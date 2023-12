Your browser does not support the audio element.

Задумавшись о подготовке к тренировке, не забывайте о том, что вы едите после нее. Важно уделять внимание правильному питанию, так как после интенсивной физической активности мышечный гликоген истощается и требуется его восстановление. Эксперты HerBeauty.co называют лучшие продукты, которые помогут организму восстановиться и добиться лучших результатов.

Фото: "Healthy Food Paleo Diet Primal Eating - Must link to https://thoroughlyreviewed.com" by ThoroughlyReviewed is licensed under CC BY 2.0.