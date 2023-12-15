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Ульяна Власова

Какао и тост с авокадо: 12 лучших продуктов для максимального восстановления после тренировки

3:37
Общество » Семья

Задумавшись о подготовке к тренировке, не забывайте о том, что вы едите после нее. Важно уделять внимание правильному питанию, так как после интенсивной физической активности мышечный гликоген истощается и требуется его восстановление. Эксперты HerBeauty.co называют лучшие продукты, которые помогут организму восстановиться и добиться лучших результатов.

Какао и тост с авокадо: 12 лучших продуктов для максимального восстановления после тренировки
Фото: "Healthy Food Paleo Diet Primal Eating - Must link to https://thoroughlyreviewed.com" by ThoroughlyReviewed is licensed under CC BY 2.0.

Какао

Знакомый вкус из детства на самом деле является отличным напитком для восстановления после тренировки. Какао с молоком с низким содержанием жира идеально восстанавливает мышцы до максимума, восполняя потери, такие как жидкость, электролиты и питательные вещества, утраченные во время тренировки.

Семена чиа

Это прекрасный источник питательных веществ и белков. Семена чиа можно добавлять сырыми в смузи, салаты и многое другое. Замачивая их в миндальном молоке или воде, можно получить вкусный пудинг с фруктами — полезный и вкусный десерт!

Тост с авокадо

Авокадо богато полезными жирами и питательными веществами. В сочетании с углеводами, такими как тост из цельнозерновой муки и яйцами, это сытное, и полезное блюдо. Авокадо можно также использовать в соусах, смузи и других блюдах из-за его универсального вкуса.

Паста из орехов

Это хороший источник жиров, таких как миндальная и кешью паста. Попробуйте добавить его в смузи или на бутерброд с медом и ломтиками банана. Вместо обычного джема, содержащего много сахара, можно использовать пасту из орехов для более здоровых вариантов.

Лосось

Это белковый продукт, содержащий омега-3, идеальный для употребления после тренировки. Попробуйте его с запеченными овощами или небольшим количеством макарон.

Сладкий картофель

Этот продукт легко переваривается и богат полезными углеводами, необходимыми для восстановления энергии после тренировки. Они также способствуют быстрому усвоению питательных веществ.

Коричневый рис

Это питательное зерно, богатое углеводами. Рис не обязательно должен быть коричневым — некоторые предпочитают белый рис, поскольку он содержит меньше клетчатки и не вызывает желудочных болей.

Куриная грудка

Это отличный источник белка, который можно комбинировать с зерновыми или сытным салатом. Также можно использовать индейку, избегая красного мяса, не столь полезного для сердца.

Яичный омлет

Яйца богаты питательными веществами, а омлет — идеальное блюдо, которое можно приготовить с овощами, сладким картофелем и индейкой.

Смузи

Любимую жидкость можно смешать с греческим йогуртом и добавить воды для гидратации. Дополнительно можно добавить ореховое масло или протеиновый порошок.

Рисовые лепешки

Вкусная и хрустящая альтернатива чипсам, богатая углеводами. Рисовую лепешку можно использовать вместо хлеба для сэндвичей.

Копченый лосось

Можно получить те же питательные вещества, что и от обычного лосося. Маринованные овощи и легкий сыр отлично подойдут в качестве дополнения к копченому лососю. Здоровое питание не обязательно должно быть скучным, а должно радовать вас.

Укрепите свое тело правильным питанием, наслаждаясь разнообразием здоровых и вкусных блюд после тренировки.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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