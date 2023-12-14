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Ульяна Власова

Парная терапия: как укрепить отношения и решить конфликты с психологом

4:17
Общество » Семья

Изначально существует мнение, будто обращение к терапии для пар свидетельствует о проблемах. На самом деле, это не так! Даже если ваша пара в гармонии, обращение к консультанту по отношениям может помочь перейти через повседневные стрессы и конфликты, которые могут подорвать стабильность. Сегодня мы вместе с HerBeauty. co расскажем все о семейной психотерапии и когда нужно к ней обращаться.

Парная терапия: как укрепить отношения и решить конфликты с психологом
Фото: thebrandywinecenter.com

Что такое терапия для пар?

Это разновидность психотерапии, направленная на разрешение проблем в романтических отношениях. Психотерапевт играет роль посредника, содействуя разрешению конфликтов, улучшению коммуникации и общего взаимодействия. Хотя часто суть проблемы, побуждающей пару обратиться к терапии, присутствует, такие сессии могут быть полезны на любом этапе отношений для укрепления связи. Существует также консультирование до брака, которое помогает паре подготовиться к долгосрочным обязательствам. Обсуждаются вопросы предпочтения партнера, финансов и ценностей.

Когда обратиться за терапией для пар?

Рекомендуется обращаться за помощью не дожидаясь критических ситуаций типа разрыва или развода. Важно начать консультирование тогда, когда проблемы начинают затрагивать вашу повседневную жизнь. Ключевое значение имеет обнаружение таких признаков как:

  • Постоянные неразрешимые разногласия.
  • Затруднения в выражении чувств друг другу.
  • Проблемы в контексте измены, жестокости или зависимости.
  • Желание укрепить ваши отношения.

Как найти специалиста?

В данной сфере много профессионалов, поэтому вместо поиска через интернет, лучше обратиться за рекомендациями к знакомым или квалифицированным медицинским работникам. Если вам неудобно посещать офис врача или вы находитесь в удаленной местности, рассмотрите вариант онлайн-консультаций. Это удобный и доступный способ для тех, кто считает личные встречи затруднительными.

Первые шаги

Первые сессии обычно включают обсуждение истории и проблем между партнерами. Важно подойти к этому без предвзятости, так как терапевт может задать вопросы о прошлом, родителях и предыдущих отношениях. Хотя стили работы врачей различаются, популярным является эмоционально-ориентированный подход, основанный на теории привязанности.

Повышение эффективности сессий

  • Откровенность в выражении своих мыслей, чувств и опасений является основой консультирования. Будучи честными перед психотерапевтом, пара может наиболее полно раскрыть проблемы, с которыми сталкиваются, и работать над их решением.
  • Рост и изменения зачастую начинаются там, где заканчивается зона комфорта. Именно в моменты дискомфорта или боли можно обрести новые понимания и перспективы. Таким образом, пара может преодолевать эти чувства, чтобы достичь более глубокого понимания самих себя и своего партнера.
  • Внедрение полученных на сессиях знаний и навыков в повседневную жизнь. Психотерапевты часто предлагают домашние задания или упражнения для пары, чтобы они могли применять новые методы общения или решения проблем между сессиями.
  • Важно принять на себя ответственность за собственное развитие и разрешение конфликтов. Работа над собой и готовность к улучшению отношений — ключевые моменты в эффективной терапии.

Что делать, если партнер не хочет идти на терапию?

Если партнер не хочет идти на терапию, можно начать самостоятельно. Работа над собой может дать лучшие инструменты для отношений. Парная терапия — не панацея, но она помогает начать процесс исцеления и восстановления связи, если оба партнера открыты для этого.

В заключение стоит отметить, что открытость, готовность к изменениям и активное участие обеих сторон — вот ключи к успешному и продуктивному процессу терапии, который может привести к более сбалансированным и удовлетворительным отношениям для обоих.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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