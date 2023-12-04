Добрая нравственность не внедряется указами: как сохранить браки?

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Как говорил персонаж фильма еще полвека назад: "Телевизоров все больше, а детей все меньше". Сегодня в России эта пропасть еще больше. Так в чем же дело? В телевизорах, нас самих или в браках, которые все чаще трещат со сверхзвуковой скоростью?

Фото: profit-success.ru

Какие только формы брака не выдумывало человечество

Форма брака на протяжении рода человеческого была разной. Это и борьба за существование, религия, времена катаклизмов. Речь идет о единоженстве, многоженстве, многомужии (полиандрия). Моногамия и полигамия сегодня преобладают. Но есть еще уголки света (иногда освященные лжепророками), где общность жен и многомужие имеют место быть.

С появлением человека разумного обычно было единоженство. Даже у кочевников, где кучу любовниц было не прокормить. В древней Армении бытовало право полиандрии. Здесь впереди были жрецы. В Мидии считалось большой честью, когда у женщины было несколько мужей. Еще недавно такие обычаи были не только в Тибете, на Гавайях, но и в Индии.

Многоженство (полигамия) со времен появления мусульманства вещь обычная. Колонизировав в позапрошлом веке Магриб, французы даже в 1848 году вносили в парламент законопроект о разрешении многоженства. К тому же покупка жен тоже дошла до наших времен. В той же Южной Африке когда-то за некрасивую суженую давали всего 7 быков, зато за красивую — 40 голов скота. Правда, жену можно было купить и в долг. Если вовремя не заплатишь, жену вернешь, да и пени заплатишь.

Но любой брак — это и радость и трагедия. Миссионеры, побывавшие у календонцев, сообщали: после того, как кто-то из местных туземцев собирался креститься, ему говорили, что необходимо иметь не две, а одну жену. Один из календонцев ушел, задумавшись. Через несколько дней он вновь пришел и заявил о готовности принять христианство. При этом он заявил, что у него теперь одна жена. А на вопрос, а где же вторая, с чувством исполненного долга, ответил: "Я ее съел". В доказательство миссионеру были представлены завернутые в листья банана глаза и мозг несчастной жертвы. Вот такие браки. А судя по сообщениям СМИ, они и сегодня бытуют у нас.

В Древнем Вавилоне невест выставляли на аукцион. По учению зороастрийцев, женщина, не вышедшая замуж, великая грешница и ей место в аду. В Египте все заботы государства были направлены на увеличение населения. А это и рабочие руки и армия. Брак был здесь под большим покровительством властей. Женщины обладали большими правами. В древних брачных документах будущие египетские мужья давали обязательство подчиняться воле жены, которые даже имели право не жить под одной крышей с мужем. Как у кошек.

Как с сарказмом отмечали современники, но не египтяне, мужья должны были кормить детей жены, хотя нередко они с большим подозрением относились к некоторым своим отпрыскам, больше похожих на соседа. Но население росло. Вспомним библейского Соломона, который имел 700 жен и 300 наложниц. Да, прокормить такое семейство в израильском царстве двухтысячелетней давности, размером пусть даже с Москву, было весьма непросто.

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Европейцы считали, что более всего унижены женщины Японии. Права отца и мужа на них были неограниченны. Речь шла не только о священных узах, но и о нравственности. Но это тогда, а что сейчас. По крайней мере, получить японское гражданство для инородца сегодня вещь весьма трудная.

Вообще больше всего женоненавистников или противников брака было в Древнем Риме. Квинт Метеллий Нумидийский так и говорил:

"Если бы мы могли обойтись без супруги, конечно, никто бы не стал обзаводиться такой обузой. Но так как жизнь устроена, что нельзя быть счастливым ни с женщиной, ни без нее, то все же надо думать об устроении народа и своем благополучии".

И все же римляне весьма надежно на законодательном уровне защитили свой брак и права римлянок.

С появлением христианства установилось единоженство. Понятно, не везде и не во все времена. Претензии к королям и папам. Римским. Надо ли вспоминать о киевском князе Владимире. Правда, могут отметить, что, мол, раньше до принятия христианства он был язычником. Это уже к вопросам нравственности. Да и та в разное время тоже была разной.

Любопытно, что налог на холостяков за бездетность имеет уже вековую историю. Хотя еще в позапрошлом веке многие считали его несправедливым и нелепым. Мол, люди женятся не для того, чтобы исполнять гражданскую повинность, а для выгоды и удобства. А вот неомальтузианцы, напротив, радовались уменьшению рождаемости, считая, что количество переходит в качество. Правда, приходили потом другие народы, думая иначе, и сжирали неомальтузианцев вместе с их внуками.

Разводы тоже вещь неприятная. Хотя нередко и необходимая. Еще в XVIII веке все чаще начинает проявляться большая потребность в этой форме брака. Ну, не мужа или жену отправлять на плаху. Мы не Генрихи английские. Все прояснила Французская революция, и уже в 1792 году был принят закон о разводах. Но последующие годы привели в ужас самих законодателей. В первые два года в Париже было зарегистрировано более 6 тысяч разводов. А уже в 1798 году количество разводов заметно обогнало количество браков.

Чаще всего, как признавались сами законодатели в разных странах, в этом случае недостаточно обеспечивается положение детей. Да, их должны обеспечивать родители. Но, как показывает история, это не всегда соблюдается, а нередко родители просто избегают любой ответственности.

Как весьма справедливо отмечал публицист Анри Мальвера, добрая нравственность не внедряется распоряжениями и указами. Люди ухитряются из каждого закона извлечь все зло и продумать все доступные обходы. К тому же, по его мнению, любой развод — это путь к свободной любви. Так что же — плохи законы или люди? Или телевизор, как отмечалось в нашей преамбуле?

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