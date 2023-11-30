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Ирина Гусакова

Эксперт о символах ёлочных игрушек: "Жёлуди — к здоровью, шишки — к сытой жизни"

3:22
Общество » Семья

Празднование Нового года приходится на особенный период, когда наша планета находится ближе всего к Солнцу, скорость ее немного увеличивается, а солнечный ветер сильнее воздействует на защитное магнитное поле Земли.

Эксперт о символах ёлочных игрушек: "Жёлуди — к здоровью, шишки — к сытой жизни"
Фото: https://www.housebeautiful.com is licensed under https://www.housebeautiful.com/design-inspiration/g42101312/christmas-tree-color-ideas/

В Северном полушарии этот период совпадает с самыми холодными месяцами и самыми темными и длинными ночами. Естественно, люди стремились защититься и верили в то, что Свет победит Тьму.

С древних пор именно на это время приходились самые таинственные обряды и самые сокровенные гадания.

И одним из самых верных магических обрядов, дошедших до нас из глубины веков, считается грамотное украшение новогодней елки игрушками-желаниями. Подробнее об этом читателям Pravda.Ru рассказала соавтор темы "Интерьеротерапия" и исследования "Зачем нам ёлка в Новый год?" Екатерина Шорникова.

Магический обряд на Новый год: украшаем ёлку правильно

Само новогоднее деревце своей трапециевидной формой соответствует параболической антенне, фрактальные веточки являются отличными рассеивателями, а иголочки — ионизаторами.

Украшать ёлку следует острым наконечником или звездой — именно верхушка работает транслятором.

В целом, игрушки следует выбирать по вкусу и настроению, но внутри общих декораций обязательно разместите игрушки с желаниями.

Символика новогодних игрушек проста и понятна:

  • жёлуди — к здоровью и благополучию, дуб считается символом здоровья и силы;
  • шишки — к сытой жизни, так как внутри семечки;
  • мухоморы — тайные знания и здоровье, издревле использовались в народной медицине;
  • золотые рыбки — к исполнению желаний;
  • мешочки с денежками, автомобильчики, домики, ключики — все это инструменты т. н. "имитативной магии", когда на ёлку-антенну помещается имитация чего-то реального, о чем и есть предновогоднее желание.

Первые новогодние шары, появившиеся несколько столетий назад, были элементами такой "имитативной магии", по преданию, в тот год был неурожай яблок.

Да, именно яблоками и орехами украшали новогоднее дерево еще раньше в надежде, что следующий год принесет богатый урожай.

А еще раньше, более тысячи лет назад, друиды вложили смысл и в расположение украшений на ёлке. Современным языком об этом можно рассказать так:

  • В нижних ярусах следует располагать материальные желания, мечты о том, что можно "купить за деньги".
  • На средних ярусах — желания социального плана, связанные с семьей, учебой, работой, карьерой.
  • Выше на деревце у самой верхушки располагают те мечты, исполнение которых не зависит от самого человека. "Хрустальные". На верхних ярусах и места мало. И там же можно разместить помощников — фигурки ангелов и фей.

Чем более тайное желание — социальное или материальное, тем ближе его надо расположить к стволу.

Осталось завернуть мишуру-усилитель снизу вверх против часовой стрелки — и самый сильный магический обряд на Новый год начнет своё волшебство!

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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