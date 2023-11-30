Празднование Нового года приходится на особенный период, когда наша планета находится ближе всего к Солнцу, скорость ее немного увеличивается, а солнечный ветер сильнее воздействует на защитное магнитное поле Земли.
В Северном полушарии этот период совпадает с самыми холодными месяцами и самыми темными и длинными ночами. Естественно, люди стремились защититься и верили в то, что Свет победит Тьму.
С древних пор именно на это время приходились самые таинственные обряды и самые сокровенные гадания.
И одним из самых верных магических обрядов, дошедших до нас из глубины веков, считается грамотное украшение новогодней елки игрушками-желаниями. Подробнее об этом читателям Pravda.Ru рассказала соавтор темы "Интерьеротерапия" и исследования "Зачем нам ёлка в Новый год?" Екатерина Шорникова.
Само новогоднее деревце своей трапециевидной формой соответствует параболической антенне, фрактальные веточки являются отличными рассеивателями, а иголочки — ионизаторами.
Украшать ёлку следует острым наконечником или звездой — именно верхушка работает транслятором.
В целом, игрушки следует выбирать по вкусу и настроению, но внутри общих декораций обязательно разместите игрушки с желаниями.
Символика новогодних игрушек проста и понятна:
Первые новогодние шары, появившиеся несколько столетий назад, были элементами такой "имитативной магии", по преданию, в тот год был неурожай яблок.
Да, именно яблоками и орехами украшали новогоднее дерево еще раньше в надежде, что следующий год принесет богатый урожай.
А еще раньше, более тысячи лет назад, друиды вложили смысл и в расположение украшений на ёлке. Современным языком об этом можно рассказать так:
Чем более тайное желание — социальное или материальное, тем ближе его надо расположить к стволу.
Осталось завернуть мишуру-усилитель снизу вверх против часовой стрелки — и самый сильный магический обряд на Новый год начнет своё волшебство!
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.