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Ирина Гусакова

Эксперт: "Выбрать подарок коллеге на Новый год можно по датам рождения"

3:27
Общество » Практика

Всегда ли мы угадываем с подарками для коллег на работе? Все знают, что подарки — это искусство, и тайны этого искусства раскрыла читателям Pravda. Ru психолог и нумеролог Вартануш Серга. Давайте вместе c ней погрузимся в мир дат рождения и узнаем, как выбрать подарок на Новый год, который будет не только приятен, но и точно соответствовать характеру коллеги.

Эксперт: "Выбрать подарок коллеге на Новый год можно по датам рождения"
Фото: nwscc.edu

Как выбрать лучший подарок коллеге на Новый год

1, 10, 19, 28 числа рождения: практичные лидеры

Эти личности — воплощение практичности. От современных гаджетов до курсов по финансовой грамотности, выбирайте подарки, которые помогут им управлять и организовывать свою жизнь. Символ лидерства требует подарков, подчеркивающих статус и индивидуальность.

2, 11, 20, 29 числа рождения: чувствительные романтики

Банальности им не по душе. Отдайте предпочтение подаркам, созданным от чистого сердца, и символичным жестам. Мягкие пледы, свитер подчеркнут их чувствительность и помогут в соблюдении обязательств.

3, 12, 21, 30 числа рождения: завсегдатаи спа и культуры

Тройкам нужно что-то, что расширит их кругозор. Книги, билеты на выставки или курсы, а также визит в спа — все, что подарит им новые впечатления и знания.

4, 13, 22, 31 числа рождения: головоломные творцы

Подарите им индивидуальное обучение дыхательным практикам или устройте "смысловое" приключение. Практичные вещи для дома или что-то, развивающее интуицию, всегда будут востребованы.

5, 14, 23 числа рождения: любители риска и путешествий

Лотерейные билеты, билеты в другую страну, экстремальные подарки — все, что связано с риском и приключениями, будет радовать этих людей. Путевые аксессуары и обучение новым навыкам также пригодятся.

6, 15, 24 числа рождения: эстеты и творческие души

Помешанные на внешности, они ценят подарки для ухода и изысканные элементы интерьера. Украшения, произведения искусства и инструменты для творчества подарят им радость.

7, 16, 25 числа рождения: оригинальные мистики

Люди, ценящие оригинальность. Подарите им что-то, что воплотит их мечту. Амулеты, консультации нумеролога и подарки духовного характера — всё, что выходит за рамки обыденности.

8, 17, 26 числа рождения: работяги с душой исследователя

Работа на первом месте. Хороший ежедневник, игры на логику или подарки для профессиональной деятельности идеальны для них. И помните, для этих людей нет лучшего подарка, чем деньги.

Создавайте подарки с любовью и вниманием, и они будут говорить больше, чем тысячи слов. Ведь именно в этом искусство подарка — в том, чтобы дарить часть себя. Пусть каждый ваш подарок станет невероятным путеводителем в мире теплых чувств и радости для тех, кто вам дорог, резюмирует эксперт.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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