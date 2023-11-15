Директор аэропорта Махачкалы рассказал, как штурмовали хаб

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова в Махачкале встретилась с генеральным директором аэропорта Саидом Рамазановым. Он рассказал, какая хитрость помогла организаторам погрома заранее прощупать почву, как нарушители координировали штурм аэропорта и какое оружие использовали, а также почему полиция не предотвратила прорыв толпы на взлётную полосу.

Фото: Фото: ru.freepik.com

— 29 октября сотни агрессивных молодых людей ворвались в здание аэропорта Махачкалы, вышли на лётное поле и пытались обыскать самолёты в поисках евреев, прилетевших из Израиля. Как такое могло случиться в многонациональном Дагестане? Как всё происходило в аэропорту?

— Все рассчитывали на мирный митинг. Информация о нём распространялась по Telegram-каналам. Были предупреждены сотрудники полиции, Федеральная служба безопасности, что будет мирный митинг. На улице люди будут встречать пассажиров рейса Тель-Авив — Махачкала и будут высказывать свою позицию о ситуации в Палестине. Я с утра уведомил об этом правоохранительные органы.

— Если полиция всё знала, то почему разрешили митинг?

— А там не было разрешения, он был несанкционированный. Сделали просто усиление. Было более сотни представителей полиции, Росгвардии. Но они недооценили масштабы трагедии: никто не думал, что придет две тысячи человек.

Дело в том, что это уже не первый случай. До этого были небольшие собрания, приходили пять-десять человек с палестинским флагом так же, к рейсу, никаких выкриков, просто стояли. В первый раз им ничего не сделали. Во второй раз было составлено несколько административных протоколов в отношении этих лиц.

— То есть вы ожидали, что будет приблизительно такая же ситуация?

— Да. Но призывы так массово распространялись в Сети, поэтому попросили усилиться, и мы усилились нашими службами безопасности:

транспортной,

авиационной.

Плюс попросили полицию привлечь силы из близлежащих населённых пунктов. До определённого времени на привокзальной площади полицейских было больше, чем пассажиров. А митингующие нахлынули за 10-15 минут, когда самолёт приземлился. То есть они заранее собирались на окраинах, на дорогах.

Конечно, никто не собирался выводить пассажиров на привокзальную площадь. Их собирались вывести служебным выходом, чтобы они даже не встретились с этими лицами. Это было согласовано с правоохранительными органами.

К сожалению, митингующие узнали, что мы собираемся выводить пассажиров чёрным ходом. Как именно они об этом узнали, сейчас разбирается следствие. После этого и начался тот самый прорыв в терминал.

— Правоохранительные органы знали, что сюда идут люди. Почему их не остановили до входа в аэропорт?

— Знали, что придут люди, а сюрприз был в их количестве. В аэропорту находилось более сотни полицейских. Их оказалось недостаточно, потому что митингующих было две тысячи. Полицию просто смели. Это было серьёзно организованное шествие. Участники знали точку сбора, как и что нужно делать. Все роли были распределены, кто нападает, кто кричит. Было человек десять, которые направляли: "Вон туда бегите, они здесь, заходите".

Большая часть — это те, кого позвали, они вслепую пришли просто посмотреть и действительно выразить свои эмоции по поводу происходящего на Ближнем Востоке. Но был не один десяток человек, которым заплатили, чтобы они создали эту ситуацию. Вот этого никто из нас не ожидал. Если бы хоть какой-то намёк был, что могут камнями кидаться, самолёт бы перенаправили в Минводы.

Неслучайно до этого два раза уже были небольшие митинги: никакой агрессии, фотографировались и уходили. Они прощупывали ситуацию. Приучали полицию к мысли, что приходят люди, машут флажками и уходят. Всё мирно. На самом деле это была игра.

А тут — раз, и всё по-другому. Камеры не просто срывали, их делили на части и кидались ими в правоохранительные органы. Брусчатку поднимали, делили на части, после этого кидались. Плитку, которая на стенах была, тоже поломали и разбитой плиткой кидались в правоохранительные органы. То есть подручные средства использовали как оружие.

— Вы видели митингующих, разговаривали с ними?

— Да, разговаривал. Те, кто общался, не были агрессивными, не были заряжены на агрессивные действия. Они видели, что пассажиры — в основном женщины и дети. Мы говорим: "Вот вы от детей что хотите?" — "Нет-нет, мы ничего не хотим, мы просто проверим, они, не они". — "А найдёте — и что?" — "Ну, потом посмотрим". То есть большинство сами не знали, чего хотели.

— Пассажиры были сильно напуганы?

— Сказать "сильно напуганы" — ничего не сказать. У людей дрожали руки и голоса, у кого-то была истерика. Люди спрятались за кресла и сидели там, ждали помощи.

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