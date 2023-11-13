Следователи СУ СК Удмуртии устроили беспредел

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Вопиющие факты беззакония творятся в СУ СК Удмуртии. Следователи, в отношении которых расследуются уголовные дела только самим Следственным комитетом, явно чувствуют свою безнаказанность, и доказательства этому всплывают неоднократно в СМИ и соцсетях.

Фото: https://sledcom.ru/upload/site1/document_news/SKR(6).jpg

Показательно в этом плане заявление адвоката Ольги Балобановой, которая заявила в издание IZHLIFE, что следователь СК Удмуртии подделал протокол ее допроса. По словам адвоката, 27 апреля 2023 года некий следователь Михайлов вызвал ее на допрос на 4 мая в качестве свидетеля по уголовному делу. Вызывать адвоката на допрос можно только по решению суда. Такого документа у следователя не было, поэтому на допрос Балобанова не пришла. Адвокатская палата Удмуртии подтвердила, что она имела на это право. Но 5 мая Михайловым был составлен протокол о нарушении процессуальных обязанностей Балобановой, и на адвоката наложили штраф, который Верховный суд Удмуртии признал законным. А в конце июля на судебном заседании Балобанова узнала о том, что Михайлов якобы допрашивал ее 9 июня. Прокурор даже предоставил протокол допроса.

"Следователь на допрос меня не вызывал. Никакой повестки мне не приходило. Решения суда тоже не было. Но тем не менее появился протокол моего допроса", — рассказывает защитник.

Как вспомнила потом женщина, она была в тот день в СК, но у другого следователя и по другому делу. Она даже видела Михайлова, однако они только поздоровались.

По словам Балобановой, допрос был нужен не для того, чтобы получить ее показания, а для того, чтобы был протокол, который бы позволил исключить ее из участия в уголовном деле, которое ведет Михайлов.

Проверкой жалобы адвоката при этом занимался 1-й отдел СУ СК по Удмуртии, стоит отметить, что Михаил Михайлов является сотрудником 2-го отдела. Насколько объективно следователи проводили проверку в отношении своего коллеги?

Не менее дикий случай произошел с членом комиссии по землепользованию и застройке при администрации Ижевска Алексеем Хлебниковым, который является свидетелем по уголовному делу бывшего главы города Ижевска:

"От показаний никогда не отказывался. И где-то в июле или августе следователь меня даже приглашал на допрос. Но в последний момент отменил. И вот вчера в 6.40 утра у меня эти показания решили взять. Грохот в дверь был такой, что стены тряслись. Я открыл дверь и тут же оказался на полу лицом вниз, и на моих запястьях захлопнулись наручники. Мне показали удостоверение и сказали, что сейчас с моим участием будет обыск (в итоге он был без моего участия). При зачитывании постановления меня отвели в другую комнату и поставили на колени. Так что какое именно постановление — я не слышал", — написал пост в соцсетях мужчина.

Как вспоминает Алексей Хлебников, его погрузили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Но находившийся при нем телефон зафиксировал адрес: улица Советская, дом 20.

"Там меня завели в кабинет и предложили лечь лицом в пол. Я всё ещё был в наручниках. И так я пролежал где-то полтора часа. Неизвестные мне люди говорили, что против меня возбуждено дело, что я в "чёрном списке". Тех, кто это говорил, было двое и ещё один человек в маске с оружием в кобуре и электрошокером в руках", — рассказывает Алексей Хлебников.

Его расспрашивали где-то полтора часа. На вопросы мужчина отвечал честно, говорил всю правду. Высказывал свою точку зрения. Но на просьбу в адвокате получал отказ.

"В какой-то момент мне джинсы закатали снизу, оголив голень, и положили мокрую тряпку. И на фоне вопросов щёлкал электрошокер. И вот, наконец, мне сняли наручники и посадили за стол и снова стали задавать вопросы про земельный участок, показывая схемы. Я также отвечал. Это продолжалось ещё минут 30. Потом я какое-то время просидел в кабинете вдвоем со спецназовцем. Потом мне сказали одеваться и снова идти в микроавтобус. Зашёл я туда без наручников. Но как только зашёл, их на меня надели. И снова предложили полежать лицом в пол прямо в автобусе", — рассказывает мужчина.

Проехав на место, с Алексея сняли наручники и вывели из автобуса. Так он попал в Следственный комитет:

"В кабинете нас было трое. Я, следователь и ещё один (не представился, но он был одним из тех, кто расспрашивал меня под рокот электрошокера). Разумеется, я сказал, что мне нужен мой адвокат. Меня попросили выйти из кабинета, чтобы они могли поговорить, в коридоре все так же сидел спецназовец (охранял меня, видимо). Стоял я прямо у двери кабинета руководителя пресс-службы СК… Меня пригласили и спросили, могу ли я сейчас пригласить своего адвоката? Я сказал, что если мне дадут позвонить, то я могу узнать (мой телефон лежал рядом, но даже в руки его взять мне не давали). Мне дали мой телефон и сказали: "выйди в коридор и позвони". Я вышел, начал звонить, и в этот же момент спецназовец выкрутил мне руку и выдернул из неё телефон. Как потом меня спросил тот, что не следователь: "а что ты ему не сказал, что я тебе разрешил позвонить?" Я? Должен это сказать человеку, который меня зачем-то сторожит с оружием?)) Ну после этого я уже сказал: "давайте повестку, приду по ней".

В те 5 минут, что мы оформляли протокол, где я отказываюсь от дачи показаний без адвоката, тот, что не следователь, вышел. Когда подписали, он вернулся, на мой вопрос: "почему его не указали в протоколе", он сказал, что меня на допросе не было.

Мне дали повестку в качестве свидетеля и сказали "до свидания".

После этого тот самый следователь, у которого я до этого просто сидел в кабинете, оформил выемку моего телефона".

Сколько еще должно появиться публикаций в СМИ о бесконтрольной деятельности следователей в регионах, чтобы центр наконец-то навел порядок на местах? Вопрос остается риторическим. Возможно, стоит начать с того, чтобы появился реально работающий орган, который бы осуществлял контроль за деятельностью следователей СК РФ. Возможно, тогда бы существенно снизилось количество необоснованно возбужденных уголовных дел, а граждане чувствовали бы себя защищенными от незаконного и необоснованного преследования.

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