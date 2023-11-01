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Ирина Гусакова

Ползут тараканы от соседей: куда жаловаться и что делать

2:35
Общество » Практика

В отличие от клопов, тараканы не кусаются, однако они опасны тем, что переносят болезни. Тараканы легко перебираются из квартиры в квартиру через щели, зачастую основательно обосновываясь на кухне, где всегда можно добыть еды. Увы, бороться с насекомыми в отдельно взятой квартире бессмысленно. Тут необходим комплексный и системный подход, отмечает директор по продукту компании "Мой дом онлайн" Алексей Шильников.

Ползут тараканы от соседей: куда жаловаться и что делать
Фото: https://anypest.com/blog/cockroaches-in-your-building/

Как бороться с тараканами

Оптимальным решением будет вызвать профессиональных дезинсекторов для обработки всей квартиры целиком. Еще лучше провести эти мероприятия совместно с соседями по лестничной клетке. И просто идеально будет провести обработку квартир на этаже параллельно с дезинсекционными мероприятиями от управляющей компании или ТСЖ.

"Если в вашем подъезде есть "нехорошая квартира", откуда, как вы подозреваете, ползут клопы или тараканы, вы можете написать заявление в санэпидемстанцию, при этом желательно, чтобы заявление было коллективным. В этом случае специалисты проверят адрес и, если найдут тараканов или других насекомых, составят соответствующий документ. Дальше лучше договориться с соседями мирно о том, чтобы те провели дезинсекцию у себя в квартире. Если решить спор самостоятельно не удалось, провести процедуру нерадивых соседей может обязать только суд. Суд так же решит: платить ли ответчику компенсацию и за дезинсекцию квартир соседей", — рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт.

Общедомовое имущество и прилегающую территорию обязана обрабатывать от паразитов управляющая организация, делается это ежегодно в рамках профилактики и по требованию жильцов, если обнаружены насекомые. Но речь именно о подъездах, подвалах, контейнерных площадках и так далее. В квартирах жильцов управляющая организация тараканов и клопов не травит. Однако она обязана предупредить жильцов о планируемом мероприятии, чтобы те, у кого паразитов ещё нет, расставили дома ловушки и обработали для профилактики все поверхности от тараканов специальным мелком или каплями "Барс", например.

Если в течение месяца управляющая компания не проведет травлю тараканов, можно смело жаловаться в другие инстанции. Писать в Госжилинспекцию или управление ЖКХ администрации городского округа, отмечает эксперт.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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