Дольщики проекта "Поклонная, 9" недовольны сроками сдачи своего элитного жилья

3:25 Your browser does not support the audio element. Общество Практика

Скандал с элитными дольщиками проекта "Поклонная 9” на Кутузовском проспекте набирает обороты. Ситуация уже какое-то время назад вышла за рамки обсуждения среди участников долевого строительства, которые требуют от застройщика разъяснения, почему сроки ввода в эксплуатацию жилого объекта переносятся, а девелопер хранит молчание. СМИ не смогли пройти мимо этой истории, тем более она обрастает все большим количеством участников.

Фото: Pravda.Ru

Напомним, что многоэтажный дом с 494 апартаментами и 5-звездочным отелем на Кутузовском должны были ввести в эксплуатацию еще в этом году. Однако все пошло не по плану. Застройщик — компания Ant Yapi (дочка Ant Development) — получил отказ от регулятора. Девелопер не получил заключение о соответствии от Мосстройнадзора. Конечно же, вышедшая из-под контроля ситуация вызвала бурное недовольство вложившихся в стройку состоятельных граждан.

Юристы, к которым обратились встревоженные дольщики, подлили масла в огонь, сообщив о множестве нарушений как в самом договоре, так и в текущем процессе возведения здания. А именно, изменение изначального плана дома, что никак не согласовывалось с участниками процесса.

В ряде новостных изданий уже появились материалы о ситуации со стройкой, обманутые люди, почувствовав поддержку, стали активнее выражать свою позицию, направляя при этом письма не только в правозащитные организации, но и в СМИ. В том числе и в редакцию Pravda. Ru.

Так, один из участников долевого строительства, попросивший сохранить его имя в тайне, сообщил нам следующее (далее прямая речь опрашиваемого):

"Узнав о переносе сдачи строительства, я и несколько других дольщиков обратились с соответствующим запросом в офис застройщика. И знаете, что сказал наш менеджер, продававший квартиру? Поговорив с руководством, он вернулся с ответом: "Ждите. Надо немного подождать. Вот господин Багаев сейчас подключился к ситуации, все разрешится в скором времени”. А знаете, кто такой Багаев? Заместитель генерального директора "Донстроя”. То есть застройщик обратился за помощью к стороннему девелоперу, не поставив никого в известность. Теперь мы намерены, помимо обращения непосредственно в мэрию Москвы, еще и попытаться достучаться до господина Гювена Дюндара (прим. редакции Гювен Дюндар — генеральный директор компании ANT)”.

Отчаявшись получить хоть какую-то информацию непосредственно у застройщика, обманутые дольщики направили свои силы на взаимодействие с юристами, а также составили обращение в комитет по защите прав потребителей и городскую мэрию. Стоит отметить, что за все это время, пока разгорался скандал, девелопер так и не нашел возможности ответить не только возмущенным гражданам, но и на отправленные журналистские запросы в адрес компании с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию.

Стоит надеяться, что в ближайшее время в ситуации будет поставлена точка. На дворе 2023 год, а это значит, что все существующие проблемы могут и будут решаться с помощью закона.

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