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Антон Бакетов

Дагестан: "Важно, какой будет форма общественного порицания"

3:51
Общество » Практика

В Дагестане в поддержку палестинцев едва не разгромили аэропорт, куда прибыл самолёт из Тель-Авива. Какое наказание ждёт участников погрома; правда ли, что дагестанцы боятся общественного осуждения больше, чем тюремного срока; как акция повлияла на настроения в мусульманском обществе, Pravda.Ru рассказал политолог, эксперт по Северному Кавказу Артур Атаев.

Дагестан: "Важно, какой будет форма общественного порицания"
Фото: jewlife.ru

— В Дагестане многотысячная толпа захватила аэропорт Махачкалы, требуя выдачи евреев. В результате пострадало более 20 человек, в основном силовики. Артур Викторович, согласитесь, сложно удержаться от возмущения, видя кадры с погибшими мирными жителями Газы. Думаю, власти должны были знать о настроениях в обществе, потому что в Палестине происходит действительно нечто из ряда вон выходящее. Почему общественные организации не провели организованный митинг, чтобы выпустить пар и заявить о своей позиции?

— Это совершенно правильный вопрос. Общественных организаций в Дагестане очень много. Процесс становления гражданского общества достиг там апогея ещё со времён действия фондов:

  • Макартуров,
  • Сороса.

Почему сейчас так неактивно работают общественные организации, для меня тоже загадка.

— Мы прекрасно понимаем, как важно единство в нашем обществе. Например, религиозные лидеры Чечни провели всеобщий молебен в поддержку народов Палестины. Был ли подобный всеобщий молебен в Дагестане, других кавказских республиках?

— Нет. Эта система апробирована именно в Чечне, там действительно консолидированное общество. Есть даже формула, которая называется "симфония", когда светская и религиозная власти эффективно взаимодействуют, причём религиозная не только ислам, но и христианство, православие. В других регионах этот формат не апробирован. Надеюсь, данная ситуация послужит поводом для того, чтобы перевести радикализм в позитивное русло.

— Ожидаете ли вы повторения беспорядков в других республиках?

— Это форма дискредитации социума, даже дискредитации отдельного субъекта. Я думаю, такого государство больше не допустит.

В соцсетях мусульмане продолжают сопереживать Палестине и негативно высказываться об Израиле. Проблема в том, что этим воспользовались не мы в России, а агенты извне.

— Наши силовики и МИД назвали ответственными за беспорядки киевский режим, натовскую разведку. Какие меры к организаторам и активистам беспорядков должна применить власть?

— Сейчас идёт проверка. Потом будут проводиться следственные действия. Безусловно, это уголовное преступление, никакой "административкой" там не пахнет, тем более серьёзно пострадали два представителя власти, два полицейских. Захватили режимный объект. Я думаю, что будут возбуждены уголовные дела.

Ещё очень важно, какой будет форма общественного порицания. Для этого региона имеет большое значение, как общество отреагирует на этот выпад.

Напомню, на вход подразделений Басаева и Хаттаба в Дагестан в 1999 году весь Дагестан встал, от мала до велика, и дали серьёзнейший отпор. Вот если будет так, то это признак выздоровления общества. А если ни шатко ни валко, то это плохой симптом.

— Согласен с вами. Мы живём в сложные времена, когда тем более требуется консолидация общества с духовенством, органами власти, чтобы не стать жертвами провокаций и не участвовать в чужой игре.

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Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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