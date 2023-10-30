Психолог дала совет, как распознать токсичного коллегу

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Управление эмоциями других людей может быть полезным навыком в руководстве и межличностном общении, но есть важная граница между здоровой манипуляцией и токсичным поведением. Основатель онлайн-школы для управленцев "Strong Manager" Юлия Старостина рассказала читателям Pravda.Ru, какие манипуляции встречаются на работе как со стороны сотрудников, так и со стороны руководителей.

Фото: elfinancierocr.com

Как научиться управлять чужими эмоциями: граница между токсичной и здоровой манипуляцией

С манипуляциями сталкиваются все: на работе, в семье, в автобусе и т. д. Допустим, на работе мы можем столкнуться с манипуляциями как со стороны подчиненных, если вы руководитель, так и со стороны вышестоящего руководства, со стороны коллег, которые на одном с вами уровне. Мы все друг другом манипулируем, и это норма нашей жизни.

Манипуляции бывают осознанные и неосознанные. Например, ребенок чаще всего манипулирует неосознанно. У взрослых тоже может быть сформирован некий привычный манипулятивный тип поведения, который тянется из детства, и они его даже не осознают. Например, сотрудник постоянно жалуется на жизнь, вечно всем недоволен, саботирует любые нововведения. Возможно, таким способом он с детства привык добиваться внимания к себе.

Также манипуляции делятся на этичные и неэтичные, в зависимости от того, есть ли проигравшие или цель воздействия направлена на общее благо.

Неосознанные и неэтичные манипуляции могут происходить без намеренных усилий и проявляться в нежелательном поведении, которое негативно влияет на других людей или на рабочий процесс в целом. Например, неконструктивная критика, несправедливое распределение задач и скрытые агрессивные действия могут быть формами неосознанных неэтичных манипуляций. Пример: когда один сотрудник часто пытается переложить сложные задачи на своих коллег, потому что боится ответственности. Это может вызывать недовольство и напряженность в команде, а также снижение мотивации у сотрудника, на которого возложили дополнительные обязанности.

Осознанные манипуляции включают в себя целенаправленные попытки влиять на других людей, чтобы получить желаемый результат. Например, человек может использовать манипулятивные тактики, чтобы получить повышение или благоприятные условия труда. Это может включать в себя лесть, шантаж и другие способы, которые направлены на изменение поведения других людей. Если человек добивается только выгоды для себя, при этом "идет по головам”, то это осознанная неэтичная манипуляция.

Примером осознанной этичной манипуляции может быть ситуация, когда руководитель целенаправленно дает сложную новую задачу тому сотруднику, которому важно развитие и получение нового опыта. В итоге выигрывают все.

К этичным манипуляциям относится и стратегическое использование коммуникационных навыков, чтобы побудить коллег к сотрудничеству или выполнению определенной работы. Например, проявление понимания и эмпатии к другим людям может помочь создать доверие и сотрудничество в команде.

Неэтичная манипуляция на работе нарушает принципы справедливости, честности и уважения к другим людям. Она включает в себя использование тактик, которые могут наносить вред или приводить к несправедливым результатам. Например, сокрытие информации или предоставление недостоверных данных с целью получения выгоды или преимущества.

Руководителю может быть сложно определить, когда его сотрудник применяет манипулятивные тактики. Однако есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание:

Сотрудник избегает прямых ответов и использует скрытые намеки или размытые формулировки, чтобы достичь своих целей.

Сотрудник часто меняет свои слова и предлагает разные объяснения одной и той же ситуации.

Сотрудник злоупотребляет своими эмоциями, чтобы воздействовать на руководителя. Он может использовать жалость, страх или вину, чтобы получить желаемый результат.

Сотрудник систематически создает конфликты или драматизирует мелкие проблемы, чтобы вызвать внимание и получить то, что хочет.

Сотрудник никогда не признается в своих ошибках или всегда преподносит себя в выгодном свете за счет других.

Кроме того, важно обратить внимание на долгосрочные взаимоотношения сотрудника с другими коллегами. Если у него есть репутация использования манипуляций для достижения своих целей, это может быть дополнительным подтверждением.

Руководителю важно тренировать свой навык распознавания и снятия манипуляций, чтобы они не мешали достигать нужных управленческих целей. Лишь некоторые манипуляции, подрывающие ваш авторитет, нужно уметь снимать жестко, четко обозначая границы, при этом не унижая сотрудника. А для большинства других манипуляций больше подойдет навык мягкого влияния, когда вы достигаете своей цели без обострения конфликта, давая возможность оппоненту "сохранить лицо” и отношения.

Как сотруднику понять, что руководитель пытается неэтично манипулировать им

Есть несколько признаков, которые могут указывать на то, что руководитель пытается манипулировать сотрудником:

Частые изменения в целях и приоритетах работы. Если руководитель постоянно меняет требования и ожидания без объективных причин, это может быть признаком манипуляции. Это создает нестабильность и затрудняет сотруднику достижение поставленных задач.

Отказ в предоставлении информации. Здесь руководитель ограничивает доступ к информации, которая поможет сотруднику принимать обоснованные решения или лучше выполнять свою работу.

Обесценивание заслуг и успехов сотрудника. Если руководитель постоянно приписывает себе заслуги за успехи сотрудника или не признает их вообще, это может быть проявлением неэтичной манипуляции. Такое поведение может подорвать самооценку и мотивацию сотрудника.

Постоянное недовольство. Руководителю просто невозможно угодить, от него сотрудник слышит только критику в неконструктивной форме.

Примеры здоровой манипуляции в работе:

Убеждение коллег в необходимости определенного задания или проекта, представляя его выгоды и потенциальные результаты.

Использование аргументации и логических цепочек для воздействия на решения и позиции других людей.

Активное слушание и учет мнения коллег, чтобы на основе этого сформулировать убедительные аргументы.

Понимание мотивации других людей и ее эффективное использование в рабочем взаимодействии.

Здоровая манипуляция в работе полезна для достижения консенсуса, улучшения коммуникации и повышения эффективности работы коллектива. Однако важно помнить, что манипулировать нужно в конструктивных целях, с учетом интересов всех участников и с обязательным соблюдением этических норм. Неэтичные манипуляции негативно влияют на отношения в команде и нарушают доверие между сотрудниками.

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Как выжить в токсичном коллективе