Дарья Митина: памяти Александра Бузгалина

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Скончался Александр Бузгалин, известный во всём мире русский учёный-марксист. О заслугах этого выдающегося человека в сфере экономики, образования, политики и в деле популяризации и развития марксизма в видеоэфире Pravda.Ru рассказала секретарь Объединенной компартии, историк, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

Фото: Рассвет ТВ/YouTube, скриншот

— 18 октября на 70-м году жизни ушёл профессор, экономист Александр Владимирович Бузгалин. Это был один из самых известных, интеллектуальных и порядочных учёных-марксистов. Александр Владимирович Бузгалин был не только блестящим:

учёным,

экономистом,

публицистом,

общественным деятелем,

мыслителем.

Он прежде всего был Человеком с большой буквы, который популяризировал марксизм. Он с небывалым энтузиазмом, трудолюбием и историческим оптимизмом нёс науку в массы, организовывал людей на борьбу.

Нам присылают некрологи из США, Франции, Германии, Китая, где Александр Владимирович был почётным профессором нескольких университетов, из Германии, где Александр Владимирович читал лекции, из Италии, где он читал лекции и был почётным профессором разных университетов, из Восточной Европы, Латинской Америки.

В любой стране, которая когда-то шла по пути развития социализма, знали Бузгалина: в Венесуэле, на Кубе, на Ближнем Востоке, в Восточной Азии, в Индии. Везде Бузгалин был желанным гостем и огромным авторитетом.

Александр Владимирович в 36 лет, будучи доктором экономических наук, в 1990 году, за год до трагического распада СССР и до ликвидации Коммунистической партии Советского Союза, стал членом ЦК КПСС. Поэтому после 1991 года его пытались выгнать из МГУ, лишить профессорского звания, хотя он был главным претендентом на то, чтобы возглавить экономический факультет Московского государственного университета. Преподаватели и студенты встали на защиту Бузгалина: "Нет. Это уникальный человек, его изгнание из университета будет позором для МГУ". И Бузгалин остался на экономфаке. Он основал и возглавил марксистскую школу при экономическом факультете МГУ.

Он автор более 400 работ, более 30 фундаментальных книг. Бузгалин работал в соавторстве со своим ближайшим другом со студенческих лет Андреем Ивановичем Колгановым. Это был творческий тандем одарённых, порядочных, просветлённых людей, потому что Андрей Колганов — лучший российский экономист на сегодня, марксист, педагог-новатор. У Колганова была сильней именно научная сторона, написание книг. У Бузгалина доминировала коммуникативная работа, организация людей на борьбу.

Александр Владимирович сразу после распада Советского Союза, в 1991 году, создал и возглавил редакцию марксистского левого журнала "Альтернативы". Его читали во всём мире, он переводился на английский язык. Более 30 лет Александр Владимирович возглавлял журнал.

Он считал, что партия может быть одна — это Коммунистическая партия, которая была насильственно ликвидирована. Он утверждал, что не было никаких предпосылок для гибели СССР. Он не идеализировал Советский Союз, он сигнализировал ещё в советские времена о тех проблемах, которые могут привести к гибели страны. В итоге так и случилось. Он считал Сталина злом для России, но говорил, что из всех возможных вариантов развития страна выбрала лучший.

Бузгалин говорил, что мы идём не назад к социализму, а вперёд к социализму, и движение по спирали приведёт к социализму на более высоком организационном, моральном, историческом уровне, чем раньше. Он заражал историческим оптимизмом всех нас.

Он выпустил более 30 кандидатов и докторов наук. Он создал вокруг себя целую научную школу. О моём супруге Бузгалин говорил: "Саид Гафуров — один из лучших моих учеников".

Бузгалин был сопредседателем движения "Образование для всех", потому что образование — это не привилегия для избранных, а право, закреплённое в Конституции, для каждого человека в России. Александр Владимирович был одним из главных организаторов Всемирного социального форума в 2001 году в бразильском городе Порту-Алегри. Он был организатором европейских и российских социальных форумов. Он стоял во главе всевозможных инициатив, связанных с просвещением, книгоизданием. Он с Колгановым написал двухтомную работу "Капитал". С одной стороны, это наследование традиций "Капитала" Маркса, с другой стороны — это полемика с псевдомарксистами, которые объявляют себя адептами марксистской науки, но забывают, что марксизм это не догма, а руководство к действию.

Я с огромным уважением отношусь к другим профессорам-марксистам, но есть на свете незаменимые люди. Александр Владимирович Бузгалин всегда останется с нами в памяти именно как наш друг, без которого нашу жизнь сложно представить. Светлая ему память.