Психолог перечислил 11 способов быстро разрушить отношения

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Человек по своей сути ценен как отдельная личность, но для развития души самым сильным и необходимым элементом являются именно отношения. Без них мы постигаем только очень малую часть самих себя, а с ними получаем целый горизонт. Мир становится шире и объёмнее. Главное, помнить, что отношения не складываются сами по себе. При этом разрушить любые отношения очень просто. Вредными советами поделился с читателями Pravda.Ru кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут.

Фото: https://miro.medium.com/

Вредные советы: как быстро разрушить отношения

"Хочу всё сполна" — эффективная установка, за которой стоит желание получить от человека 100% его внимания, энергии, заботы. Зачем ценить небольшие шаги, когда можно отхватить все и сразу, ведь "я этого достоен/достойна".

"Выпустить внутреннего дракона": как только отношения обрели форму, можно начать выплескивать на партнера все свои внутренние противоречия и претензии к миру, когда он этого совсем не ждет. Он точно железный, все поймёт и стерпит и, главное, не даст ответной реакции.

"Главный человек — я" — лозунг отсутствия равноправия. Если принять, что двух одинаково прекрасных людей в паре быть не может, трон уже занят, никакого "мы" не существует и только один обладает исключительной способностью все делать правильно и верно, то можно готовиться к расставанию.

"Мне подойдет только идеал": если партнер не верх совершенства, значит, это не тот партнер. Ценить все хорошее, что уже есть в человеке, абсолютно нельзя: так никогда не исполнить свою мечту о принце или принцессе. Необходимо продолжать поиски.

"Так я и знал": доверие к партнеру отсутствует, а при любой ошибке обязательно как можно больнее надо уколоть его своими словами. Зачем оказывать поддержку, ведь его столько раз предупреждали?

"Сам/сама догадается": ни о чем, абсолютно ни о чем нельзя договариваться заранее и тем более сообщать о своих желаниях. Зачем? Ведь если человек любит, то должен чувствовать и угадывать все мечты своего партнера.

"Ты мне — я тебе": не стоит делать добро первым. Нужно подождать, когда любимый человек проявит свою любовь. Только после этого можно ответить взаимностью. Поддержка, подарки, помощь — все только в ответ.

"Все на эмоциях": не надо включать ум в ссоре. Только с помощью эмоций можно выразить все чувства и высказать все, что накопилось в душе. А по-другому человек никогда не узнает, кто он на самом деле.

"Никогда не прощу": если человек совершил ошибку, его нельзя даже пытаться понять и тем более прощать. Лучше продемонстрировать моральное превосходство и копить обиды, напоминая об этом время от времени.

"Ближе некуда": необходимо создать такое сближение, когда нет воздуха в отношениях. Есть только пара, в которой оба партнера живут интересами друг друга: существует глубокая связь, переходящая в близкородственную. А для чего ещё нужен партнер?

"Разбитую чашу не склеить": если что-то случилось в отношениях — точно конец. Попытки все исправить все равно ни к чему не приведут.

Если руководствоваться этими принципами, то любые отношения быстро придут к финалу. Но если взять за правило утверждение "абсолютно все поправимо", то можно склеить даже разбитую чашу, превратив её в произведение искусства.

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