Работа в мужском коллективе: как женщине занять лидирующие позиции

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В наше время женщины все чаще стремятся занять лидирующие позиции в мужском коллективе. Конечно, это может представлять некоторые сложности, но с правильным подходом и мотивацией у женщины есть все шансы успешно справиться с этой задачей. О том, как стать лидером в мужском коллективе и как научиться управлять мужской командой, рассказала читателям Pravda.Ru основатель онлайн-школы для управленцев Strong Manager Юлия Старостина.

Фото: https://blog.cudy.co/3-simple-tips-to-get-finance-career-for-students/

Как женщине стать лидером в мужском коллективе

На первый взгляд, мужской коллектив может показаться райским уголком для многих женщин, особенно тех, кто не замужем. Однако, поддавшись временной эйфории, можно совершить ошибки и на долгое время оказаться изгоем на работе, где преобладают мужчины.

Начнем с того, что мужчинам бывает сложно отказаться от своей роли защитника женщин, которые нуждаются в поддержке. Если женщина-коллега или руководитель успешно строит карьеру, то мужчины склонны говорить про нее, что "у нее нет личной жизни" или что она "железная леди". Бывает, когда на новое место работы приходит сильная женщина-руководитель с многолетним опытом, например, в автомобильном бизнесе, коллеги-мужчины могут поначалу не воспринимать ее всерьез. Первое, что они оценивают, — как она выглядит. Если перед вами стоит цель — достичь успехов в карьере, а не в личных отношениях, то это может стать препятствием.

Интересное исследование на эту тему проводила компания Headhunter. Так, для большинства женщин главной проблемой, с которой они сталкиваются в мужском коллективе, стала сложность в продвижении по карьерной лестнице (55%).

"В своей практике я тоже часто слышу от женщин-руководителей, работающих в "мужских" отраслях, что даже если удается пробиться на управляющую должность среди мужчин, то все равно постоянно приходится доказывать свой профессионализм, чтобы удержать авторитет. Если вы работаете в мужском коллективе, то я рекомендую больше опираться на деловые коммуникации и рабочие инструменты, чем на женское обаяние и хитрые манипуляции. Хотя женские чары порой могут оказаться полезными для достижения рабочих целей, но злоупотреблять этим все же не стоит", — советует психолог.

Кейс из практики

Ольга (25 лет) устроилась на работу в транспортную компанию руководителем ремонтного отдела. Ей предстояло управлять командой из 14 мужчин, которые вдвое старше нее и работают в компании более 10 лет. Конечно, нового руководителя сначала абсолютно не воспринимали всерьез, были насмешки, игнорировались поручения, даже жаловались на Ольгу вышестоящему руководству, требуя дать нормального начальника вместо молодой девицы. Чтобы получить со стороны сотрудников уважение и авторитет, она стала целенаправленно и регулярно применять управленческие инструменты. Вот что можно посоветовать тем, кто оказался в подобной ситуации:

Четко и ясно доносите цели компании, ставьте задачи для их достижения. Для этого важно развивать навыки коммуникации, чтобы ясно и уверенно выражать свои идеи и мнения. Вы должны стать надежным связующим звеном между руководством компании и своим коллективом.

Опирайтесь на квалификацию и опыт ваших подчиненных. Не стоит пытаться с ними конкурировать. Наоборот, спокойно признавайте, что они гораздо компетентнее вас в своей зоне ответственности, поэтому вы им доверяете. Интересуйтесь их мнением, стимулируйте инициативу и спрашивайте, какие варианты решения тех или иных проблем они видят с высоты своего опыта.

Грамотное делегируйте задачи, потому что умение распределить работу между членами команды позволит вам добиваться лучших результатов и покажет вашу компетентность как руководителя.

Делайте упор на результаты: анализируйте, как можно оптимизировать ключевые процессы, следите за обеспечением ресурсов для бесперебойной работы команды.

Не занимайтесь микроменеджментом. Больше используйте итоговый контроль по самым важным показателям, ведь вы имеете дело с профессионалами. Тотальный контроль и попытка влезть во все мелочи только демотивирует таких людей.

Регулярно давайте индивидуальную обратную связь своим подчиненным. Так вы сможете подчеркнуть их успехи и достижения, вдохновить на раскрытие имеющегося потенциала, а также при необходимости дать конструктивную критику, обсудив, что необходимо скорректировать или доработать, тем самым помогая коллегам достигать еще больших результатов.

Через три месяца Ольга поделилась, что мужчины-коллеги стали относиться к ней лучше: прислушиваться к ее мнению, больше не смотреть со снисхождением, открыто делиться своими идеями и предложениями. Это произошло, потому что сотрудники увидели, в чем она сильна именно как руководитель. Они чувствовали ее заинтересованность не только в достижении общих целей, но и в каждом из них как профессионале. Рабочие проблемы решались быстро и конструктивно, атмосфера в коллективе стала более комфортной, и команда признала в Ольге своего шефа.

Главное в мужском коллективе — не стараться идти по сценарию "Я умнее вас!". Наоборот, больше давайте возможностей проявиться им самим, показать свою компетентность и чем-то оказаться полезными для вас.

Еще работа с мужчинами учит контролировать эмоции. Повышенная эмоциональность может помешать эффективной работе и раздражать коллег-мужчин. Если вы чувствуете, что во время разговора выходите из себя, лучше возьмите паузу. Скажите "Мы обязательно вернемся к этому важному разговору чуть позже". Важно не опускаться до криков и оскорблений, а позволить оппоненту достойно выйти из ситуации, чтобы он сфокусировался на поиске решения, а не на защите своего мужского эго.

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