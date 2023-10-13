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Антон Куликов

Муратов записал советских диссидентов в неприкосновенные

2:46
Общество

На днях Головинский суд Москвы приговорил к штрафу в 150 тысяч рублей члена правления члена правления международного общества "Мемориал" (признано иностранным агентом и ликвидировано) Олега Орлова.

Муратов записал советских диссидентов в неприкосновенные
Фото: Openverse

Его признали виновным в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

Поводом для уголовного дела стал пост на странице Орлова в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) от 14 ноября 2022 года. В нем содержался перевод его же статьи "Они хотели фашизма, они его получили", опубликованной французским изданием Mediapart.

Сам Орлов свою вину отрицал и утверждал, что его "судят за мнение". После приговора он пообещал оспорить его в Мосгорсуде.

Стоит отметить, что в числе защитников Орлова на судебном процессе значился бывший главный редактор лишённой лицензии "Новой газеты" (признана нежелательной организацией) Дмитрий Муратов (признан физлицом-иноагентом). Он настаивал на том, что подсудимого следует оправдать.

Аргументировал своё мнение Муратов диссидентской деятельностью Орлова ещё во времена Советского Союза. По словам Муратова, его подзащитный принял эстафету из рук Андрея Сахарова, выступавшего против присутствия советских войн в Афганистане. И, дескать, тогда к Сахарову власть не прислушалась, а теперь не прислушивается к Орлову.

Очевидно, что по мнению Муратова, диссидентство Орлова оправдывает всё, чтобы он не сказал. То есть априори он прав. За всё хорошее, как говорится, против всего плохого. А под "плохим", как правило, понимается государственная власть, суверенитет и территориальная целостность страны.

Здесь, вообще говоря, стоило бы напомнить и о том, как Олег Орлов вместе с Сергеем Ковалёвым в 1990-е годы встречался с Джохаром Дудаевым и был в числе активных критиков борьбы с боевиками.

И это хорошо известный факт, насколько тогдашняя либеральная пропаганда и "мнения" разного рода "правозащитников" мешали силовым структурам вести борьбу с боевиками и террористами. Сколько сил и времени пришлось дополнительно из-за этого задействовать.

Ну а что касается выступления Дмитрия Муратова, то он, в общем-то в своём репертуаре. Очередная попытка использовать сомнительную тему в личных целях — чтобы напомнить о себе на Западе, дабы не забывали и оценили.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы дмитрий муратов
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