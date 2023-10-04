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Ульяна Власова

Склонность к одиночеству и молчаливость: что положение во время сна может рассказать о характере человека

2:46
Общество » Семья

Сон - это не только время отдыха для тела, но и окно в личность человека. Положение, в котором он спит, может раскрывать удивительные аспекты характера. Эксперты HerBeauty. co исследуют, что положение тела во время сна может рассказать о темпераменте человека.

Склонность к одиночеству и молчаливость: что положение во время сна может рассказать о характере человека
Фото: https://www.kippy.eu/

Поза эмбриона

Поза плода является одной из самых распространенных как для мужчин, так и для женщин. Если человеку нравится засыпать, свернувшись калачиком, это может означать несколько вещей: возможно, он ощущает нехватку безопасности и стремится к чувству защищенности, как в утробе матери.

На животе

Способность засыпать на животе часто связана с раздражительным характером. Основным фактором может быть болевая реакция после пробуждения. Такая поза вызывает напряжение в мышцах, боли в шее и различные судороги.

Поза бревна

Люди, предпочитающие спать в позе "бревна" — на боку, вытянув руки и ноги, как палка, часто обладают открытым и спокойным характером. Они обычно общительны и доверчивы, возможно, даже слишком.

На спине

Сон на спине, выбирают люди с более сдержанным и непривлекательным характером. Они молчаливы, склонны к одиночеству и имеют строгий набор моральных принципов. У таких людей обычно немного друзей, так как им сложно быть открытыми.

Звездочёт

Поза "звездочёт", где руки под головой, а вы лежите на спине, является довольно редкой, но говорит о жизнерадостности, счастье и ответственности. Люди, спящие в этом положении, часто готовы прийти на помощь своим близким и ценят дружбу.

Свободное падение

Поза "свободное падение", где человек спит на животе и обнимает подушку руками, может говорить о смелости и общительности, но также о неспособности принимать критику и необычные ситуации.

В обнимку с подушкой

Если человек предпочитает спать в такой позе, возможно, для него важны межличностные связи. Он ценит свои отношения с семьей, друзьями и близкими, и готов сделать все, чтобы их сохранить.

Фристайлер

Важно помнить, что практически каждый человек меняет положение во сне — это естественный процесс. Однако если это происходит часто, то это может быть признаком переживаний и тревожных периодов в жизни.

Закрыв глаза и погрузившись в мир снов, человек больше не контролирует свои движения, и поэтому поза в которой он спит, открывает тайные черты личности. Однако, не забывайте, что каждый из нас — уникален, и предпочтения во сне лишь небольшая часть индивидуальности.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
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