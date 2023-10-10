Психолог рассказала, как правильно помогать людям

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Людям обычно нравится выручать друг друга. Почему же некоторые никак не помогают окружающим? Как научить ребёнка отзывчивости, почему не нужно ждать благодарности за добрые дела, в чём разница между благодарностью интроверта и экстраверта и как добрые поступки влияют на самого человека, Pravda.Ru рассказала семейный и клинический психолог Олеся Покусаева.

Фото: http:// smirnovfund.ru

— Олеся Владимировна, поговорка "Не делай добра — не получишь зла" — это оправдание собственной чёрствости или жизненный опыт?

— У всех по-разному. И то, что мы считаем добром и злом, имеет много оттенков. Если мы доброе дело, то в ответ, по идее, не должны ждать ничего. Есть поговорка: "Делай добро и бросай его в воду".

Но люди считают, что в ответ должны получить благодарность. Хотя всё имеет много граней. Например, дал человек в долг другу деньги на покупку квартиры. А тот в ответ не дал ему денег на покупку машины. И человек оскорбился. Но кто знает, что могло случиться? Может быть, эта машина привела бы его к тяжёлой аварии. Мы очень многие вещи не знаем или мотивов другого человека не знаем, ведь люди не всё рассказывают. Если ничего не ждёшь в ответ, то гораздо легче.

— Бывает, человек помог раз, два, а на третий раз уже вроде как обязан, и если человек отказывается, то люди обижаются. Люди не привыкли спокойно реагировать на отказ.

— Мало того, что на отказ не могут спокойно реагировать, так у нас ещё отказывать не умеют. А потом сами на всех обижаются, потому что большая нагрузка. Умение говорить "нет" очень важно, это отстаивание своих личных границ. Мы должны быть добрыми, светлыми, чудесными людьми, но иногда нужно отказаться. Нет сейчас сил, ресурсов — скажите "нет".

— Некоторые люди вообще отказываются делать добро. Что за этим скрыто?

— Если человек постоянно всем отказывает в помощи, то, скорее всего, это идёт из семьи. То есть если в социуме принято заботиться о пожилых, инвалидах, слабых в любом понимании (может быть, человек просто заболел, и сейчас он слабый), то человек привыкает к этому. Если же социум относится к этому прохладно, то и человек вырастает таким. Семья как микроячейка может сформировать даже отдельное от социума мнение. Поэтому если человек слышит: "Зачем ты в это лезешь? Займись своей жизнью, не обращай внимания на посторонние вещи", он таким и вырастает: у него нет желания делать кому-то добро.

Когда ребёнок родился, он не знает таких высоких категорий, как добро и зло. Он растёт, ему объясняют: "Если ты собачке на лапу наступил, ей больно — это плохо"; "Если ты другу помог — это хорошо, это добро".

— Как людям с доброй душой правильно делать добро, чтобы в ответ не получать неблагодарность?

— Да просто не ждать в ответ ничего.

— А может быть, надо просто быть осторожнее, как-то различать людей?

— Различать людей можно, поскольку есть разные типы людей, разные темпераменты. И они по-разному будут реагировать на помощь. Экстраверты очень любят общаться, они могут тысячу раз вам сказать: "Ах, как всё классно, спасибо". Интроверт может своё "спасибо" еле выдавить, кажется, что он вообще неблагодарный, а просто человеку не свойственно общение с людьми.

То же самое с темпераментом, есть:

холерики,

сангвиники,

меланхолики,

флегматики.

Меланхолику кажется, что всё плохо, он и поблагодарит с кислым выражением лица, как будто делает одолжение.

Но если мы не ждём благодарности, тогда нам проще. Например, у нас выезжают ребята на днях сажать лес. Саженцы предоставляет лесничество, ребята тратят свой выходной день. От кого им ждать благодарности?

Чем больше добра вокруг человека, тем ему лучше. Если мы лучики добра посылаем повсюду, 10, 20, 30 лучиков — вокруг нас атмосфера будет светлее.

— Но от тебя же окружающие начинают потом требовать добро?

— С людьми, которые требуют добро, можно общаться пореже.