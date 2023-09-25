Политолог рассказал про уехавших россиян: "Унижения начались для них ещё на границе"

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Многие люди, спешно покинувшие Россию после начала СВО и в период мобилизации, сейчас начинают горько об этом сожалеть, отмечает политолог Александр Андрианов. Это и не удивительно — решения, которые принимаются в состоянии паники, почти никогда не бывают правильными.

Фото: Telegram: Поехали на море

Ненужные люди: как живут россияне, спешно покинувшие родину

"Унижения начались для них еще на границе — гигантские пробки, растянувшиеся на несколько дней, отсутствие еды и питья, драки за то, чтобы добраться до пропускного пункта первыми, огромные взятки местным, чтобы провели окольными тропами… Целая череда мытарств уже тогда намекала: что-то пошло не так. Но люди не прислушались к голосу разума, продолжая следовать стадным инстинктам", — рассказывает политолог.

Россия, надо сказать, никак не препятствовала своим заблудшим сыновьям, предоставив им полную свободу выбора. Хотите уезжать — пожалуйста! Голодные, уставшие, потеряв человеческое достоинство и обобранные до нитки, они добрались до постсоветских республик, некоторые остались в Европе. Но с чем же они там столкнулись?

"В первую очередь — с отсутствием привычных сервисов. Слабенький интернет, онлайн-доставка в зачаточном состоянии, нет круглосуточных служб поддержки, редко где магазины работают в выходные, уровень кафе и ресторанов отстал на десятилетия. Деньги так просто по телефону не переведешь, как в России — надо идти в банк. Хотя и в этом не так много смысла — российские карточки заблокированы, а открывать счет русским готовы единицы. И с каждым днем таких единиц становилось все меньше. Практически сразу начались проблемы с жильем — свободную квартиру не найти, разе что по цене в 3-4 выше рыночной или — добро пожаловать в какой-нибудь клоповник на окраине, где ты будешь жить лучшем случае с такими же незадачливыми соотечественниками, как сам, а скорее с необразованными мигрантами довольно диких нравов. А ведь у многих жены, дети…Как им в такой обстановке?" — задается вопросом политолог.

К слову, с детьми возникли отдельные сложности — отсутствие подходящих садов и школ. Чужаки никому не нужны, все заведения и без того переполнены. Кому-то, конечно, улыбалась удача: через взятки, знакомства, череду унижений, но почему-то никто не подумал, как будут себя чувствовать российские дети в чужой среде, не зная ни языка, ни местной культуры.

Более-менее повезло людям на удаленке, которые некоторое время могли получать деньги из России, в остальном же картина была печальной, отмечает политолог. Дизайнеры устраивались официантами, бухгалтера — мойщиками окон, инженеры — грузчиками, врачи и учителя — хорошо если дворниками. Уровень жизни резко упал. По социальной лестнице люди опустились сразу на несколько ступенек вниз, вернее даже не опустились — полетели.

Отдельная история — отношение местных к "понаехавшим". Зачем им чужаки, которые пытаются занять их рабочие места, из-за которых цены на жилье и услуги взлетели в разы? А тут еще и западная пропаганда из всех щелей вещает про плохих русских. Сколько было случаев, когда наших соотечественников выгоняли из очередей, портили им машины, а то и просто били. Какое уж там радушие?

"С каждым днем отношение к россиянам в Европе и на постсоветском пространстве становится только хуже. Им блокируют счета, увольняют даже с самых низкосортных работ, к ним очень настороженно относятся местные власти и полиция, видя в каждом из них потенциального шпиона. Куда бы ты ни отправился со своим российским паспортом — ты изгой, но самое печальное, что и твои дети — тоже. Многие из этих стран находятся под влиянием США и пляшут под их дудку. Даже государства, казалось бы, нейтральные, вроде Арабских Эмиратов, постоянно ужесточают условия для россиян. Наши соотечественники даже не догадываются, что открыв там бизнес или прикупив элитную недвижимость, они могут лишиться всего этого в один миг, как это уже произошло в Европе", — отмечает Александр Андрианов.

Большинство наших граждан уже протрезвели и возвращаются в родные пенаты. Но и это может позволить себе далеко не каждый. На волне паники и какой-то необъяснимой эйфории они полностью разорвали свои контакты с родиной — продали квартиры, разругались с начальством, наговорили про нашу страну столько гадостей, что и возвращаться им теперь некуда.

Печально наблюдать за тем, как рушатся людские судьбы. Когда в социальных сетях натыкаешься на настоящие крики души, где людей душит ностальгия. Не только по качеству жизни, привычным сервисам, по друзьям и родственникам, интересной и доходной работе, которая была у них в России. Но и по тем самым русским березкам, русским запахам, русским просторам. Увы, этого больше никогда не будет в их жизни, и им останется лишь скитаться по чужим городам и странам, где на них всегда будет висеть клеймо изгоя и где они никому и никогда не будут нужны, печально констатирует политолог.

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