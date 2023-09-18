Как диснеевские принцессы влияют на поведение детей

На диснеевских принцессах выросло не одно поколение девочек — можно сказать, что наравне с куклой Барби это один из самых популярных и узнаваемых символов детства. Своими красивыми нарядами, магическими приключениями и сказочными историями о любви они завораживают любую девочку, а их образы прочно укрепляются в пока еще лишенных критики умах детей и подростков. Среди родителей уже много лет ведутся ожесточенные споры — вредны ли такие мультики и какое психологическое влияние они оказывают на детей. Итак, какие могут быть последствия просмотра мультиков про диснеевских принцесс? Клинический психолог Анастасия Черница рассказала читателям Pravda.Ru, какие могут быть подводные камни.
Диснеевские принцессы часто представлены в идеализированном виде — красивые, стройные, с идеальными чертами лица и тела. Это может создавать у детей нереалистичные представления о внешности и стандартах красоты. Многие девочки начинают стремиться к подражанию принцессам, часто сравнивая себя с ними и чувствуя себя недостаточно привлекательными или неудовлетворенными своим внешним видом. Кроме того, принцессы в диснеевских мультфильмах часто играют традиционные женские роли, что, конечно же, ограничивает представления детей о возможностях и ролях женщин в обществе.
Диснеевские принцессы часто сталкиваются с различными испытаниями и преодолевают трудности, что очень вдохновляет детей. Однако некоторые истории могут создавать нереалистичные ожидания относительно жизни в целом и решения проблем в частности. Например, многие принцессы встречают своего принца и живут "счастливо до конца своих дней", что может создавать у детей иллюзию о том, что любовь и счастье зависят только от внешней красоты и наличия принца.
Многие диснеевские принцессы переживают сложные эмоциональные ситуации, такие как потеря родителей, ссоры с близкими или столкновения с злодеями. Это может помочь детям развивать эмоциональный интеллект и умение справляться с эмоциями. Наблюдение за персонажами, которые проходят через различные эмоциональные состояния и находят способы справиться с ними, может помочь детям осознать и управлять своими собственными эмоциями.
Диснеевские принцессы часто демонстрируют ценности, такие как доброта, смелость, верность и сострадание. Это может вдохновить детей на развитие этих качеств и привить им позитивные ценности. Однако некоторые истории также могут содержать моменты, которые весьма спорные с точки зрения ценностей, такие как пассивность или ожидание спасения от принца. Важно понимать, что всегда самый удачный вариант просмотра любых мультиков — это совместный просмотр их с ребенком, потому что у родителя появляется возможность комментировать происходящее, расставляя нужные акценты, задавать наводящие вопросы и в целом с помощью просмотра и обсуждения мультиков развивать критическое мышление у ребенка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Неряшливость и привычка поздно ложатся спать характеризует людей с высоким IQ.