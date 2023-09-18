Психолог: "Диснеевские принцессы влияют на самооценку ребёнка"

На диснеевских принцессах выросло не одно поколение девочек — можно сказать, что наравне с куклой Барби это один из самых популярных и узнаваемых символов детства. Своими красивыми нарядами, магическими приключениями и сказочными историями о любви они завораживают любую девочку, а их образы прочно укрепляются в пока еще лишенных критики умах детей и подростков. Среди родителей уже много лет ведутся ожесточенные споры — вредны ли такие мультики и какое психологическое влияние они оказывают на детей. Итак, какие могут быть последствия просмотра мультиков про диснеевских принцесс? Клинический психолог Анастасия Черница рассказала читателям Pravda.Ru, какие могут быть подводные камни.

Фото: https://princess.disney.com/

Как диснеевские принцессы влияют на поведение детей

Формирование стереотипов красоты и ролевых моделей.

Диснеевские принцессы часто представлены в идеализированном виде — красивые, стройные, с идеальными чертами лица и тела. Это может создавать у детей нереалистичные представления о внешности и стандартах красоты. Многие девочки начинают стремиться к подражанию принцессам, часто сравнивая себя с ними и чувствуя себя недостаточно привлекательными или неудовлетворенными своим внешним видом. Кроме того, принцессы в диснеевских мультфильмах часто играют традиционные женские роли, что, конечно же, ограничивает представления детей о возможностях и ролях женщин в обществе.

Влияние на самооценку и самовосприятие.

Диснеевские принцессы часто сталкиваются с различными испытаниями и преодолевают трудности, что очень вдохновляет детей. Однако некоторые истории могут создавать нереалистичные ожидания относительно жизни в целом и решения проблем в частности. Например, многие принцессы встречают своего принца и живут "счастливо до конца своих дней", что может создавать у детей иллюзию о том, что любовь и счастье зависят только от внешней красоты и наличия принца.

Развитие эмоционального интеллекта.

Многие диснеевские принцессы переживают сложные эмоциональные ситуации, такие как потеря родителей, ссоры с близкими или столкновения с злодеями. Это может помочь детям развивать эмоциональный интеллект и умение справляться с эмоциями. Наблюдение за персонажами, которые проходят через различные эмоциональные состояния и находят способы справиться с ними, может помочь детям осознать и управлять своими собственными эмоциями.

Влияние на поведение и ценности.

Диснеевские принцессы часто демонстрируют ценности, такие как доброта, смелость, верность и сострадание. Это может вдохновить детей на развитие этих качеств и привить им позитивные ценности. Однако некоторые истории также могут содержать моменты, которые весьма спорные с точки зрения ценностей, такие как пассивность или ожидание спасения от принца. Важно понимать, что всегда самый удачный вариант просмотра любых мультиков — это совместный просмотр их с ребенком, потому что у родителя появляется возможность комментировать происходящее, расставляя нужные акценты, задавать наводящие вопросы и в целом с помощью просмотра и обсуждения мультиков развивать критическое мышление у ребенка.

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