Психолог назвала основные типы мужей и жён

5:17 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

Психологи выделяют среди мужей и жён несколько основных типов. Как определить тип своего потенциального партнера, какие плюсы и минусы есть у каждой категории супругов, а также какой алгоритм поможет не ошибиться в выборе будущего мужа или жены, рассказала Pravda.Ru семейный системный психолог Алёна Леонова.

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— Алёна, какие бывают типы жён, на что они ориентируются в семейной жизни?

— Считается, что есть жёны-дочери, жёны-матери и жёны-партнёры.

Жена-дочь ищет покровительства, чтобы о ней заботились, баловали, чтобы ей уступали.

Жена-мать стремится всё контролировать. Она управляет собой, мужем, детьми, принимает все решения, берёт на себя всю ответственность. Она где-то деспот, а где-то, наоборот, пристанище: и защищает, и командует.

Жена-партнёр — самый взрослый тип отношений, когда люди находятся на равных позициях, каждый отвечает сам за себя, не навешивая на другого ответственность за свою жизнь и не беря на себя ответственность за жизнь другого. Они вместе делают проект под названием "брак".

— Какие плюсы и минусы у каждого типа в семейной жизни?

— Жена-дочь — здесь преимущество в том, что о ней полностью заботятся, её всем обеспечивают, могут баловать. У неё отпадает необходимость принимать взрослые решения и нести за них ответственность. Все решения принимает муж.

Есть люди, которым это подходит, потому что они не готовы быть психологически взрослым человеком и брать на себя ответственность. Минус заключается в том, что это абсолютная несвобода.

Жена-мать — это человек с высоким уровнем тревожности, желающий всё контролировать и неспособный доверить другому часть обязанностей; человек, который не думает, что кто-то ещё может справиться так же хорошо.

Минус для неё в этом — непосильная тяжесть, потому что она отвечает не только за себя, но и за мужа, детей и, возможно, других родственников. Она сама принимает решения. Очень часто она сама и зарабатывает. Супруг обычно не стремится к карьере и большой зарплате. Если её это перестанет устраивать, вряд ли она сможет из него сделать кого-то другого.

Она может часто болеть из-за серьёзной нагрузки:

физиологической,

психологической.

Жена-партнёр может действовать в рамках своих свобод, то есть выбирать то, что ей хочется, естественно, по согласованию с партнёром. И даёт свободу своему партнёру. Она может рассчитывать на поддержку равного взрослого, который при необходимости может поддержать, но потом она всё равно идёт своими ногами. Точно так же она готова оказать поддержку при необходимости.

Это союз двух автономных людей, которые могут существовать отдельно, но выбирают существование вместе.

— Мужские типажи наверняка аналогичны: муж-сын, муж-отец и муж-партнёр? Какие у них плюсы и минусы?

— Плюсы и минусы похожие.

Муж-сын не принимает никаких решений, побаивается быть взрослым, конкурентным. В мужской среде конкуренция выше, чем в женской, это биологически обусловлено. И зачастую мужчины боятся вступать в конкуренцию с другими мужчинами. Здесь у него нет необходимости конкурировать с другими мужчинами. Он тихо живёт в спокойной нише, локомотивом является жена.

Муж-отец конкурентоспособен.

Плюсы: ответственный, берёт на себя очень многое и выдерживает это.

Минусы: авторитарность, безапелляционность, жёсткость и даже жестокость. Потому что когда человек берёт на себя ответственность за других, ему приходится решать судьбу других людей. Это тяжело.

Муж-партнёр является равноценным родителем. Его функции от функций матери отличаются мало. То есть на время отъезда мамы может самостоятельно ухаживать за детьми.

Он может взять детей и поехать с ними в отпуск. Он это может делать, потому что он взрослый человек и это его дети. Ответственность за детей, естественно, лежит на нём.

— Как выбрать подходящий тип супруга для семейной гармонии?

— Самый первый шаг — понимать, что я такое и каких отношений хочу.

Второй шаг — понять, что на потенциального партнёра нужно смотреть открытыми глазами, и не надеяться, что он потом изменится. Если человек изначально не стремится к успеху, неконкурентный — вряд ли от него можно ожидать, что он вдруг пойдёт очень быстро по карьерной лестнице и будет зарабатывать деньги. Или, наоборот, очень занятой, резкий, деловой человек вдруг станет смотреть мелодраму каждый вечер вместе под пледом; он будет любящим, но по-своему.

Нужно внимательно смотреть, как человек выражает своё хорошее отношение к вам, и подходит ли вам такой способ выражения.

Потому что переучить его будет невозможно. Надеяться, что после свадьбы всё будет по-другому, бессмысленно — это обычно ведёт к проблемам и расторжению брака.