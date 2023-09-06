Николай Долуда: "Время стагнации прошло. Российскому казачеству дан новый импульс"

14:31 Your browser does not support the audio element. Общество

Всероссийский атаман, заместитель председателя комитета по делам национальностей Госдумы РФ Николай Долуда в штабе ВсКО в режиме видеоконференцсвязи злободневные вопросы ближайшей повестки обсудил с войсковыми атаманами, их заместителями по всем направлениям деятельности, начальниками штабов, лидерами молодежных казачьих организаций, а также пресс-секретарями и войсковыми священниками.

Фото: Пресс-служба Всероссийского казачьего общества

"Для атаманов давно пришло время берцев и полевой формы"

В своем выступлении атаман ВсКО в первую очередь заострил внимание войсковых атаманов и начальников штабов на необходимости выстраивания системной работы по комплектованию добровольческих казачьих отрядов. Атаманов Всевеликого войска Донского, а также Сибирского, Енисейского и Иркутского войсковых казачьих обществ, комплектующих отряд "Сибирь", он призвал повернуться лицом к казакам и заняться конкретными, каждодневными делами в помощь тем, кто находится в зоне боевых действий.

— Каждый атаман должен понять: время стагнации прошло. Российскому казачеству дан новый импульс. А это значит, что одной гуманитарной помощью и шермициями — не спасешься. Для атаманов давно пришло время берцев и полевой формы. Чтобы хотя бы периодически побывать на передовой и глотнуть порохового дыма и посмотреть в глаза казакам, которые по полгода не выходят из опорных пунктов, ежечасно смотрят смерти в глаза… И никто не дрогнул и не побежал! — сказал Всероссийский атаман.

Николай Долуда пояснил: на каждый боевой отряд дается определенная линия фронта. И чем плотнее она закрыта, тем больше у бойцов шансов выжить. Для этого отряды должны быть полноценными и укомплектованными.

— В то время, как Кубанское казачье войско сформировало 3 добровольческих отряда, Терское — 4, у Всевеликого войска Донского, которое является прародителем для все остальных войск, пока не видно мощного, казачьего, профессионального рывка! Негоже плестись в хвосте, имея великое героическое прошлое. Один добровольческий отряд — это недостойно Всевеликого войска Донского и не достойно имени Платова! — отметил атаман ВсКО.

Также особое внимание войсковых атаманов и их заместителей по государственной службе Н. А. Долуда обратил на выполнение задачи Стратегии госполитики РФ в отношении российского казачества, связанной с обеспечением участия членов войсковых казачьих обществ, пребывающих в запасе, в ежегодных военных сборах. Для выполнения этой задачи впервые в современной истории Правительством РФ выделены средства.

— Нет смысла говорить о мере ответственности войсковых атаманов за проведение полноценных военно-полевых сборов — с обеспечением проживания, организацией питания, медицинского обеспечения. От воинских частей требуется лишь полигон, оружие и боеприпасы для отработки учебных стрельб, а также 3-4 опытных офицеров для контроля на огневом рубеже. Если атаман не в состоянии обеспечить самоорганизацию войска и наладить продуктивное взаимодействие с командованием воинской части, — его поведение будет расцениваться как невыполнение задачи Верховного Главнокомандующего, поставленной в Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества! — подчеркнул Николай Долуда.

Атаман ВсКО потребовал от войсковых атаманов до 12 сентября представить в штаб ВсКО информацию о сроках проведения военно-полевых сборов и численности их участников.

Также руководителям войск и их пресс-секретарям Всероссийский атаман указал на необходимость более тесно выстраивать взаимодействие в рамках освещения деятельности казачьих обществ в новостной ленте официальных сайтов и в СМИ.

— За 8 месяцев текущего года всего 39 публикаций на сайте Сибирского войска, 38 — на сайте Забайкальского войска, 23 — на сайте казачьего округа Санкт-Петербурга. В то время как у Кубанского войска — 4143, Всевеликого войска Донского — 1264, Оренбургского — 690, Волжского — 630, Терского — 503 публикации, — сказал Николай Долуда.

Атаман ВсКО считает: там, где ведется активная работа по формированию, ротации войсковых добровольческих отрядов, где открываются новые казачьи классы, выстраивается взаимодействие с вузами, — там есть, о чем писать и что предлагать СМИ. Если на войсковых сайтах мало публикаций, значит атаманы и войсковой штаб — работают слабо. И пресс-секретарям не о чем писать и нечего выкладывать на сайт.

— Активное освещение подвигов наших казаков тем более важно, — подчеркнул Н. А. Долуда, — что Министерство обороны РФ в своих официальных сводках не упоминает о казачьих добровольческих отрядах, героически сражающихся в составе войсковых частей Минобороны РФ с вооружённым до зубов противником. Сегодняшние публикации о казачестве, по сути, и есть летопись современной казачьей истории. По ним потомки будут изучать то, как казаки себя проявили в тяжелое для страны время. И здесь мы можем надеяться только на себя и на военкоров. Низкий им поклон!

Как и военно-полевые сборы, работа с допризывной молодежью обретает стратегическую значимость

Как отметил заместитель атамана ВсКО по госслужбе Валерий Ефремов, в ходе совещаний, семинарских и практических занятий, проведённых ранее Всероссийским казачьим обществом с атаманским корпусом, заместителями атаманов по госслужбе, боевой подготовке, начальниками штабов ВКО, — до руководства войск доведен порядок согласования с Министерством обороны, организация подготовки, проведения военно-полевых сборов, разработаны Положение, План проведения и Расписание занятий сборов, макеты договоров и образцы отчетных документов.

— Однако на сегодняшний день военно-полевые сборы проведены лишь Иркутским и Волжским войсковыми казачьими обществами.

Согласованы с Министерством обороны и назначены даты проведения ВПС еще в 7 семи войсковых казачьих обществах. На стадии определения даты — находится организация военно-полевых сборов в Черноморском и Терском ВКО.

— Окончательное решение не принято и не определены даты проведения ВПС в Уссурийском казачьем войске, а также в Балтийском и Санкт-Петербургском окружных казачьих обществах, — сказал Валерий Васильевич.

В.В. Ефремов считает, что уже сейчас необходимо готовить и направлять в Минбороны РФ обращения по поводу проведения военно-полевых сборов в 2024 году и их включения в планы боевой подготовки воинских частей и соединений.

Также заместитель атаман по госслужбе ВсКО напомнил о начале 1 октября 2023 г. осенней призывной кампании и сообщил о том, что в соответствии с Расчетом распределения членов казачьих обществ по соединениям и воинским частям, комплектуемым казаками, подготовленным Генеральным штабом ВС РФ, на военную службу осенью 2023 г. должно быть призвано 428 казаков. Отдельно остановился на работе с допризывной молодежью Забайкальского, Иркутского, Уссурийского войсковых казачьих обществ.

— Военные комиссары Забайкальского, Хабаровского краёв, Иркутской областей и других субъектов ждут со стороны атаманов проявления заинтересованности вопросами призыва на воинскую службу, — сказал Валерий Ефремов. — Нельзя забывать о том, что в современных условиях направление деятельности войсковых атаманов, связанное с призывом на срочную службу казачьей молодежи, как и военно-полевые сборы, — обретает стратегическую значимость.

"В большинстве регионов казачество и власть смотрят в одну сторону"

Первый заместитель (товарищ) атамана ВсКО Константин Перенижко рассказал о ходе выполнения мероприятий, направленных на реализацию Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества. В частности, он сообщил об уровне организации и проведения штабом ВсКО на территориях войсковых казачьих обществ 21 учебно-методического семинара.

— Проведение семинаров преследует единственную цель, от достижения которой зависит судьба казачества в регионах, — это содействие взаимодействию казачьих обществ и органов власти. Факт выделения федеральных средств на данные мероприятия — не только свидетельствует о поддержке государством казачества, но и возлагает на нас обязательства по улучшению качества работы по стратегическим направлениям деятельности, — сказал К. Я. Перенижко. — Как свидетельствуют промежуточные итоги проведения мероприятий, в большинстве регионов казачество и власть смотрят в одну сторону.

На должном уровне, с участием органов региональной и муниципальной власти, по словам Константина Перенижко, проведены семинары в Кубанском, Терском войсковых казачьих обществах, во Всевеликом войске Донском. Также, на лицо заинтересованность власти в ресурсе казачьих обществ в Сибирских регионах.

В данных войсках, считает первый заместитель (товарищ) атамана ВсКО, казачество и власть совместно изыскивают ресурсы для формирования и обеспечения казачьих добровольческих отрядов, организации несения казаками государственной и ной службы, а также развития казачьего образования.

— К сожалению, слабо было организовано мероприятие в Уссурийском казачьем войске, которое прошло в городе Хабаровске. Руководитель рабочей группы Хабаровского края Роман Анатольевич Мирошин слабо организовал участие в работе семинара казаков Хабаровского округа, атаманом которого сам и является. Кроме того, он находится в должности заместителем Председателя Правительства Хабаровского края, имеет управленческий ресурс и наделен большими полномочиями для решения проблемных вопросов жизни и деятельности казачества в регионе.

Вопросы, связанные с подготовкой кадрового резерва, в новом учебном году, по словам Константина Яковлевича, при содействии ВсКО будут решаться на площадках вузов Ассоциации: Южно-Российского государственного политехнического университета имени М. И. Платова, Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского, Кубанского государственного университета, где на сегодняшний день осуществлен набор на направления подготовки бакалавриата, связанные с обучением управленцев — будущих атаманов, преподавателей образовательных организаций всех уровней, реализующих казачий компонент, а также журналистов для войсковых пресс-служб и СМИ, освещающих деятельность казачьих обществ.

"Ставить под угрозу существование казачьих обществ — крайне не допустимо!"

О соответствии положений Уставов казачьих обществ требованиям Федерального закона № 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества" доложил участникам совещания заместитель атамана ВсКО Игорь Казарезов.

В частности, он отметил, что из 2165 зарегистрированных реестровых казачьих обществ в новой редакции утвердили уставы 2038.

— В настоящее время полностью исполнили данную задачу Енисейское казачье войско и казачий округ Санкт-Петербурга. Близки к исполнению поставленной задачи Кубанское, Всевеликое войско Донское и Сибирское казачьи войска, видна работа Терского, Волжского, Оренбургского, Уссурийского и Центрального казачьих войск, а также Балтийского казачьего округа и Забайкальского, Черноморское казачьи войска, которые перешагнули рубеж 80%.

По словам И. В. Казарезова, тревогу вызывает ситуация в Иркутском войсковом казачьем обществе, где исполнение поставленной задачи не достигает даже 70%.

— Такое положение дел для казачьих обществ чревато. Как и отсутствие регистрации в государственном реестре Российской Федерации окружных (отдельских) казачьих обществ.

Так, на настоящий момент полностью внесены госреестр окружные (отдельские) казачьи общества Кубанского, Оренбургского, Донского, Сибирского, Терского войсковых и окружных казачьих обществ Калининграда и Санкт-Петербурга.

Вместе с тем, отмечает Игорь Валентинович, в Центральном войске — из 17 не внесено в госреестр 5 казачьих обществ, в Уссурийском из 8 — 4, в Волжском из 9 — 4, в Забайкальском из 3 — 1, в Енисейском из 3 — 2, в Черноморском из 2 — 1.

— В Иркутском войске из 3 казачьих обществ не внесены в госреестр все 3. К тому же численность войска составляет 1307 казаков, вместо 1500, необходимых по нормативам войсковых казачьих обществ. Сегодня, когда казаки России выполняют ответственные задачи по защите интересов Родины на самых тяжелых участках СВО, ставить под угрозу существование казачьих обществ — крайне недопустимо! — считает Игорь Казарезов.

Заместитель атамана ВсКО призвал войсковых атаманов до 30 декабря текущего года завершить работу, связанную с вхождением в госреестр казачьих обществ.