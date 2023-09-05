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Ангелина Ефремова

ГИБДД начала выявлять пьяных водителей по мимике лица и жестам

2:24
Общество

Инспекторы дорожной полиции часто обладают уникальными навыками, которые позволяют им оценить состояние водителя не только за разговором. Иногда они могут обнаружить признаки алкогольного опьянения по жестам и выражению лица водителя. Вот какие невербальные сигналы важны для сотрудников дорожной полиции:

ГИБДД начала выявлять пьяных водителей по мимике лица и жестам
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф
  • Обманчивое поведение: люди, склонные к обману, часто выдают себя своим взглядом, жестами и позами. Невербальное общение может быть более эффективным способом оценить правдивость человека, и сотрудники дорожной полиции используют этот метод для выявления потенциальных нарушителей, особенно тех, кто может находиться в состоянии алкогольного опьянения.
  • Наблюдение: После серии стандартных вопросов инспекторы ГИБДД внимательно наблюдают за поведением водителя. Нервничающие водители могут вести себя так, например, почесывать нос, трогать мочку уха или поправлять волосы, что указывает на их дискомфорт и потенциальный обман.
  • Нервные привычки: пытаясь скрыть что-либо от полиции, водители могут проявлять нервозность, например, беспорядочно двигать руками, рыться в карманах или прикасаться к предметам, часто к своим телефонам. Эти действия предназначены не для практических целей, а скорее для того, чтобы облегчить их беспокойство.
  • Рот и дыхание: Некоторые водители могут прикрывать рот или дышать в сторону от полицейского во время разговора, пытаясь скрыть запах алкоголя. Такое поведение может вызвать подозрения и спровоцировать дальнейшую проверку.
  • Избегание зрительного контакта: водители, которые избегают прямого зрительного контакта с сотрудником полиции, могут быть расценены как выражающие страх или стыд. Такое поведение может сигнализировать о том, что что-то не так, и требовать дальнейшего расследования.

Обращая внимание на эти невербальные сигналы, сотрудники дорожной полиции могут лучше оценить состояние водителя и выявить потенциальные нарушения, в том числе вождение в нетрезвом виде.

Ранее мы писали, что ВС РФ обязал дорожных инспекторов не наказывать водителей, если те просто распивают спиртное рядом с припаркованной машиной и не садятся за руль. 

Как выявить обман по мимике и жестам (Продажи и переговоры#8) @user-lj5qh3ps1z
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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