Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство

3:07 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Кошелек

У многих недавно в России произошли знаменательные события. Одни пошли в первый раз в первый класс, правда первосентябрьские события по понятным причинам отодвинули. Зато вспомнили о военном и трудовом воспитании. Непонятно правда для кого. Пенсионерка похитила мощи Николая Чудотворца. Тоже событие. А вот наш Россельхознадзор заявил, в отличие от китайцев, что рыбу в загаженной японской АЭС воде можно смело есть. И едим. А Овнам надо сохранять оптимизм.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Слава бюджетникам, позор предпенсионерам

Именно с оптимизмом в будущее я недавно и отметил своеобразный юбилей. Одни раньше, другие позже. Два года как власть проедает, прожирает, прогуливает мою пенсию. Кому как нравится. Но судя по тому, что она повышает зарплату себе и своему семейству, заполнившему госаппарат, и несётся после получения премии за ударный труд в валютник, обменивая рубли на евро и доллары, потихоньку сваливая из страны, порадуемся, граждане России, хоть за них. К тому же грядет очередное повышение зарплаты бюджетникам. За наш счёт.

Лет пятнадцать назад одна из центральных газет вышла с аршинным заголовком: "В России недосчитались полтора миллиона пенсионеров". Как юродствовал народ — перемерли. Недавно также официально объявили, что у нас пенсионеры недосчитались в своих рядах полмиллиона человек. А как же предпенсионеры. Вообще, кто это такие? Наклеенный им ярлык в официальных соцсетях "Активный возраст" можно только назвать издевательством над пожилыми людьми. Какой активный возраст, когда уже сегодня после пятидесяти куча болячек. А для активной жизни нужны деньги, на которые сладко живут уже лет тридцать власть предержащие. Но никак не предпенсионеры. Им надо выживать.

Ждите. Ведь, как говорит закон, одни должны получить пару сотен через год. Другие через три. А пятые через десять лет. Классика времён Насреддина — или эмир помрёт, или ишак сдохнет. Пока в роли ишака выступают предпенсионеры. Мрут они. После 60 лет вы никому не нужны на работе. Зарплаты, если получите её за переборку продуктов в сетевом магазине, дай Бог, хватит на оплату скромной квартиры. В поликлинике вам отвечают: у нас нет специалистов. На каждом углу твердят: мошенники активизировали свои нападки на стариков — не берите трубку телефона. Власть уже предпенсионеров гонит в окопы СВО, предлагая 65-летним за 200 тысяч вспомнить армейские тяготы. При этом "полки имени Госдумы и Совета Федерации" в полном составе скучают за кофе в буфетах. А ведь в годы Великой Отечественной войны на фронт брали до 55 лет. Напомню, что в ГД стоит памятная стелла павшим работникам госаппарата в ВОВ.

Вообще, сегодня жизнь в России по большому счёту не идёт полноценным широкоформатным фильмом. Пусть даже и чёрно-белым. Судя по сообщениям СМИ, это отдельные кадры, выхваченные из темноты ещё аналоговыми фотоаппаратами, усиленные вспышками. Так пишется сегодня новая история России. Мрачными тонами, изредка разбавляемая шапкозакидательством, с натянутым оптимизмом рекламой, где в Подмосковье кто-то хочет купить своим старикам гектар за 100 тысяч. Ну, во-первых, дед, скорее всего, уже если не умер, но серьёзно болен. А бабке не до гектара. Ей надо работать. Хотя у неё может быть и стаж под 40 лет. Но её деньги уже кто-то наверху потратил на ланч.

Вспышка. Новый кадр. Пора идти в первый класс. Что бы придумать, чтобы ничего не делать, а деньги получать. Придумали. Какой ранец вы таскали в школу? Помните? Нет. Теперь в госаппарате наравне с выселением бездомных из квартир в центральных городах (напомним, что более шести миллиардов задолженность по стране за ЖКУ) выяснили, что те, кто таскал ранцы в школы весом в четыре-пять килограммов, к 45-50 годам станут инвалидами. А вы говорите социализм виноват. А как же коммунистический Китай, без которого нам просто придётся начинать со времён Рюрика. В портках.

Другой кадр. И тоже вспышка. Предпенсионеры, которым уже за пятьдесят-шестьдесят неплохо знают грибы. И ложные опята от настоящих, вероятно, сегодня только перепутают в минфине и пенсионном фонде. Это их работа. Но ведь кто-то ведь вытащил на одном из центральных каналов СМИ некоего Саниели, который начал объяснять нам, как собирать грибы. Ну Вовка Сидоров понятно, Машка Егорова пусть. Но вы ещё Байдена попросите рассказать о русской флоре и фауне. И ведь попросят, если, как нам сообщают, что мы продолжаем тащить русскую нефть через вражескую нам сейчас Украину. Предпенсионерам это непонятно. Факт.

Мы не хотим на Луну, мы хотим нормально пожить в России

Власть у нас не новая, а старенькая. Все актеры в России на политической сцене те же, что и 30 лет назад. Но вот теперь они как откровение через центральные СМИ заявляют, что "мы проспали новые технологии". И это всё? И за это вам звания ветеранов, льготы, семейные трудовые места в госаппаратах на следующие полвека. И почему проспали? Скорее всего, прожрали. Судя по тому, что сегодня весьма серьёзно новая российская власть навязывает русскому населению матерщину, это весьма мягко сказано. Забыли про угробленный российский спутник, отправленный к Луне. Ребята из Болливуда нам на следующий день об этом напомнили.

Поэтому предпенсионерам "активного возраста" пока предпочитают утирать нос на госуслугах, напоминая, что их помнят и поздравляют с днём рождения. Но даром. То есть бесплатно. За деньги предпенсионеров. Зато власть всё чаще начинает подавать отечественные технологии в авиации, электронике, космосе, медицине и ещё в куче всего, чего у нас уже десятки лет нет, в виде проектов, будущих фантастических эссе, испытательных сроков, прячась за экономические и политические форумы, съезды, коллоквиумы, где пропиваются и проедаются и деньги моих предпенсионеров.

Вспышка. Новый кадр. А сколько тратится украденных из кармана предпенсионеров средств на так называемых слуг народа. Всякие парламенты центрального и региональных уровней, членов из Совета Федерации. Новации спящих депутатов: девушка забеременела на втором курсе. Надо переводить её на бюджет. А как, если на бюджете уже сидит, допустим, сын депутата, который её обрюхатил. Сына на платное? Шутить изволите.

США блокрируют нам поставку лекарств по гепатиту С. На следующий день нас уже успокаивают. Да всё у нас есть. Правда нужны годы испытаний.

Реновация. Надо ли говорить, сколько в хрущёвках живут предпенсионеров. Но вот почему-то строительство предпочитают вести только в Москве. Из Сибири и Дальнего Востока наши олигархи предпочитают уходить. Понятно, что только не из нефтегазового сектора. Но сегодня другие реалии. В Москве нувориши от недвижимости не успевают угнаться за повышением цен на строительные расходы. И уже раздаются человеколюбивые голоса избранников народа, а не завязать ли с раздачей на халяву реновационного жилища. Они же не депутаты. Дадим денюжку или ваучер. Ведь доллар растёт, как и цена на квартиры. А то, что сегодня выданные деньги предпенсионеру за реновационую квартиру завтра обесценятся? Ну что делать… Нас завтра в России уже не будет.

После блокады в Ленинграде начался беби-бум. Люди поверили в будущее. Верим мы сейчас в будущее? Ведь чаще всего предпенсионеры мечтают о внуках и внучках. Но потомки всё огрызаются: ты работал всю жизнь, а на какое будущее ты заработал? Конечно, пока ещё пиарят Мальдивы и коралловые рифы вкупе с новогодними тайскими турами, будущее на ближайший год у кого-то в России есть. Но надолго ли. И всегда ли будущее этих временщиков будут у нас защищать.

А пока советую каждому предпенсионеру бежать за министрами и депутатами и, как Паниковскому, кричать на всю улицу: "Отдай миллион!" Ведь в их карманах лежат и наши рубли.