NAB: за противозаконные комментарии отберут банковские счета

3:49 Your browser does not support the audio element. Общество

За посты и комментарии, противоречащие официальной "повестке", оскорбительные и наносящие людям психологический вред будут блокировать и изымать банковские счета — правда пока только в Австралии. Зато это станет (в будущем) частью социального рейтинга граждан, судя по всему, в мировом масштабе.

Фото: Youtube

В соответствии с официальным анонсом, уже с 1 ноября 2023 года Национальный банк Австралии станет первым банком в стране, который лишит депозитов, счетов и иных накоплений граждан, публикующих в интернете "несанкционированные" (дискриминирующие, противозаконные, уничижительные и т. д.) высказывания.

Также, по данным европейских медиа, похожая практика уже начала применяться в банках Великобритании. Впрочем власти Британии уже запустили систему "Чёрного зеркала", неофициального соцкредита.

"Она будет анализировать сообщения гражданина в соцсетях, полицейские записи, камеры видеонаблюдения, записи местных органов власти, записи об образовании, лечении и даже онлайн-покупки" — ранее писала Pravda.Ru.

Отбирать деньги клиентов, доверенные для сохранения и приумножения, банки начали в случаях, когда клиенты виновны:

в оскорбительных комментариях в адрес других граждан, органов власти;

в уничижительных или дискриминационных в адрес любого человека — по расовому признаку, ориентации, состоянию здоровья, внешнему виду, уровню образования и т. д.;

в нанесении "психологического вреда" гражданам и обществу в целом.

Добавим, что некоторые банки США уже завели социальный рейтинг для клиентов, причём базирующийся на так называемых "демократических ценностях".

В России внедрение социального рейтинга (лояльности) гражданина "по китайской системе" ожидается к 2034 году, об этом уже сообщала Pravda.Ru.

"Остаётся надеяться, что по доброй русской традиции его ввод перенесут лет эдак на десять-пятнадцать. Хотя, увы, всевозможные ограничения (вроде масок, локдаунов и вакцинаций) РФ перенимает очень быстро", — пишут эксперты проекта "Кали Юга".

"Подобный рейтинг был бы очень удобен работодателям. Как в такси или с оценкой ресторанов — посмотрел на цифру и подробности и сразу понимаешь,— нужен ли тебе такой сотрудник", — поделился с Pravda.Ru руководитель агентства по подбору персонала Алексей Корнилов.

"Там будет кредитный рейтинг же, штрафы, база МВД, здоровье, участие в социальной жизни и т. д.? Допустим, человек выпивает, ходит на несогласованные акции и его там задерживают, "гоняет" на машине и получает штрафы, болеет хроническим заболеванием", — рассуждает он.

"Это значит, что у работодателя будет человек либо "пахать" на кредиты, либо вместо работы искать деньги для погашения, больной — значит, будут больничные часто, задерживают часто или штрафуют — значит, асоциал, который явно не будет работать стабильно и увеличивать доход компании", — пояснил специалист.