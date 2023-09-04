Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

NAB: за противозаконные комментарии отберут банковские счета

3:49
Общество

За посты и комментарии, противоречащие официальной "повестке", оскорбительные и наносящие людям психологический вред будут блокировать и изымать банковские счета — правда пока только в Австралии. Зато это станет (в будущем) частью социального рейтинга граждан, судя по всему, в мировом масштабе.

NAB: за противозаконные комментарии отберут банковские счета
Фото: Youtube

В соответствии с официальным анонсом, уже с 1 ноября 2023 года Национальный банк Австралии станет первым банком в стране, который лишит депозитов, счетов и иных накоплений граждан, публикующих в интернете "несанкционированные" (дискриминирующие, противозаконные, уничижительные и т. д.) высказывания.

Также, по данным европейских медиа, похожая практика уже начала применяться в банках Великобритании. Впрочем власти Британии уже запустили систему "Чёрного зеркала", неофициального соцкредита.

"Она будет анализировать сообщения гражданина в соцсетях, полицейские записи, камеры видеонаблюдения, записи местных органов власти, записи об образовании, лечении и даже онлайн-покупки" — ранее писала Pravda.Ru.

Отбирать деньги клиентов, доверенные для сохранения и приумножения, банки начали в случаях, когда клиенты виновны:

  • в оскорбительных комментариях в адрес других граждан, органов власти;
  • в уничижительных или дискриминационных в адрес любого человека — по расовому признаку, ориентации, состоянию здоровья, внешнему виду, уровню образования и т. д.;
  • в нанесении "психологического вреда" гражданам и обществу в целом.

Добавим, что некоторые банки США уже завели социальный рейтинг для клиентов, причём базирующийся на так называемых "демократических ценностях".

В России внедрение социального рейтинга (лояльности) гражданина "по китайской системе" ожидается к 2034 году, об этом уже сообщала Pravda.Ru.

"Остаётся надеяться, что по доброй русской традиции его ввод перенесут лет эдак на десять-пятнадцать. Хотя, увы, всевозможные ограничения (вроде масок, локдаунов и вакцинаций) РФ перенимает очень быстро", — пишут эксперты проекта "Кали Юга".

"Подобный рейтинг был бы очень удобен работодателям. Как в такси или с оценкой ресторанов — посмотрел на цифру и подробности и сразу понимаешь,— нужен ли тебе такой сотрудник", — поделился с Pravda.Ru руководитель агентства по подбору персонала Алексей Корнилов.

"Там будет кредитный рейтинг же, штрафы, база МВД, здоровье, участие в социальной жизни и т. д.? Допустим, человек выпивает, ходит на несогласованные акции и его там задерживают, "гоняет" на машине и получает штрафы, болеет хроническим заболеванием", — рассуждает он.

"Это значит, что у работодателя будет человек либо "пахать" на кредиты, либо вместо работы искать деньги для погашения, больной — значит, будут больничные часто, задерживают часто или штрафуют — значит, асоциал, который явно не будет работать стабильно и увеличивать доход компании", — пояснил специалист.

"Скорее, введут быстро и с шумом. Потом попробуют замазать очередным скандалом из личной жизни какого-нибудь депутата. И будем мы жить с рейтингом. И, кстати, тут нету места для ехидства. Китай вводил рейтинговую систему, чтобы контролировать свои миллиарды. А США, и Британия, и Австралия, вводят, чтобы тупо на плаву остаться. В итоге это просто везде будет", — уверены эксперты военно-аналитического чата проекта "Ватфор".

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Новости Все >
Штрак-Циммерман: Шольц блокирует поставки дальнобойных ракет Taurus Украине
Учёные открыли способ производства бетона из кофейной гущи
Шукшину возмутили нападки на "незаконно установленный" памятник Сталину
В Ярославле умерла женщина, подозреваемая в убийстве 10-месячной дочери
Ищенко заявил о серьёзных шансах США в войне с Китаем
AT: ракетный комплекс "Сармат" серьёзно повлияет на украинский конфликт
Экс-разведчик ВС США Риттер: главком ВСУ Залужный случайно проговорился о провале на фронте
Nature: более 1,5 тыс. экосистем утонут при потеплении климата на 2 °C
FT: армия Украины использует трёхсторонний подход при контрнаступлении
Слуцкий предложил разрешить использовать нейросети при работе над дипломами и курсовыми
Популярное
Актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко скончался на 59-м году жизни

Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.

Умер советский и украинский актёр Юрий Потапенко
Доктор Александр Умнов: при резком отказе от алкоголя состояние человека значительно ухудшается
О том, что произойдёт с организмом при резком отказе от алкоголя, рассказал доктор Умнов
За сделанное в парке замечание житель Химок поплатился жизнью
Умирают за секунды: врач назвал три симптома, предупреждающие о смерти
NAB: за противозаконные комментарии отберут банковские счета Олег Володин Учёные США и Китая рекомендуют поспать днём Анастасия Жукова Российская система просвещения нуждается в коренных преобразованиях Виктор Пахомов
Савин рассказал о формальных отношениях Пугачёвой с её мужем Максимом Галкиным*
Порты Одесской области больше не будут работать на Украину. Американцы засуетились
Российская армия уже видит окресности Купянска
Российская армия уже видит окресности Купянска
Последние материалы
AT: ракетный комплекс "Сармат" серьёзно повлияет на украинский конфликт
Экс-разведчик ВС США Риттер: главком ВСУ Залужный случайно проговорился о провале на фронте
Nature: более 1,5 тыс. экосистем утонут при потеплении климата на 2 °C
FT: армия Украины использует трёхсторонний подход при контрнаступлении
Слуцкий предложил разрешить использовать нейросети при работе над дипломами и курсовыми
Жителя Калуги оштрафовали на 2 миллиона рублей за незаконную продажу алкоголя
Неймар заявил, что вместе с Месси прошел через ад в ПСЖ
Экс-агент MI6 Крук: Зеленский в трудном положении из-за ослабления поддержки Запада
Учёные неожиданно обнаружили самую долгоживущую акулу в Красном море
Белорусы займутся шинным бизнесом в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников