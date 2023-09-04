За посты и комментарии, противоречащие официальной "повестке", оскорбительные и наносящие людям психологический вред будут блокировать и изымать банковские счета — правда пока только в Австралии. Зато это станет (в будущем) частью социального рейтинга граждан, судя по всему, в мировом масштабе.
В соответствии с официальным анонсом, уже с 1 ноября 2023 года Национальный банк Австралии станет первым банком в стране, который лишит депозитов, счетов и иных накоплений граждан, публикующих в интернете "несанкционированные" (дискриминирующие, противозаконные, уничижительные и т. д.) высказывания.
Также, по данным европейских медиа, похожая практика уже начала применяться в банках Великобритании. Впрочем власти Британии уже запустили систему "Чёрного зеркала", неофициального соцкредита.
"Она будет анализировать сообщения гражданина в соцсетях, полицейские записи, камеры видеонаблюдения, записи местных органов власти, записи об образовании, лечении и даже онлайн-покупки" — ранее писала Pravda.Ru.
Отбирать деньги клиентов, доверенные для сохранения и приумножения, банки начали в случаях, когда клиенты виновны:
Добавим, что некоторые банки США уже завели социальный рейтинг для клиентов, причём базирующийся на так называемых "демократических ценностях".
В России внедрение социального рейтинга (лояльности) гражданина "по китайской системе" ожидается к 2034 году, об этом уже сообщала Pravda.Ru.
"Остаётся надеяться, что по доброй русской традиции его ввод перенесут лет эдак на десять-пятнадцать. Хотя, увы, всевозможные ограничения (вроде масок, локдаунов и вакцинаций) РФ перенимает очень быстро", — пишут эксперты проекта "Кали Юга".
"Подобный рейтинг был бы очень удобен работодателям. Как в такси или с оценкой ресторанов — посмотрел на цифру и подробности и сразу понимаешь,— нужен ли тебе такой сотрудник", — поделился с Pravda.Ru руководитель агентства по подбору персонала Алексей Корнилов.
"Там будет кредитный рейтинг же, штрафы, база МВД, здоровье, участие в социальной жизни и т. д.? Допустим, человек выпивает, ходит на несогласованные акции и его там задерживают, "гоняет" на машине и получает штрафы, болеет хроническим заболеванием", — рассуждает он.
"Это значит, что у работодателя будет человек либо "пахать" на кредиты, либо вместо работы искать деньги для погашения, больной — значит, будут больничные часто, задерживают часто или штрафуют — значит, асоциал, который явно не будет работать стабильно и увеличивать доход компании", — пояснил специалист.
"Скорее, введут быстро и с шумом. Потом попробуют замазать очередным скандалом из личной жизни какого-нибудь депутата. И будем мы жить с рейтингом. И, кстати, тут нету места для ехидства. Китай вводил рейтинговую систему, чтобы контролировать свои миллиарды. А США, и Британия, и Австралия, вводят, чтобы тупо на плаву остаться. В итоге это просто везде будет", — уверены эксперты военно-аналитического чата проекта "Ватфор".
Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.