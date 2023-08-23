Ушел последний патриот России. В Сети скорбят по Евгению Пригожину

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"Мы вас во сне ухватим за бока.

Мы к вам придём незваными гостями.

И никогда мы не умрём, пока

Качаются светила над снастями".

(Александр Городницкий — Пиратская) Фото: Википедия

До последнего вздоха… Вечером среды, 23 августа, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в результате авиакатастрофы в небе над Тверской областью. Его боялись мировые гегемоны, ненавидели враги и уважали миллионы. В Сети провожают самого противоречивого, жесткого, прямолинейного патриота и Героя России, который стал символом чести, Родины и отваги страны.

Трагедия произошла в небе во время перелета бизнес-джета Embraer из Москвы в Петербург. На борту кроме самого Пригожина находился командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин. По неподтвержденной информации, борт после двух громких хлопков, которые слышали свидетели на земле, начал буквально разваливаться в воздухе и рухнул на землю. Все десять человек, находившиеся на борту, погибли. В обстоятельствах произошедшего еще предстоит разобраться следователям. В то же время многие до последнего не могли поверить в смерть главы ЧВК "Вагнер".

Евгения Пригожина характеризовали по-разному. Жесткий и бескомпромиссный человек он вызывал противоречивые эмоции. Однако даже враги лидера самой успешной в мире частной военной группы признавали — он настоящий патриот своей Родины. Евгений Викторович за годы своей деятельности демонстрировал успехи на полях сражений, в том числе информационных. Раз за разом Пригожин переигрывал противников, просчитывая все свои шаги наперед. Он буквально заставлял высокие чины, сидящие в высоких кабинетах, прислушиваться к мнению народа.

С его детищем ЧВК "Вагнер" приходилось считаться всему миру. Страшный сон террористов, бандитов и врагов Родины — музыканты стали олицетворением освобождения Донбасса. Они одни из первых пришли на помощь русскому народу после кровавого госпереворота в 2014 году на Майдане. Во время проведения спецоперации на счету "вагнеров" освобождение Соледара, Артемовска, Попасной. И, конечно же, уникальная спецоперация, уже вошедшая в историю — "Бахмутская мясорубка", в ходе которой бойцы ЧВК буквально перемалывали резервы ВСУ. В результате ВС РФ получили необходимую передышку и смогли качественно укрепиться на занимаемых позициях.

Деятельность Пригожина в Африке также стала "притчей во языцех". "Музыканты" с честью отстаивали интересы Родины и стояли на защите мирных жителей Черного континента. Множество благодарностей и наград, орден Героя России и, конечно же, всеобъемлющая народная любовь — "лето и арбалеты".

"Человек, чья команда беспрецедентно умела в грязные, но действенные информационные бои, переворачивавшие карточные столы западных шулеров. Человек, который сеял панику, играл и переигрывал всех, просчитывая все свои шаги и точно зная, что он делает и для чего. Человек, чья ЧВК наводила неподдельный страх на врагов России, вплоть до того, что условием невторжения в Нигер было "неприглашение" музыкантов. Человек, о крушении самолёта которого мгновенно информируют американского президента", — так характеризует телеграм-канал "Пригожин 2023" деятельность главы ЧВК "Вагнер".

Авторы канала отмечают, что несмотря на события 23 июня, президент принял Пригожина в Кремле, все обвинения были сняты, а группа приступила к выполнению поставленных задач в Африке.

Однако его уникальность обернулась серьезной проблемой. Деятельность всех структур была завязана на одном человеке — на самом Пригожине. Уткина называют плотью и кровью "оркестрантов", и их одновременный уход может привести к катастрофическим последствиям в геополитической игре России, в первую очередь в Африке. "Музыканты" ценой собственных жизней защитили африканские народы от беспредела западных колонизаторов. Все их успехи могут быть "обнулены" очень быстро без сердца и духа ЧВК "Вагнер".

"Это мощнейший удар по стране. Пусть она этого ещё даже до конца не осознаёт. Пригожин был российским джокером, позволявшим ей играть на мировой арене не по правилам", — скорбят патриоты в Сети.

У врагов сегодня праздник. У нас — горе. Ушел не просто человек, ушел, наверное, последний патриот такого "полета". Он делал Россию сильнее не словом, а делом. Как умел, на надрыве, на эмоциях. Не в высоких кабинетах, а в окопах со своими бойцами, в постоянном жестоком противостоянии с коррупционной системной машиной. Всегда на передовой, всегда первый, не за чьими-то спинами. Мы провожаем человека-эпоху, человека-героя, человека-легенду. России предстоит еще много испытаний, но дальше уже без Евгения Викторовича Пригожина.