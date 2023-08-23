"Я его люблю, но мы коллеги": можно ли построить здоровые отношения на работе

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Симпатия, возникающая во время рабочего процесса — нередкое явление. На работе люди много проводят времени вместе, решают общие задачи, поэтому получают возможность узнать друг друга лучше, прожить общие впечатления. Но романы на работе сопряжены со сложностями: происходит смешение контекстов, профессиональных и романтических отношений. К тому же возникает этическая дилемма по отношению к другим коллегам. Может быть сложно быть объективным в отношении ошибок, которые совершает возлюбленный, а также появляется дополнительный повод для выяснения отношений, если взгляды на рабочую задачу расходятся. Можно, конечно, пытаться разделять рабочее и личное, но, как правило, на практике это не всегда с успехом получается. Возможно ли вообще построить здоровые романтические отношения с коллегой? На этот вопрос ответила специально для Pravda.Ru психолог онлайн-платформы "Грань.рф" Юлия Кузнецова.

Фото: https://firstthings.org/7-tips-for-couples-who-work-together/

Роман на работе: подводные камни

Если отвечать просто: да, это возможно. Наверняка даже среди ваших знакомых есть примеры счастливых пар, которые встретили друг друга на работе. Что можно учесть для того, чтобы минимизировать сложности, с которыми такой паре предстоит столкнуться?

Минимизировать конфликты можно, если области, в которых вы работаете, не пересекаются непосредственно. Например, если вы работаете в разных отделах, выполняете разные функции. Лучше оставить в стороне ведение совместных проектов, так как велик риск перенести личные обиды в карьерную сферу, что вызовет дополнительные сложности. Однако в отдельных случаях можно вести какой-либо проект совместно: так, например, многие супруги открывают общее дело или реализуют совместные проекты (написание книг, ведение образовательных программ и т. д.).

"Обсудите сразу, как вам будет комфортнее взаимодействовать в рабочее и личное время. Например, для некоторых пар нормально разграничивать — и тогда во время работы они не стремятся друг другу, несмотря на пылкие чувства. Или не обсуждать рабочие вопросы в свободное время. Для других комфортно периодически встречаться на работе, например, на перерывах и т. д. Ключевое здесь то, что обоим партнерам должно быть комфортно, поэтому важно договариваться заранее", — отмечает эксперт.

Проводите время вместе помимо работы. Да, может казаться, что времени вместе и так достаточно, но мы по-разному проявляем себя в разных контекстах. Создавайте свою личную историю отношений и в отрыве от работы.

Как и в любых других здоровых отношениях, относитесь с заботой не только к партнеру, но и к себе. Не забывайте о других сферах жизни: досуге, друзьях и т. д.

Не стесняйтесь обговаривать финансовые вопросы, особенно если принимаете решение вести общий бюджет и есть разница в доходах.

Можно попробовать заранее обговорить, как вы можете поступить в случае расставания, как вести себя на работе. Это неприятный разговор, но он дает ориентиры в том, что можно сделать, если отношения не сложатся, а встречаться все равно придется.

Если подводить итоги, то для построения гармоничных отношений с коллегой важно искренне делиться своими переживаниями и проговаривать сложные моменты. Осознанный подход к отношениям поможет их развитию.