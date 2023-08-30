Дарья Асламова: нужно отправить всех россиян в Донбасс на три месяца

Your browser does not support the audio element. Общество

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова посетила новые регионы России. Правильно ли поступили большевики, присоединив в 1928 году к Украине восемь регионов России; в чём отличие жителей Восточной и Западной Украины; почему каждый россиянин обязан провести в Донбассе хотя бы три месяца, журналист рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой.

Фото: Pravda.Ru

— В Донбассе уже десятый год продолжаются обстрелы. Как люди это воспринимают? Ведь именно их первыми начал бомбить Киев?

— Да, они были первыми. Я была свидетелем этого, когда приехала туда в апреле 2014 года. Донбасс всегда работал, языком не болтал. Это рабочий класс.

Когда я увидела население Херсонской и Запорожской областей и сравнила с Донбассом, я поняла логику большевиков. В 1928 году эти территории были присоединены к Украине "для увеличения пролетариата", потому что рабочий класс — это не "селюки", которые трясутся за свои помидорки, хатку и "жинку" и которые ничего дальше этого не видят и хотят только украсть да ещё и посмеяться за твоей спиной. А Донбасс — сознательный рабочий класс.

Они поняли после Майдана, что выхода нет. К тому же нас вся Галичина люто ненавидела. Но до "москалей" руки были коротки дотянуться. Зато рядом были "схидняки", или "восточники", как они их называют. Если ты "москаля" не можешь "на гиляку" поставить, то своих "схидняков" можешь. Ненавидели они их страшно, потому что это восточные русскоговорящие люди.

Донбасс выбрал тяжёлый путь, когда придётся отдать своих лучших сыновей и дочерей за свободу. Крым тогда легко вошёл в РФ. У Крыма был суверенитет в виде автономии. В Донбассе правильно решили: мы сейчас проведём референдум, чтобы получить независимость, которую отдадим в пользу России. Они пригласили массу международных наблюдателей. Что сделала Украина? Приехали машины Коломойского, "Правый сектор"* и расстреляли людей, которые шли голосовать. И Донбасс прекрасно всё понял.

Там люди сознательные. Да, у них тоже сдают нервы, они очень устали. Но я никогда не видела людей, которые настолько умеют держаться. Это пример для всех нас, потому что мне бывает стыдно за наших людей, которые из-за любой мелочи плачут. Там такого нет. Живут они крайне тяжело. Я была в городах:

Ясиноватую всё это время бомбили. Но в городе работают все органы власти, автобусные остановки обложены бетонными блоками, потому что людей убивают на остановках. И они так живут, играют свадьбы. Они говорят: "Мы очень хотим жить".

Там инвалиды без рук, без ног. Это молодые люди. Но они не жалуются. У них прекрасный мэр Дмитрий Шевченко.

Надо брать пример с них, потому что это настоящие люди. Они совершенно беззащитны:

старики,

женщины,

дети,

инвалиды.

Одному инвалиду был нужен протез, чтобы вернуться на стройку, ему руку оторвало. Он говорит: "Ничего страшного, но я хочу вернуться на стройку, я замечательный строитель, мне нужен протез". Хорошо, что люди откликнулись, мы собрали деньги, и я ему их отослала, чтобы он мог хоть на что-то жить.

В Донбассе крошечные пенсии. А в Херсонской и Запорожской областях очень хорошие пенсии. Где логика? Надо, чтобы деньги получило именно население многострадального Донбасса, который находится в отчаянной ситуации.

— Они не жалеют о том, что выбрали такой путь?

— Нет. Не жалеют. Они говорят: "Выбора у нас не было: либо мы живём с согнутой шеей, и они будут мстить всю нашу жизнь нам и нашим детям, либо мы такой высокой ценой покупаем себе свободу".

В Донбасс нужно обязательно посылать россиян, чтобы каждый провёл там хотя бы три месяца, потому что там люди — это соль земли, наш золотой генетический фонд. Когда видишь таких людей, то по-другому смотришь на жизнь, забываешь свои мелкие неприятности и понимаешь, что есть вещи, куда более важные. Они говорят: "Мы самые большие оптимисты".

У меня разрывается сердце, когда старики в Донбассе говорят: "Мы вам столько неприятностей доставили, мы Россию втянули в войну, вы уж нас извините".

Эти люди знают, чего хотели, они своего добились. Нам нужно использовать этот золотой фонд. Давайте наши кадры туда, а донбасские сюда, чтобы они ездили, рассказывали, как они живут. Вот сейчас все говорят: "Ах, какой ужас, кассетные снаряды дают". Да этими кассетными снарядами долбят Донбасс который год, в городе Ясиноватая кассетным снарядом оторвало лицо памятнику Горькому. Местные говорят: "Нет, это не Горький потерял лицо, это Украина потеряла лицо". Они собрали это лицо и хранят — ждут, когда можно его будет приклеить на памятник.

"Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей". Это настоящие люди, которые нам нужны. Из них мы должны делать новую элиту. Им надо давать важные посты в Российской Федерации, да и в целом на них опираться.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ