Как студенту найти свою первую работу: пошаговая инструкция

5:23 Your browser does not support the audio element. Общество Практика

Поиск работы — это всегда сложный и волнительный процесс. Особенно непросто приходится недавним студентам, которые вынуждены переживать из-за отсутствия релевантного опыта. О том, как быстрее трудоустроиться после получения диплома, рассказывает читателям Pravda.Ru HR-директор фармацевтического 3PL- оператора NC Logistic Ирина Пак.

Фото: https://blog.cudy.co/3-simple-tips-to-get-finance-career-for-students/

Как найти первую работу студенту

Знания и навыки

После получения диплома в первую очередь стоит решить, чем конкретно вам было бы интересно заниматься в дальнейшем. Даже в рамках одной специальности можно развиваться в абсолютно разных направлениях. Посмотрите сайты для поиска работы, найдите интересные вакансии и уточните, какие требования предъявляются к кандидатам. Исходя из полученной информации, плотно займитесь подготовкой резюме, если раньше этого по каким-то причинам не сделали. Трезво оцените свои знания и навыки, а потом соотнесите их с размещенными вакансиями. Так будет проще выбрать желаемую должность и понять, что именно надо подтянуть. Постарайтесь собрать подробное портфолио, в которое включите весь полученный опыт: от побед в олимпиадах до участия в волонтерских проектах. Подготовьте сопроводительное письмо — оно станет вашим дополнительным преимуществом при отборе. Помните, что этот документ не должен дублировать резюме. Здесь вам нужно рассказать о своих профессиональных способностях в контексте возможной пользы для работодателя.

Проверка компетенций

Не игнорируйте вакансию, если отклик на нее требует выполнения тестового задания. Так вы не только проверите свои реальные силы, но и получите практический опыт. Обычно конкуренция на вакансию с тестовым заданием ощутимо меньше, ведь часть кандидатов сразу же отсеивается. Кроме того, при выполнении тестовых заданий вы можете оттачивать профессиональные навыки, учиться четко следовать дедлайнам и вести деловую переписку.

Практический опыт

Ознакомьтесь со стажировками, которые крупные компании организуют для начинающих специалистов. В случае успешного прохождения обучения работодатель может предложить штатную должность. Зачастую стажировки оплачиваются, поэтому от них точно не стоит отказываться. Условия сотрудничества уточняйте в самом начале, чтобы в дальнейшем избежать неприятных сюрпризов.

Помощь альма-матер

Учебные учреждения зачастую плотно сотрудничают с крупными компаниями, которые могут предложить трудоустройство будущим выпускникам. Представители таких компаний обычно:

читают студентам лекции,

проводят выездные мастер-классы,

организуют экскурсии на производство или в офис.

Обязательно посещайте подобные встречи и знакомьтесь с потенциальными работодателями. Как минимум вы сможете договориться о стажировке. Не стесняйтесь обращаться за помощью к преподавателям — сотрудники учебного учреждения всегда в курсе всех возможных вакансий для студентов по каждой специальности.

Работа во время учебы

О трудоустройстве надо задуматься еще до получения диплома. Вопрос совмещения работы и учебы напрямую зависит от насыщенности образовательной программы, формата обучения и возможностей каждого человека. Однозначно работа не должна негативно сказываться на учебе, ведь на полученных фундаментальных знаниях будет строиться дальнейшая карьера. На первом или втором курсе лучше ограничиваться летней практикой, прохождение которой поможет развить необходимые профессиональные навыки. Важно относиться к практике так же ответственно, как к полноценной работе, иначе никакого положительного эффекта не будет. На последних курсах уже стоит присматриваться к вакансиям. Попробуйте найти удаленную работу, чтобы не пропускать оставшиеся в программе лекции.

Правильные ожидания

На первой работе некоторые молодые люди начинают думать, что выбранная профессия им не подходит. Зачастую это связано с тем, что у них просто нет опыта для сравнения. Совмещение работы и учебы на последних курсах поможет заранее подготовиться к выполнению прямых обязанностей и избежать разочарования в специальности. Конечно, впечатления от первого места работы во многом зависят от выбора компании. Узнавайте все подробности заранее, не стесняйтесь задавать HR-специалистам вопросы о корпоративной культуре и системе адаптации. Так вы не только заранее морально подготовитесь к выходу на работу, но и проявите правильную заинтересованность, которую точно оценят.

Многочисленные опросы показывают, что сегодняшние молодые люди хотят получить от работы все и сразу: высокую зарплату, должность, служебный автомобиль… Безусловно, каждый должен стремиться к высотам, но при этом не стоит забывать и про реальность. Нельзя добиться желаемого без постепенного освоения профессии и упорного труда. Для того чтобы построить успешную карьеру, в любом случае придется вложить время, силы и энергию.