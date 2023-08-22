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Александр Приходько

Психолог Евгения Зарубина рассказала, как выбрать кружок для ребёнка

5:21
Общество

Евгения Зарубина, популярный психолог и эксперт, рассказала Pravda. Ru, как выбрать кружок для ребёнка.

Психолог Евгения Зарубина рассказала, как выбрать кружок для ребёнка
Фото: Личный архив Евгении Зарубиной

— Евгения, поделитесь с читателями, когда следует записывать ребёнка в какую-либо секцию или кружок?

— Безусловно, важно всестороннее развитие ребёнка. И каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок был самый лучший. В погоне за "хочу", родитель может совершить ошибки, записав его во все возможные секции. Я, как психолог, рекомендую "отстать" от детей в первом классе. Первый класс — это сложный период адаптации. Если раньше с трёх до семи лет у ребенка была игровая деятельность ведущей, то теперь, в семь-десять лет, ведущей деятельностью становится учебная. Ребёнок применяет на себя новую роль, и дополнительная нагрузка может негативно сказаться на школьной адаптации.

Отсюда следует первый вывод: записывать ребёнка в секции нужно либо за год или раньше первого класса, либо со второго.

— На сколько дополнительных секций можно записать ребенка?

— Существует общее правило подбора кружков: желательно, чтобы их было не больше двух. Одни для физического развития, другие для творческого и/или интеллектуального развития. Например, танцы + шахматы, плавание + музыкальная школа, борьба + IT-кружок.

— Евгения, чем родитель должен руководствоваться при выборе дополнительного занятия?

— Помните, что ваш ребёнок — уникальная личность! Не нужно реализовывать в нём ваши несбывшиеся мечты и амбиции. Ориентир для выбора кружка — это только ваш ребёнок. Если вы хотели в детстве стать балериной, это не значит, что ваш ребёнок хочет того же. Абсурдно ждать от малыша ответственности, трудолюбия и благодарности за реализацию потребностей и целей родителя. Скорее всего, всё закончится протестом со стороны ребёнка и того хуже тревожностью и невротическими состояниями. Прислушивайтесь к своему ребёнку, что ему действительно интересно. И чем он САМ хочет заниматься.

— Дети часто меняют сферу интересов? Это нормально? Нужно ли идти на поводу?

— Зачастую ребёнок может сходить на несколько занятий и бросить заниматься. Не нужно ругать ребёнка. "Мы столько денег заплатили!", "Да ты ничего не ценишь" и т. д. Детство — это классное время экспериментов, познания чего-то нового, время проб и ошибок. Если ребёнок походил пару занятий или месяцев и ушёл, потому что ему не нравится, — это абсолютно нормально. В любом случае он получил опыт, попробовал свои силы, познакомился с новыми людьми.

Обязательно поговорите с ребёнком, что стало причиной ухода. Иногда причиной отказа может стать "задира" в секции, конфликт с педагогом и т. п. Ребёнок может продолжать заниматься любимым делом, сменив место. Но даже если ребёнок меняет несколько кружков по причине "не интересно", поверьте, рано или поздно он сделает свой выбор и реализует свой потенциал.

— А финансовая сторона вопроса — это важный критерий?

— Немаловажный фактор — это финансовая сторона вопроса. Ведь бывают очень дорогие секции. Например, хоккей, конный спорт, где экипировка стоит дорого. Оцените здраво свои возможности. Поговорите с преподавателем о том, какие дополнительные расходы потребуются, кроме ежемесячной платы. Честно ответьте себе на вопрос — готов ли ваш бюджет к дополнительным расходам.

Приведу пример из личного опыта. Мой ребёнок занимается плаванием. Казалось бы, какие тут затраты. Но! Цена очков, например, — 13 тысяч рублей, и их нужно менять каждые три-четыре месяца. А если говорить о профессиональных гидроплавках, которых хватит на 10-20 заплывов, — цены здесь начинаются от 25 тысяч рублей. Я, например, не знала эту сторону вопроса до тех пор, пока мой ребёнок не увлёкся плаванием. Всегда думала: "Трусики, шапочка, и ты красавчик".

Как я говорила выше, зачастую бывает отказ со стороны ребёнка посещать секцию. Поэтому мой совет: первые шаги в дополнительном образовании стоит делать в кружках, которые удобны вам в географическом положении и не требуют больших финансовых затрат.

— Евгения, спасибо вам за то, что уделили время нашей редакции. Что хотели бы сказать в заключении?

— Дорогие родители, помните: кружки и секции это не только забава и развлечение. Это работа, которая требует сил и отдачи ребёнка. Поэтому следите за его состоянием, чтобы избежать переутомлений. Такими признаками могут стать:

  • беспричинные смены настроения,
  • плаксивость,
  • сниженная успеваемость,
  • нарушение сна и аппетита.

Всестороннее развитие чада — это хорошо и правильно. Но оно должно идти рука об руку с любовью и заботой о его физическом и психологическом здоровье.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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