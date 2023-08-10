Флешмоб детей-мажоров: "Раз остались в РФ, будем троллить бедных"

2:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Красноярские, московские и питерские дети-мажоры стали знаменитыми в сети после утечки в соцсети новостей об их кураже над бедными и просто "приключениях".

Фото: Telegram: Rich Russian Kids

Так, например, 18-летняя парочка из Санкт-Петербурга "потроллила бедноту" — выложив чек на 21000 рублей за час, проведённый в южном ресторане.

Мнения местных жителей разделились:

часть считает позитивным фактом, что посетители потратили деньги в бюджет региона;

вторая половина ужасается столь бездарному времяпровождению и тратам "элитных" подростков во время СВО.

"Значит, у родителей денег как фантиков", "молодёжь очень далека от сегодняшних реалий Что они ещё видели в этом мире? Раз потратили значит есть что тратить Вот только вопрос За чей счёт погуляли?" — задаются вопросом читатели "Телеграма".

Впрочем, это не первая история про детей с большими деньгами. Буквально на днях прогремела история с дочкой московского бизнесмена, которая убежала из дома на юг России с 1 млн рублей и "выжила" при этом.

Как уже писала Pravda. Ru девушка уехала "выживать на 1 миллион рублей" в Крым после расставания с бойфрендом, бросив дома все гаджеты и банковские карты.

"Александра забрала документы и уехала в Сочи, а после — в Крым на попутной машине. О своём статусе и достатке она никому не сообщала, выдавая себя за студентку из столичного пединститута", — пишут друзья девушки. Служба безопасности отца нашла её довольно быстро, но бизнесмен дал наследнице "подышать свободой", при этом за ней скрытно следила охрана.

В общем, "страшная" история самостоятельности на взятые с собой "карманные" 1 млн в месяц закончилась хорошо — девушка вернулась к родителям. Отец пообещал дать ей денег на квартиру и бизнес в Крыму.

Соцсети, разумеется, были полны иронии на тему превозмогания и свободы мажоров: "Нам этих богатых не понять — у неё был "всего" миллион на месяц. И она мужественно на него прожила. Бедняжка, наверно, себе во многом отказывала".

Также соцсети обсуждают появление в Красноярске якобы новой молодежная группировки "Медуза Сквад".

"Её представители называют свою аудиторию "нищебродами", а себя — детьми представителей "высших органов власти". "За стоимость одного из наших ежедневных обедов ваши папки-мамки должны горбатиться месяц-два", - пишут они и их "последователи", добавляя "раз мы остались с родителями в России - будем вас бомбить, чтобы вы осознали".

Общий вывод у соцсетей получился некомплиментарным — "с жиру бесятся, на наши народные деньги". Хотя некоторые и высказались в её защиту — богатым быть не запрещено, а завидовать — плохо.