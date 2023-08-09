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Антон Бакетов

Психолог: женщины-политики не сделают мир безопасным

3:59
Общество » Практика

В наше время женщины получили не только равные права с мужчинами во всех сферах жизни, но и возможность выбирать между семьёй и карьерой. Женщина сама решает, становиться ли ей матерью. Как это влияет на всё человечество, почему женщины-политики не могут сделать мир безопасным и как правильно воспитывать детей, Pravda.Ru рассказала психолог Алиса Метелина.

Психолог: женщины-политики не сделают мир безопасным
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Урсулы фон дер Ляйен

— Алиса, сейчас женщины занимают важные посты в организациях, в политике. Не потеряла ли женщина свои природные качества, получив равные права с мужчиной?

— Руководящие посты занимают женщины с мужским характером. Даже если бы они не имели возможности реализоваться, они бы всё равно оставались мужеподобными. Слава богу, в России сохраняются более женственные женщины, и сейчас идёт тенденция на то, чтобы развивать в себе женственность.

— Стал ли мир более безопасным с приходом женщин в политику?

— Женщины созданы рожать и воспитывать детей. Поэтому они должны быть за мир и дружбу. Но в политику пробиваются женщины с сильным мужским началом. При этом никуда не девается их женская природа: гормональная зависимость и эмоциональная нестабильность в связи с этим. Поэтому у женщин-политиков меньше развиты качества, за которые мужчины ценят женщин:

  • терпимость,
  • доброта,
  • любовь,
  • стремление к красоте.

Зато агрессия, пробивная сила очень заметны. В итоге в политику приходят женщины, которые вряд ли сделают мир безопасным.

— Женщины, получив самостоятельность, стали сами себя обеспечивать и обнаружили, что мужчина им не нужен. Количество разводов возрастает, женщине вдруг стало комфортно быть одной. Как повлияла на семью женская независимость?

— Успешная женщина, которая сама может о себе позаботиться, то есть финансово не зависимая от мужчины, имеет возможность выбирать. Возможность, которой раньше она была лишена. Женщина с ребёнком, зависимая от мужчины, скорее всего, никуда не уйдёт, потому что у неё нет фундамента. Женщина, которая сама может заработать на себя и ребёнка, уже не будет терпеть мужчину, который её унижает, не даёт ей ощущения её собственной ценности рядом с ним.

— Женщина стремится делать карьеру, и дети ей как будто мешают. Чем грозит человечеству дальнейшая эмансипация? Тем более, в Европе идут движения за пропаганду ЛГБТ, а они выросли из феминизма.

— Гомосексуальные браки — это нездорово. Пропагандировать это точно нельзя. Я бы не хотела, чтобы мои дети этого касались. Потому что это очень сильно снизит рождаемость.

Женское предназначение — родить ребенка и воспитать его, это огромная ответственность и самая тяжёлая работа в мире.

Сейчас женщина имеет право выбора, это облегчает ей жизнь, и многие выбирают как раз не рожать.

Если женщина не готова завести ребенка, то она может разрушить личность маленького человека резким словом, невозможностью вытерпеть его крики, слёзы. Нужно не кричать на него, не заставлять замолчать, когда он плачет, а находиться с ним. Потом надо обсуждать его чувства, предлагать варианты решения сложных для ребёнка вопросов. Тут нужен огромный запас психологической прочности, терпения.

В то же время надо чётко понимать, что если мужчина может зачать ребёнка практически в любом возрасте, то у женщины срок ограничен. И даже если она ещё может физиологически зачать ребёнка, не факт, что она сможет его выносить. Да, это тяжёлый труд, и надо быть готовым себя отдавать. С другой стороны, это прекрасно, потому что лучшее, что женщина может подарить миру, — это нового человека.

Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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