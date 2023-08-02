Новые территории: граждане России о "ждунах" и героях

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова посетила Мелитополь и пообщалась с местными жителями.

Фото: Pravda.Ru

В Мелитополе я крепко сцепилась с таксистом, мужиком 62 лет:

— Вы, в России, живёте как в Северной Корее, — свысока разглагольствовал он. — У вас рабская психология. А у нас на Украине свобода. Ты любого — хоть президента, хоть генерала — можешь дураком назвать, и ничего тебе за это не будет.

— М-да, высокий уровень развития, — с иронией говорю я. — Но здесь уже не Украина.

— И что вы там выдумываете, будто Украина в Донецке школы и больницы бомбит? Чушь это!

У меня от бешенства сжимаются кулаки.

— Ты в четырёх часах езды от Донбасса живёшь. Съезди да сам посмотри, а не слушай свою "жовто-блакитную" пропаганду.

— Ты мне лучше скажи, за что мне Россия пенсию платит? А? У нас тут пенсии по 30 тысяч рублей. А я тебе скажу, за что. Вы нас покупаете деньгами да "гуманитаркой", прикармливаете, как крымчаков прикормили, а потом бросите.

— Так что ж ты, гад, эту пенсию берёшь?

— А у нас война, тяжёлые условия.

— Ты в мирном Мелитополе живёшь, в тыловом городе.

— Приехали. С вас пятьсот рублей за проезд.

Я швыряю ему купюру, хотя проехали мы всего километра три. Вот же гнида! И сколько таких здесь! Да их надо в автобусы грузить и пачками отправлять на принудительные экскурсии в Донецк. Я не в первый раз удивляюсь слабости нашей пропагандистской и агитационной работы на новых территориях. Люди РЕАЛЬНО не знают, что в действительности происходит, а главное, происходило в Донбассе, хотя они вот уже полтора года являются гражданами России. Да на них из каждого утюга должны литься кипятком уроки истории и жгучая до волдырей правда. А мы всё деликатничаем. Эх, проигрываем мы, братцы, информационную войну!

У страха глаза велики

Васильевка — маленький испуганный прифронтовой городок в Запорожской области. Комендантский час, сухой закон и опустевшие улицы. Но люди здесь есть, даже мамочки с колясками гуляют. Городок живёт под украинскими обстрелами уже полтора года. Но не только и не столько обстрелы пугают жителей, как страх, что те, ДРУГИЕ, вернутся. Украинская власть обещает жестоко отомстить оставшимся.

До линии фронта всего восемь километров, и практически у каждого жителя есть родственники, бывшие друзья, знакомые, уехавшие в Запорожье, которые постоянно им угрожают и запугивают, являясь, как упыри, с того света. Мне показывали типичное видео, где небритый злобный всушник шлёт "приветы" дорогим односельчанам на суржике пополам с русскими матами: "Ё…ные коллаборанты и любители русского мира! Вам, суки, сейчас свет за 60 копеек добре (в одной украинской гривне 100 копеек. — Д. А.), бензин трошки дешевше, на море дешевше ездите и в фейсбуках выкладываете. Ничего! Скоро для вас всё закончится! А свет за 60 копеек вам в аду не понадобится. Вы думаете, мы к вам приедем, а вы заплачете, что вас заставили. За вас мы не забыли… Я своё лицо не ховаю (не прячу. — Д. А.). Бойтесь. Я приду. Придут и другие хлопцы". Короче, обыкновенные бандиты: "Пасть порву, моргалы выколю".

Вот что мне рассказали в местной полиции:

— Цель запугивания — не только моральное давление, но и способ сбора информации. У многих горожан до сих пор украинские номера телефонов. Мы часто перехватываем разговоры, в которых вражеская сторона напористо спрашивает: "Где орки живут? (Орками они называют русских.) Пушки у них есть? Сколько оружия и солдат?" Надо отдать должное украинцам: работают они чётко, и неплохо бы взять от них на вооружение полезные методы. Они даже на украинских госуслугах объясняют, как правильно шпионить, как скидывать данные о местонахождении "орков" и "коллаборантов". Объясняют просто и доходчиво. Для бабушек: "Надиктуйте сообщение. Село, к примеру, Зачепиловка: в нашем сельсовете поселились орки". Старушка настучит, а дальше по карте найдут координаты сельсовета и "отработают".

Если человек немножко в телефонах соображает, он поступает согласно инструкции: увидел в лесополосе стоящую бронетехнику, поставил на карте геометку и послал на специальный телефонный бот. Как только он переслал, информация с его телефона исчезла. Боты специально так запрограммированы, что сразу вычищают телефон. Мы можем через десять секунд схватить шпиона, а на телефоне уже ничего нет. Даже экспертиза ничего не сможет обнаружить.

У украинцев много специальных программ, которые через рассылки и рекламу вербуют население. Были случаи, когда с их стороны брали в заложники, звонили родственникам в Васильевку и принуждали к шпионажу.

До прихода российской армии город полнился самыми чудовищными слухами.

— Я была совершенно уверена, что меня изнасилуют чеченцы, — рассказывала мне хорошенькая розовощёкая горожанка Галя. — Нам всем рассказывали, что чеченцы отрубают головы и насилуют женщин, мужчин и собак.

— А кошки им чем не нравятся? — веселюсь я. — Потому что маленькие или потому что их трудно поймать?

— Про кошек ничего не было слышно. А вот про женщин все знали точно. Я и сама верила. Мои бывшие одноклассники из Запорожья до сих пор меня спрашивают в соцсетях: "Сколько раз тебя насиловали?" Каких только глупостей и угроз мне не пишут! Недавно пустили слух, что орки жгут на главной площади города трупы своих погибших товарищей. Я им отвечаю: "Я стою на площади, и тут всё в цвету".

"Орки" и унитазы

Главная достопримечательность Васильевки — неоготический замок Василия Попова, построенный в 1860-е годы (дворянский род Поповых является основателем города). Украина много болтала о реконструкции замка, даже рисовала красивые архитектурные планы, но всё так и осталось на бумаге. Зато теперь замок, где в подвалах прячутся от обстрелов горожане, активно "утюжит" украинская артиллерия.

В замке мне сразу показали главную "достопримечательность" — старинный унитаз ХIX века. Как только российская армия вошла в город, по городу поползли слухи, что "орки" спёрли унитаз Поповых из замка. Нашлись идиоты, которые свято верили, что русские "орки" по нужде ходят только до ветру. Они свинчивали унитазы и выносили их на улицу, чтобы, так сказать, откупиться. Вот пойдёт, мол, "орк" по улице, увидит унитаз, обрадуется и не убьёт хозяина. Звучит дико, но необразованное население действительно в это верило!

Всё по Геббельсу. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят.

— Украинские власти откровенно говорили: третью часть населения мы купим, третью часть — запугаем и третью часть — обдурим, — говорит пенсионер Александр Лиходед, местный житель. — При советской власти этот край процветал. Спасибо дедушке Сталину, который осуществил великий план преобразования природы. Это было прекрасное Каховское водохранилище, экологическая зона. Я в детстве ездил отдыхать в пионерские лагеря на берегу водохранилища. После взрыва на Каховской ГЭС вода отступила. Что с нами будет?!

Горькие мысли посещают меня, когда я иду по дну высохшего водохранилища. Под ослепительным солнцем дно почти просохло. Мягко пружинит под ногами высохший ил и хрустят тысячи мёртвых ракушек.

— Ах, какие тут были рыбные колхозы! — рассказывают местные рыбаки. — Рыбы под два метра длиной, в багажник засунешь, а хвост не влазит, болтается. Мы пацанами раков собирали вёдрами и продавали туристам, едущим в Крым. Откуда всё это изобилие? Ведь после Великой Отечественной войны здесь был страшный голод. Вроде бы хороший климат, жаркий, но засушливый. Старики вспоминают, что земля трескалась и в трещину можно было руку всунуть. И вот чтобы окончательно решить проблему голода и покончить с пыльными бурями, в 1948 году Сталин начал свой план преобразования природы. Построили Каховскую ГЭС, внедрили оросительную систему. И край стал одним из самых продуктивных на Украине! Кукурузы собирали два урожая в год! К полям в сёлах пустили орошение, и здесь выращивали лучшую клубнику в мире. У людей тут две профессии было — "рыбники" и "клубничники". А без воды сейчас все захиреет. И страшно не только это. Кто к нам придёт по высохшему дну с украинской стороны?

— Но дно ещё слишком мягкое для танков и БМП, — возражаю я.

— Но не для ДРГ (диверсионно-разведывательных групп). И потом — ещё месяц такой жаркой погоды, и дно высохнет. Тогда каких гостей нам ждать? Не забывайте: в местных сёлах много "ждунов". Тут и гражданская война может случиться.

"У меня застрелили сына"

Село Верхняя Криница Запорожской области. Семидесятилетний Владимир Критинин держится внешне спокойно. Кратко говорит: "У меня в прошлом году сына застрелили". Мне трудно представить насильственную смерть в этом мирном зелёном селе, замершем в ожидании богатого урожая.

— Это случилось перед входом российских войск в город Васильевка, — рассказывает он. — К нам приехал в село один засланный казачок по имени Захар, фамилии не знаю. Привёз оружие для территориальной обороны. Автоматы раздавали прямо в сельском клубе под расписку. Брали только люди без головы. Ни один нормальный мужик оружие в руки не взял. А мой сын Вадим узнал об этом и сразу с теробороной заелся: "С кем это вы собрались воевать?" И вот в середине марта прошлого года в село вошли российские солдаты, проверяли дома, оружие. У них уже список был тех, кто автоматы брал. Спросили моего сына: "Слушай, парень! Покажи, где тут главные улицы?" Он и показал.

Вечером к нему приехала свора теробороновцев с ультиматумом: "Мы с тобой в одном селе выросли, а теперь пришло указание тебя убрать. Или другой вариант: беги в Запорожье в первый военкомат и вступай в армию добровольцем". Он их на хер послал.

А следующей ночью сын попросил мать в домике рядом с нами запереть и свет выключить. Спрятаться на время. Ночью я услышал два выстрела. Как будто из ружья или из обреза. Но не обратил внимания. Время смутное. Вокруг такое творилось! А утром мать нашла его, мёртвого. Застрелили через дверь. Пуля прямо в сердце попала.

Этот Захар залётный, который оружие раздавал, после убийства моего сына обстреливал наше село из миномётов. Моя машина тоже под обстрел попала. Но жизнь ему отомстила. Подорвался случайно, остался без рук и без ног. Сейчас этот "окурок", убийца, в Германии лечится и слёзно молит о помощи в интернете.

Эта свора из теробороны нас предателями называла. А кого мы предали?! Я жил в Советском Союзе, жил с Россией. Как я на Россию могу сказать: "Это оккупанты"? Да я такого слова про неё не знаю. Украина 30 лет кричала: свобода слова, демократия. Да на хрена мне нужна их демократия?! Я хочу жить достойно. У нас теперь есть пенсии, чтобы за газ и за свет платить, и ещё на аптеку хватает. У нас внук-инвалид остался, ему государство тоже платит пенсию.

Здесь "ждунов" в селе хватает. Тех, кто брал в теробороне автоматы или бегал по кустам в поисках русских диверсантов. И что вы думаете? Сейчас эти сволочи пенсию первыми бегут получать. За "гуманитаркой" первые в очередь выстраиваются. Такие гады при любой власти уживутся. Им лишь бы кусок хлеба ухватить: чтоб не работать, а на дурняка. Вот придёт время, всё устаканится, и они же первые за Россию будут кричать. Вы думаете, они успокоились? Нет, эту тварь не переделаешь. Они и есть предатели. Американские "шестёрки".

"Я сама кого хочешь спасу"

Она молодая, яркая, звонкая, быстрая. Глядя на эту решительную девушку в джинсах и футболке, трудно представить себе, что она мать двоих детей и мэр Васильевки, одного из самых опасных городов Новороссии. Знакомьтесь. Наталья Романиченко. Всем нам пришлось после 24 февраля 2022 года сделать свой выбор, но 30-летняя Наталья действительно бросила отважный вызов судьбе. После того, как российская армия вошла в Васильевку, мало кто решился принять пост главы района и города, связанный с реальным риском для жизни.

— Ситуация была трудная. Мэр города сбежал, — рассказывает Наталья. — Мне предложили. Я подумала и взвесила все риски. У меня было много возможностей уехать, но я коренной житель Васильевки. Здесь родилась я, здесь родились мои дети. Я получаю удовольствие, находясь здесь.

— Но в городе чувствуется страх. Скажите, я сейчас дома или не дома?

— Вы дома. Несмотря на то, что город находится на передовой, у нас был лучший результат по референдуму за вхождение Запорожской области в состав России. Я этим очень горжусь. Почему люди проголосовали за Россию? Потому что увидели все блага, которые предоставляет российское государство:

пенсии,

материнский капитал,

социальные выплаты,

гуманитарную помощь.

Раньше пенсионеры не могли коммунальные платежи оплатить, а теперь могут купить мясо на рынке. Самое главное, что я чувствую отдачу и поддержку со стороны населения. Люди, встречая меня на улице, кричат: "Александровна! Мы с тобой! Держись!"

Да, здесь страшно. Да, небезопасно, но мы должны жить полноценной жизнью. Украина стреляет по жилым домам и дорогам только для того, что дестабилизировать обстановку. Потому что люди здесь получили российские паспорта и не кричат "Слава Украине". У нас на прошлой неделе ранило дедушку 1936 года рождения. Я помню страшный обстрел в январе этого года, когда у нас погибло 7 человек и 39 ранили. Тогда в больнице не успевали кровь отмывать с полов. А в украинских чатах был праздник. Они ликовали от того, что у нас умирают люди. Я никогда не смогу понять, как можно радоваться чужой смерти. Для таких нелюдей нет ничего святого.

— Вы так молоды, и у вас двое детей. Не страшно ли вам самой?

— На меня трижды готовилось покушение. Я передвигаюсь с охраной 24 часа в сутки, и для меня поначалу это было некомфортно и непривычно. Я рано осталась вдовой, у меня муж умер во время пандемии. После смерти мужа я не чувствую страха. У нас дети в городе под обстрелами сидят в убежищах, смотрят мультфильмы, играют в компьютерные игры. Конечно, это неправильно, что притупляется инстинкт самосохранения, но мы все хотим жить обыкновенной жизнью.

Мне часто приходят угрозы, но я воспринимаю их с иронией. Читаю и смеюсь: это ещё, мол, не худший вариант. Иногда приходят угрозы в стихах! Когда мы опубликовали видео с человеком, который должен был меня подорвать, люди начали приходить в мэрию с листочками, на которых писали фамилии потенциально опасных граждан. Люди не просто за меня переживают. Но, главное, они не хотят потерять то, что им дала российская власть.

— Стоит ли ваша работа такого риска?

— Рисковать стоит ради будущего наших детей, которых на Украине ожидала бы полная духовная и культурная деградация. Ради стариков, которым я стараюсь устраивать праздники. У нас, когда отсюда выезжали на Украину семьи, они брали с собой котов, собак, хомячков, а родителей оставляли. Часто, когда для лечения брошенных стариков нам нужно письменное согласие родственников, нам присылают отказы от родителей. Мол, нам не нужны родители, потому что они получили российские паспорта. Но эти старики нужны мне. Я их не брошу. Я по натуре боец и хочу спасти всех, кто нуждается в моей защите.

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