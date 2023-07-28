Как научить ребенка убирать за собой игрушки

4:20 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

К вопросу уборки игрушек за собой после игры или в конце дня стоит отнестись серьезно. То, что порядок в доме важен в первую очередь родителям, конечно, верно. Но с психологической точки зрения уборка игрушек — это важнейший этап развития и воспитания ребенка. Если правильно выстроить процесс приучения ребенка к уборке игрушек, то, помимо чистоты в доме и послушания, родители внесут огромный вклад в формирование навыков самоорганизации.

Фото: Pixabay.com

Как все сделать правильно? Об этом рассказала читателям Pravda.Ru психолог Яна Рябец.

Как научить ребенка убирать за собой игрушки

Основной совет — терпение, поощрение самостоятельного креатива, забота и любовь. Помните, ребенок способен самостоятельно убрать игрушки не раньше трех лет. А приучение к аккуратности и порядку можно начать и раньше. Например, начиная с первого года убирать вместе по 2-3 игрушки, сопровождая этот процесс поглаживаниями, объятиями, похвалой и смехом.

Все родители знают, что ребенку интересно всегда то, что делает мама и что она держит в руках. А еще они любят ползком догонять маму, если у нее в руках любимая игрушка. Присядьте рядом с ребенком, возьмите его игрушку, подержите в руках, покажите малышу. Медленно развернитесь и начните ползти к ящику для игрушек. Обязательно оборачивайтесь и давайте ребенку понять, что вы играете вместе! Перед ящиком для игрушек дайте возможность малышу вас догнать, взять игрушку. Направьте его руку с игрушкой в ящик. Отлично! Все получилось!

Уже в год ребенок способен сложить несколько игрушек в ящик вместе с мамой. Чтобы уборка игрушек ассоциировалась с чем-то приятным, обязательно поддерживайте любые начинания ребенка. Пусть это будет всего 1-2 убранные игрушки — а остальное уберет мама — ваша улыбка, похвала будут поддерживать в ребенке желание продолжать в том же духе. Можно внести в уборку элемент игры — придумать сказочную историю или устроить соревнование по закидыванию мягких игрушек в ящик.

Когда ребенок станет постарше, не забывайте для себя и для него организовать пространство игрового поля и хранения игрушек. Вы же знаете, что спокойный и счастливый ребенок — это вопрос режима и порядка. Также и с игрушками. Для каждой игрушки свое место. Постепенно показывайте и рассказывайте это ребенку.

Создайте маленькую семейную традицию по уборке игрушек. Делайте это ежедневно в одно и то же время. Например, после вечернего перекуса, но перед мультиками, прогулкой или купанием. Придумайте потешку об уборке. Например, хлопая в ладоши, произносите:

Все игрушки по местам Я могу расставить сам. Но гораздо интересней Убирать их с мамой вместе.

Чем старше ребенок, тем больше и разнообразнее арсенал игрушек. Тут нужно подключать родительский креатив. Всегда помогайте ребенку, помощь эта обязательно должна быть физической: "я складываю кубики, а ты машинки". Подключите игровой элемент:

убираем наперегонки;

куколки лежаться спать, кто первый заснет;

машинки едут в гараж, кто первый заедет и т. д.

Однажды ваш ребенок все научится делать сам, а вы будете скучать по времени, когда без вас он не мог убрать игрушки. Цените совместные уборки как прекрасные моменты детства и родительства.

Подытожим основные моменты:

Начните с малого. Усложняйте задачи постепенно.

Будьте терпеливы и поддерживайте ребенка в этом процессе.

Покажите пример.

Поощряйте ребенка за его усилия и успехи в уборке.

Играйте с ребенком в процессе уборки.

Разделите уборку на более мелкие задачи и дайте ребенку возможность выбирать.

Создайте регулярный ритуал уборки.

Никогда не угрожайте и не оскорбляйте из-за уборки.

Цените каждый момент развития вашего малыша. Ребенок всему учится у вас.