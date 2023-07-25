Новый мировой порядок представляет собой глобальную экономическую модель принципиально иной формации, которая активно, но без особого шума внедряется сегодня на всей планете.
То, как человечество приучают к наступлению "дивного нового мира" инструментами когнитивных войн, покажем на примере ряда информационных кампаний, воздействующих на людей посредством паники и внедрением "ценностей демократии".
В середине 1970-х годов американская компания Nestle вышла на японский рынок со своим растворимым кофе. Продажи не пошли, поскольку Япония — страна с многовековыми чайными традициями. Однако американцев это не остановило: они начали продавать японским детям сладости со вкусом кофе и буквально через десятилетие получили поколение кофеманов, а Nestle до сих пор остаётся одним из основных поставщиков кофе на японский рынок. Этот пример, будто бы сошедший со страниц учебника по маркетингу, показывает, сколь многого можно добиться, исподволь внедряясь в сознание людей и манипулируя им на протяжении длительного времени.
Социальное переустройство общества, готовящееся Давосскими форумами и их основателем Клаусом Швабом, включает в себя лоялизацию населения через программы контроля, когда человек вынужден будет обменять свою свободу на безопасность, а потребление будет жёстко регламентировано путём стандартов, зависящих от уровня лояльности гражданина. Но сначала необходимо оторвать людей от их прежней реальности — истории, культуры и моральных принципов, а наилучший способ для этого — нагнетание паники и вколачивание абсурдных установок в сознание человека. Управляя человеческими страхами, очень легко осваивать новые рынки, распределять ресурсы и перекраивать общество, ведь контроль над сознанием — это действенный финансовый инструмент, а информация — самая твёрдая валюта.
Пришедший из информатики технический термин "единая версия правды" — это описание идеального хранилища данных, где вся информация находится в согласованной форме. В современном же цифровизованном обществе понятие значительно расширилось и используется для контроля над информационными потоками при достижении тех или иных целей, необходимых правительствам и мировой закулисе. В 2018 году британское правительство заключило контракт с американским рекламным гигантом Omnicom и вложило более 800 млн фунтов стерлингов в закупку эфирного времени и печатных площадей разных мировых СМИ для проведения медиакампаний. Средства были освоены уже во время глобальной пандемии COVID-19.
На всём протяжении пандемии велась пропагандистская кампания "Посмотри мне в глаза", в ходе которой болезнь с низкой смертностью для большинства людей представлялась населению как страшный вирус, убивающий без разбора. Бездоказательно утверждалось, будто распространение заболевания способны остановить карантин, ношение масок и самоизоляция. Провоцирование паники под маркой "социальной ответственности" дало правительствам Запада возможность не только ограничивать свободу каждого из своих граждан, но и добиться небывалого доселе контроля над обществом.
Аналогичная картина прослеживается и с глобальным потеплением, которой так пугают человечество. Этим летом в СМИ рассказывают ужасные истории про катастрофическую жару, которая накрыла Европу, хотя вместо показаний температуры воздуха на высоте двух метров от поверхности публикуют данные по температуре почвы, которая существенно выше. Кто-то заработает на этом неплохой политический и финансовый капитал, шаря в карманах доверчивых граждан и одновременно снабжая СМИ той самой "единой версией правды".
Механизмы информационного контроля над поведением населения, которые были обкатаны во время пандемии, можно с успехом использовать на любых направлениях информационной повестки. Недаром же в 2022 году США и ещё 60 стран подписали "Декларацию о будущем интернета", где они обязуются "продвигать интернет для всего мира, который базируется на единых для всех правилах и демократических ценностях". По сути это та же самая концепция "единой версии правды", которая совершенно не терпит плюрализма мнений, аналогий и сравнений.
Если следовать ей, то Запад — это цитадель демократии и безусловная свобода слова, а всё, что находится за его пределами, — тоталитаризм, кровавая тирания и дикость. Особенно отчётливо прослеживается это в откровенно русофобском освещении событий на Украине. Если США вторгается в Ирак, находящийся в другом полушарии, — это освободительная акция и борьба с международным терроризмом, в то время как специальная военная операция России на Украине, обеспечивающая национальную безопасность, — это акт людоедской агрессии.
31 марта 2022 года под контроль украинских сил переходит город Буча, а уже 1 апреля корреспонденты BBC и фотокорреспонденты Reuters передают в эфир "единую версию правды" о резне, якобы устроенной российской армией в городе, и после этого уже весь мир не интересуют контраргументы, которые приводит Россия в свою защиту.
В США уже 85 лет действует закон об иностранных агентах, и весь мир считает это в порядке вещей, однако принимать аналогичный закон Грузии либо России нельзя, так как это ущемляет свободу слова и угрожает демократии. Но если мы копнём глубже и эту "единую версию правды", то станет очевидным: открытие доходов СМИ или неправительственных структур, влияющих на формирование общественного мнения, сразу же снизит градус доверия граждан к целому ряду так называемых свободных журналистов, кормящихся с руки Запада.
Само собой разумеется, что "свободные" СМИ получают иностранные гранты не для того, чтобы работать на стабильность. Их задача — нагнетать панические настроения и ослаблять консолидацию общества в том или ином государстве. Сегодня, например, Запад вкладывает весьма серьёзные средства в Среднюю Азию, чтобы разрушить её исторические связи с Россией посредством всё той же "единой версии правды". В начале июля в Казахстане состоялся ежегодный MediaCAMP Fest — фестиваль специалистов казахских, киргизских, таджикских и узбекских масс-медиа. Необходимо отметить, что мероприятие спонсировало USAID — американское агентство по международному развитию, которое в своё время финансировало протесты и беспорядки в процессе "цветных революций" в странах бывшего СССР и по всему миру. Следовательно, Средней Азии такой пристальный интерес Запада ничего хорошего не обещает.
Весьма любопытно, что в рамках форума были озвучены результаты опроса "по медиапотреблению и медиаграмотности" в трёх государствах:
Большинство опрошенных из этих стран хотели бы сократить у себя вещание западных информационных источников, в то время как почти 58% респондентов в Узбекистане и более 77% в Таджикистане хотят, чтобы доля российского вещания в их республиках выросла.
Россия всегда выступала за сохранение и интеграцию национальных культур — в противовес западным стандартам глобализации либо отказу от национальной идентичности, и это привлекает государства Средней Азии, которые находят в лице русской цивилизации поддержку сохранению уклада своих традиционных обществ, и пока Западу не удаётся настроить среднеазиатские страны против своего традиционного союзника.
Однако давайте не будем забывать о японских детишках, постепенно подсаженных на кофе с помощью сладостей. Продукты идеологические внедряются вместе с обычной пищей, и школьные учебники в Японии сегодня освещают историю Второй мировой войны так, что маленькие японцы убеждены: атомные бомбы на города Хиросиму и Нагасаки сбросили не добрые США, а тоталитарный СССР…
Особый интерес представляет обилие озер.