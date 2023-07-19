Катерина Босов* встала под "жовто-блакитный" флаг

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Украинские СМИ ликуют по поводу того, что ещё один россиянин, а, вернее, россиянка, пополнил немногочисленные ряды сторонников киевского режима.

Фото: Pravda.Ru

На этот раз речь идёт о Катерине Босов*, вдове угольного олигарха Дмитрия Босова, которая, впрочем, и раньше не скрывала своих антироссийских взглядов. В настоящее время она прячется от российского правосудия за рубежом, и в последние полгода о ней ничего не было слышно.

Для публичной демонстрации своей проукраинской позиции на сей раз она, возможно, выбрала не самые удачные место и время, появившись на мероприятии, где было объявлено о появлении оппозиционного кандидата в президенты Украины. Это произошло в Монако на приёме, который организовал принц Альберт.

Под видом благотворительной акции в помощь детям Украины "Champions for children" один из ключевых акторов мировой закулисной политики собрал у себя англосаксонский истеблишмент, украинских олигархов из списка Forbes и ключевых украинских медиаперсон. Катерина Босов оказалась в компании экс-президента Незалежной Виктора Ющенко, украинских олигархов Игоря Суркиса, Вадима Столара и многих других. На гала-ужине боксёр Александр Усик заявил о намерении стать абсолютным чемпионом, а впоследствии баллотироваться в президенты Украины.

Катерина Босов, в девичестве Екатерина Ястребова, известна тем, что пыталась захватить принадлежавшие его супругу акции крупнейшего мирового производителя металлургических углей компании "Сибантрацит". После серии судов, инициированных родственниками предпринимателя — его родителями и детьми, Катерина лишилась практически всего и оказалась фигуранткой двух уголовных дел.

Предприимчивую вдову до братания с украинским истеблишментом полгода назад видели в элитной клинике Santa Maria Lenval в Ницце, где рожали многие знаменитости. После публикации этой информации в СМИ Катерина Босов, видимо, испугалась, что за ней следят, и на несколько месяцев исчезла из информационного поля. В клинике не стали опровергать, но и подтверждать, что госпожа Босов является их пациенткой. А на днях киевские СМИ, не скрывая восторга, сообщили, что российская бизнесвумен попросила у нынешних властей на Банковой улице украинское гражданство и в ускоренном порядке сумела получить его. Судя по всему, беглянка надеется, что это позволит ей избежать возможной экстрадиции или депортации, чтобы избежать скамьи подсудимых в России, где она также признана иноагентом.

Катерина Босов уже более года активно разыгрывает "украинскую карту", пытаясь представить себя жертвой "политических репрессий". Уже 8 марта 2022 года она влилась в первую волну "новой эмиграции" и улетела в Доху, а оттуда — в Италию. Затем она дала откровенное антироссийское интервью французским журналистам, в котором заявила, что ей стыдно за свою страну и осудила специальную военную операцию на Украине. Впоследствии стало известно, что госпожа Босов финансирует антироссийское издание "Метла". Несмотря на то, что минувшей осенью сайт "Метлы" был заблокирован Роскомнадзором, находящаяся в Эстонии редакция по-прежнему публикует негативную информацию о России в телеграм-канале с таким же названием.

Появление беглянки на проукраинской вечеринке в Монако является логическим продолжением этой цепочки. Разумеется, сам принц Альберт не знает никакой Катерины Босов и не мог пригласить даму с, мягко говоря, неоднозначной репутацией. Как утверждают украинские СМИ, заполучить приглашение ей помог экс-премьер Украины Арсений Яценюк, который не скрывает своих симпатий к давней знакомой. Политик публично поведал, что в своё время она активно помогала Незалежной поставками антрацитового угля на металлургические заводы, рискуя угодить за решётку, если бы об этом прознали российские власти.

Впрочем, по информации украинских журналистов, на самом деле признательность ушедшего в отставку политика Катерине Босов носит ещё и сугубо личный характер. После проживания в США, где она состояла в руководстве фирмы, занимавшейся производством каннабиса (марихуаны), у российской предпринимательницы сохранилось немало связей, и именно её бывшие юристы помогли Яценюку обосноваться в США вместе с его женой — Терезией Викторовной, гражданкой Вануату. Как говорят, Катерина Босов на какое-то время даже предоставляла паре свою виллу в США, пока они не обзавелись там собственной недвижимостью.

Как видно, российских "политэмигрантов" и украинских "патриотов" объединяет не только забота о своих странах и беспокойство за их судьбу. Пытающуюся скрыться от уголовного преследования на родине беглянку, с одной стороны, и вышедшего в тираж политика, озабоченного благополучием на другом континенте, — с другой, объединяют ещё и сугубо меркантильные интересы.

Между тем после появления на вечеринке в Монако благосклонность киевских властей к Катерине Босов может оказаться под вопросом. Неизвестно, как Владимир Зеленский отнесётся к появлению конкурента в лице боксёра Александра Усика, в котором, как известно, некоторые представители западных элит видят альтернативу нынешнему президенту. Так что Катерина Босов может лишиться нынешних покровителей и не получить новых.