Переходный возраст: как вести себя с подростком

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Переходный возраст — самый непростой период в жизни родителей и детей примерно с 12 до 16 лет. Возраст, когда ребенок начинает взрослеть не только физически, но и психологически.

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Этот период по-настоящему эмоционально один из самых непростых в нашей жизни. Подростки чувствует себя чужими и одинокими в этом мире. Они отрицают, отстраняются от окружающих, считают свои чувства особенными и требуют независимости. Своим поведением они словно отделяют себя от родителей.

Но все, что нам кажется плохим и провокационным в поведении подростка, его чувства протеста и одиночества — нормальный этап, который ему нужно помочь прожить, а не отрицать или сетовать на него.

Немецкий психолог и философ Вильям Штерн назвал этот период "серьезной игрой". В этот период подростки изучают себя, ищут свое предназначение и пробуют себя в разных занятиях. При этом к каждому увлечению они относятся со всей серьезностью, поэтому переходному периоду свойственна такая категоричность. Именно так происходит формирование личности, и задача взрослого — быть рядом и облегчать, а не усугублять этот процесс. Как помочь подростку пережить переходный период — рассказал читателям Pravda.Ru кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут.

Сепарация — важнейшая особенность подросткового периода

Сепарация необходима, чтобы ребенок стал самостоятельной и полноценной личностью, обрел своё "Я". Полностью слитым с мамой ребенок должен быть только в возрасте до одного года, потом — происходят первые шаги в осознании себя самого. Период от года до подросткового возраста — это медленный, постепенный процесс отделения от родителей. Важно, чтобы этот процесс завершился правильно и вовремя. Отсутствие сепарации — это патология, а не проявление заботы из желания стать самым лучшим родителем.

Незавершенная сепарация грозит не только тем, что ребенок останется с вами жить в одной квартире, — у него возникнут проблемы в самореализации и личной жизни. "Несепарированные" дети не умеют выстраивать личные границы, отстаивать собственное мнение, очень часто имеют проблемы с самооценкой и в целом с осознанием себя во внешнем мире.

Поэтому так важно родителям отпустить, а детям — спокойно отделиться. Задача подросткового периода — перейти с уровня "взрослый-ребенок" на уровень "взрослый-взрослый".

Затруднить сепарацию может нереализованность родителей или нежелание самого ребенка взрослеть.

В первом случае все интересы и образ жизни родителей сосредоточены на ребенке. Ему не дают проявить самостоятельность: за него все решают и делают. Или же, наоборот, родители возлагают на ребенка большие надежды, а он обязан их постоянно оправдывать.

Во втором случае ребенку просто удобно, что все решения и ответственность за него принимают взрослые. Как самостоятельная личность он еще не созрел, часто обижается и ведет себя по-детски.

В этот период родителям важно искать в себе мудрость. Ребенок не должен чувствовать, что его воспитывают, это только еще больше сердит подростка. Вспоминайте, что мы сами в этом возрасте так же хотели свободы и независимости.

Как помочь ребенку преодолеть переходный возраст

Прежде всего, верить в его безграничные возможности, в самое лучшее, что в нем есть. Давать возможность стать первым там, где он хочет. Не навязывать свое мнение, а напротив, лучше нам самим учиться у наших детей, прислушиваться к их размышлениям и думать, как необычно и интересно они смотрят на мир.

Любить и выражать поддержку, независимо от его слов и поступков. В этот период он больше всего нуждается в этом, хоть и демонстрирует обратное. Ему нужно спокойное общение без криков и упреков, без причитаний и наказаний — это поможет ему поверить в себя и свои возможности.

Общаться с ребёнком на равных. Дети должны быть лучше взрослых, иначе жизнь перестанет двигаться вперед. Поэтому и воспитывать их надо так, чтобы они становились лучше и сильнее нас. Здесь нужно запастись терпением. Подросток встает на путь поиска себя, своего смысла жизни, своего проявления. И у этого пути нет конца. Если хотите, чтобы ваш ребенок был умным и с интересом проходил этот путь, научите его, будьте сами на этом пути. И вместе ищете, познавайте, ошибайтесь и открывайте.

Станьте союзником своему ребенку, принимайте общее решение или позвольте сделать ему выбор самостоятельно. Именно через сотрудничество ребёнок сможет активнее раскрывает свои способности, учится самостоятельно размышлять, смелее принимать решения. И при этом будет чувствовать ощущение свободы и поддержки.

Главная задача родителей подростков — прислушиваться к своему ребенку, уметь договариваться с ним и находить компромиссы. Доверяйте и разговаривайте. Позвольте подростку выстроить свои личные границы, организовать свое пространство, в котором он сам установит правила, которые вы будете соблюдать. Дайте возможность самостоятельно принимать серьёзные решения и нести ответственность за них.