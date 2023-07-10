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Сергей Лебедев

Законы во благо не спасают россиян

6:23
Общество » Практика » Как отстоять права

В постсоветской России были выпущены тысячи законов. Но почему-то многие из них не работают. На другие, вследствие коррупционной составляющей, исполнители просто плюют. Да и юристов у нас — каждый второй, как и курьеров, развозящих пиццу и роллы. И все же законы у нас принимать обожают. Наши власти любят этим козырять, подводя итоги весенних и осенних сессий в той же Госдуме. Правда сейчас у нас время не такое спокойное. Но и когда все "спали", законы россиян почему-то не спасали.

Законы во благо не спасают россиян
Фото: Фото: syl.ru

Закон "народу" не писан

Особенно наши законодатели очень любили запретительные правовые акты. Определение "запретительный" всегда имеет негативный оттенок в русском языке, но в нашем случае в перспективе, на будущее, данные запреты должны были бы обернуться благом. Но не стали.

Многие справедливо уже давно возмущались разгулом насилия на ТВ, где сериалы соперничают друг с другом по показу кровавых сцен, ролики новостей тоже особенно не щадят нервы зрителей. Десятки тысяч убитых россиян в разборках или в ходе бытовухи ежегодно, а тут еще и ДТП — мрачная статистика МВД. А блогеры, которые в прямом эфире показывают образцы садизма над щенками и избивая себе подобных…

Не меньше критики собирали валяющиеся даже в метро пивные бутылки и рыгающие сограждане, которые сосали пиво в любом общественном месте, даже на территории детских учреждений. К тому же всё чаще можно было увидеть подрастающее поколение смакующих сигареты чуть ли не под окнами школьных директоров. А матерщина — это святое новой России…

Правда данные картины уже не вызывают большого удивления. Им уже десятки лет. Может быть, поэтому российские законодатели когда-то и решили начать бороться с негативными проявлениями бытовой "демократии", справедливо полагая, что дальше уже некуда.

Одобряются поправки в закон "Об ограничении курения табака", согласно которым, запрещается розничная продажа табачных изделий в организациях здравоохранения, культуры, физкультурно-спортивных организациях, а также на территориях и в помещениях образовательных организаций. Кроме того, закон устанавливает, что розничная продажа табачных изделий запрещается в образовательных организациях, а также на расстоянии менее чем 100 метров от границ их территорий.

Запрещалось курение табака

  • на рабочих местах,
  • в общественном транспорте,
  • на воздушном транспорте при продолжительности полёта менее трёх часов,
  • в закрытых спортсооружениях,
  • в помещениях органов государственной власти.

Смешно, да? Курили и курят.

Когда-то с 1 апреля (это не шутка) в России сделали ограничение продажи и потребления в общественных местах пива. Пиво и напитки на его основе нельзя продавать несовершеннолетним. Запрещалась торговля пивом в образовательных, детских, медицинских учреждениях и на прилегающих к ним территориях. Употреблять пиво нельзя будет на улицах, в парках, в общественном транспорте.

Ожидалось, что такие поправки будут не по нутру производителям хмельного напитка. Мол, их ждут потери. Но недавняя "потравка" русского населения отравой в регионах ещё раз подтверждает известную поговорку "Закон — что дышло". Наше население из года в год неуклонно уменьшается не только благодаря уничтожению социально-экономической составляющей, но и, как видим, злоупотреблению контрафактным алкоголем.

Трупы в прямом эфире

Когда-то Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию Sun Interbrew на 40 тысяч рублей за нарушение закона "О рекламе". Компанию наказали за запрещённую рекламу пива. Антимонопольное ведомство признало, что в рекламе этой компании содержится информация о том, что употребление пива имеет важное значение для улучшения физического или психического состояния. Но вот законы почему-то у нас не указ убийцам, разводящим яд в бутылках. Последние спокойно уезжают из России, насосавшись нашей крови.

Интернетом, а тем более ТВ, в современной России никого не удивишь. Неслучайно уже десятилетия многие власть имущие были озабочены созданием принципиально нового глобального закона о СМИ. Об этом в своё время говорил председатель ГД комитета по информационной политике Валерий Комиссаров, подготовивший ряд поправок в закон о СМИ. Главная из них — серьёзные ограничения показа насилия и жестокости в электронных СМИ. Суть поправки сводилась к тому, что показ по ТВ сцен убийства и насилия будет запрещён с семи утра до десяти вечера. Забавно. А потом можно? К тому же сегодня нескончаемые криминальные сериалы только доказывают, кто в РФ сегодня хозяин.

Валерий Комиссаров предложил создать художественный совет, который будет оценивать программу, подготовленную для эфира. При этом он заметил, что критерии насилия и жестокости у каждого человека могут быть разными:

"Мы не должны подходить к закону прямолинейно, если это допустить, то под действие закона попадут и такие фильмы, как "Война и мир".

Тот же Валерий Комиссаров (будем считать, что по наивности) считал, что журналисты должны сами понимать, что смаковать сцены насилия недопустимо. В качестве примера он приводил репортажи о терактах, произошедших как в нашей стране, так и за рубежом. Но сегодня и журналистика другая. Сегодня журналистом становятся чаще не по призванию, а по протекции. Не говоря уж о блогерах. Поэтому и такие понятия, как нравственность и этика, — для них не только категория относительная, а вообще пустой звук. Так что агонизирующие тела мы ещё увидим в прямом эфире. А закон — всего лишь буквы на писчей бумаге, пусть даже и завизированные очень важными лицами.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Людмила Айвар
Людмила Áйвар — российский юрист, общественный деятель *
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