Как заработать на недвижимости: советы эксперта

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Люди часто покупают недвижимость на эмоциях, мало кто принимает решение на основе цифр и бизнес-плана. И тогда такая недвижимость не только не приносит доход, но даже становится минусовой с учётом ремонта, инфляции и вычета налогов.

Фото: API ЕГРН

Давайте разбираться, как купить правильную недвижимость, вместе с экспертом по недвижимости, основателем АН "Тренд Хаус" Ксенией Аверс.

Как правильно выбрать инвест-недвижимость

Эмоции

Квартира для себя должна нравиться и приносить удовольствие. Дом — это наше место силы.

Инвестиционная недвижимость должна быть доходной. И вы не должны испытывать по этому поводу никаких эмоций. Ничего личного, только бизнес и цифры.

Возможность быстрой продажи

Большие квартиры для себя можно продавать долго или передать по наследству внукам. У всех разные цели и вкусы.

Инвестиционная недвижимость должна продаться максимум в течение месяца. Поэтому всегда оцениваем рынок спроса.

Локация

Если вы покупаете квартиру для себя, то вы можете жить, где вам нравится.

Но инвестиционная недвижимость должна быть удобна для большинства людей. Один из важных критериев — доступность метро, а в маленьких городах просто хорошая транспортная развязка.

Инвестиционная недвижимость может быть в любом городе. Даже живя в провинциальном городке, совсем необязательно покупать инвест-квартиру именно там. Вы можете приобрести недвижимость в Москве, Подмосковье или любом другом мегаполисе. Квартиры в больших городах всегда будут пользоваться высоким и стабильным спросом. Потому что при любом кризисе люди едут на заработки именно в мегаполисы. Поэтому в Москве и Подмосковье квартиры будут сдаваться всегда.

Тем более что сейчас любую сделку с недвижимостью можно зарегистрировать удалённо.

Деньги

Эксперт не рекомендует покупать инвест-недвижимость на все деньги. Правильнее это сделать на деньги банка. Потому что чем меньше вы вложите, тем меньше рисков у вас будет в этой инвестиционной стратегии. И тем выше будет доходность ваших собственных вложенных средств.

Покупка недвижимости в Москве и Подмосковье выгоднее, ценник на аренду там всегда будет выше, чем в регионе. А чтобы квартира была под контролем, вы можете отдать управление какому-нибудь известному агентству недвижимости или самостоятельно сдать на долгий срок, предусмотрев все риски в договоре, включив обязательный пункт о видеозвонке арендатору, чтобы проверить сохранность квартиры.

Метраж

Конечно же, все хотят жить комфортно, в просторной квартире. Даже психологи рекомендуют, чтобы площадь на одного человека была не менее 30 квадратных метров.

Но самая доходная инвест-недвижимость площадью менее 30 квадратных метров, именно она будет приносить вам высокий доход. Рынок устроен так, что если вы инвестор, всегда выгоднее купить две маленьких квартиры, чем одну большую. Во-первых, они ликвиднее, во-вторых, при сдаче цена квадратного метра будет выше.

Сколько лет дому?

Для себя вы можете купить "сталинку" с лепниной на потолке и деревянными перекрытиями или любую другую вторичку. Но для инвестиций подходят только новые дома, не требующие капитального ремонта. Потому что капитальный ремонт съедает доходность. Можно покупать только под косметический ремонт: лёгкий и быстрый.

Цена ремонта

В квартире, купленной для себя, можно сделать всё что угодно. И потратить на это сколько угодно денег. Но в инвестиционной квартире ремонт не должен превышать 20% от её стоимости.

Руководствуясь этими простыми советами и опираясь на цифры, вы сможете выгодно инвестировать свои деньги и заработать на недвижимости.