Елена Гречина: на Смоленщине к войне относятся по-особому

14:43 Your browser does not support the audio element. Общество Практика

10 июля 1941 года началось Смоленское оборонительное сражение. "Смоленский котёл” — так были названы июльские кровопролитные бои. События, происходившие в эти дни, по своему масштабу и значимости можно поставить в один ряд с битвой под Сталинградом.

Фото: Pravda.Ru

Под Смоленском вермахт потерял драгоценное время, и именно эта задержка позволила нашей армии собрать силы, перегруппироваться и дать отпор гитлеровским войскам, которые рвались в Москву. Если бы запланированный стремительный захват столицы СССР произошёл, итог войны мог быть другим…

В Смоленской области враг застрял на два месяца и понёс первые серьёзные потери. Но наша цена оказалась настолько высока, что даже спустя 80 лет об этом невозможно говорить спокойно. Огромные жертвы, раненые, погибшие, пленные, пропавшие без вести… Около миллиона советских солдат и офицеров в Смоленском котле попало в плен, было расстреляно и угнано в Германию.

В 2023 году отмечается 80-летие освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. О войне здесь напоминают многочисленные солдатские захоронения и могилы узников фашистских концлагерей, обелиски погибшим вдали от родных мест землякам, памятники бойцам, партизанам и подпольщикам, сражавшимся за Родину. В учреждениях образования и культуры, на предприятиях есть музеи боевой славы, в которых бережно хранится память о прошедшей войне.

В Екимовичской средней школе Рославльского района Смоленской области есть уникальный краеведческий музей. Он основан в 1965 году учителем-фронтовиком, ветераном Великой Отечественной войны Иваном Кондратьевичем Чистяковым.

Музей является центром патриотического воспитания в школе. Одно из основных направлений его деятельности — поисково-краеведческая работа. Здесь проводятся не только интересные экскурсии для учащихся и гостей школы, но и уроки, внеклассные мероприятия, родительские собрания. Краеведы школы ежегодно совершают экспедиции по родному краю, занимаются уборкой и обустройством мемориальных объектов, поддерживают связи с родственниками бойцов, захороненных в Братской могиле села Екимовичи, с семьями земляков, погибших в военных конфликтах и в ходе СВО.

Музей вносит огромный вклад в сохранение истории нашей страны. В 2020 и в 2021 годах он стал призёром (занял 2-е места) всероссийских этапов конкурсов школьных музеев в рамках проекта "Историческая память" и тем самым был признан одним из лучших школьных музеев в стране. С 2002 года руководит музеем учитель-краевед, член Союза краеведов России Елена Сергеевна Гречина.

— Елена Сергеевна, ваша школа — единственная в области, которая так серьёзно занимается внедрением музейных технологий в образовательный процесс?

В Смоленской области, как и во всей стране, достаточно много таких школ. Нам повезло, что традиции патриотического воспитания, которые были заложены педагогами школы еще в 60-70-е годы прошлого века, сохранились, музей не исчез, как это нередко происходило, особенно в 90-е годы. Не может существовать большой страны без таких маленьких музеев, без истории, без памяти, но это очень кропотливая работа, нужны особые кадры.

— Какое признание вышестоящих инстанций получает ваша работа?

В этом году я удостоена премии Администрации МО Рославльский район как педагог, внёсший значительный вклад в развитие школьного краеведения, десять лет назад — премии "За нравственный подвиг учителя", есть грамота Министерства образования и науки РФ и другие. Признания хватает, но я работаю не за почести. Сейчас меня волнует, кому оставить это уникальное историческое наследие. Необходимо, чтобы пришла достойная замена, как видите сами: музей бесценный, в нём много интересных экспонатов, требуется большая ответственность.

— В музее много раритетов, есть потрясающие современные макеты, например, в виде партизанской землянки. Как всё умещаете? Площадь ведь не такая большая.

Потребность в расширении есть. Каждый год музей пополняется различными экспонатами, относящимися и к войне, и к мирной жизни. Накопилось много фотографий бойцов, захороненных в Братской могиле села, хотелось бы все их разместить на стенде, не просто в папке, а места уже не хватает.

— А что если перенести музей в отдельное здание?

Вряд ли в селе найдётся подходящее здание. Да и музей в школе — это удачное сочетание. Сюда можно прийти с детьми в любой удобный момент, провести урок, фрагмент урока — от русского языка и истории до технологии и изобразительного искусства. На уроке литературы, например, стихи о войне мы читаем не по учебнику, а прямо по архивной фронтовой газете.

Например, Твардовского изучаем прямо по газете, которую бойцы получали на фронте. На детей это оказывает невероятное впечатление. Любое внеклассное мероприятие в музее воспринимается по-особому, у нас, как вы заметили, совершенно уникальная атмосфера.

— Мое поколение война не затронула. А вот уже современные школьники, как это ни печально, о войне знают больше…

Им приходится знать, потому что у них сегодня отцы участвуют в СВО. Двое наших недавних выпускников там погибли.

О войне мы никогда не забудем и наших детей просим не забывать. Каждый год 22 июня в девять часов вечера собираемся на Братской могиле. Перед этим наводим там порядок, договариваемся с нашим батюшкой. А потом, когда наступают сумерки, утихает ветер, зажигаем свечи, служится заупокойная лития, дети читают стихи, посвящённые Великой Отечественной. Также здесь ежегодно проводятся митинги в День Победы и 25 сентября — в День освобождения Смоленщины.

— На Братской могиле в Екимовичах стоит красивый памятник, а вот состояние плит, извините, оставляет желать лучшего — не все фамилии можно прочесть, освещение не работает. Мне кажется, что это — неуважение к погибшим.

К сожалению, не вы первая уже об этом говорите. Родственники погибших со всех уголков бывшей огромной страны приезжают поклониться могиле родного человека и видят то же самое. Невозможно скрыть, что мемориалу требуется основательная реконструкция. Пока у меня нет информации о том, что на Братской могиле планируется что-то подобное.

Многие ищут национальную идею, а она очень проста, она лежит на поверхности.

Это — любовь к родной земле, родовая память, почитание и уважение старших. Но самое важное, на мой взгляд, — это память о павших за Родину. Она должна поддерживаться и прививаться молодёжи не только усилиями местных энтузиастов, это надо делать на широком государственном уровне.

— А как же мемориал на территории Екимовичского концлагеря № 61? Ведь кто-то сделал эту впечатляющую композицию?

Этот памятник на могиле узников концлагеря появился в 2021 году по инициативе бывшего руководителя комбината коммунальных предприятий города Десногорска Андрея Александровича Чуравцова. Он мало пробыл на своем посту, но установил мемориал, который вы видели, взамен старого скромного обелиска.

В годы фашистской оккупации здесь был пересылочный лагерь, где содержались военнопленные и мирные жители, туда также бросали всех, кого подозревали за связь с партизанами. В ближайших окрестностях действовало два партизанских отряда — имени Сергея Лазо и "За Родину". Немцы боялись партизан и поэтому хватали всех без разбору.

По рассказам местных жителей, в этом лагере сортировали людей: политруков, командиров и евреев расстреливали сразу, больных и пожилых тоже не щадили, а здоровых и молодых угоняли в Германию. Через этот концлагерь прошло огромное количество людей. Но, к сожалению, нам не известно ни одной фамилии, нет никаких документов.

Моя мама совсем маленьким ребёнком тоже пережила ужас оккупации. Они просто чудом выжили.

— У вашей мамы такая непростая судьба. Что она помнит о войне?

Когда началась война, ей было три года, войну она помнит отрывочно, врезались в память отдельные эпизоды. Например, когда их уже их освобождали в 43-ем году, помнит хорошо. Отступая, гитлеровцы особенно лютовали. Уходили в спешке, подожгли в деревне все дома и мост. Жители спрятались в окопе, заслонив собой школьного учителя, потому что его могли принять за партизана. Фашист подошёл к окопу, направил на людей автомат и так стоял какое-то время, всматриваясь, но стрелять не стал. Когда они выбрались из окопа, то увидели, что учитель стал весь седой.

Ужасы, которые пережили мои родственники, трудно описать словами. С самого детства я слышала рассказы о войне от своих бабушек. Дед прошёл всю войну, но говорить о ней не любил. Дед по отцу с войны не вернулся, пропал без вести. Бабушка осталась одна с пятью детьми. У нас практически не было ни одной семьи, чтобы не пострадало от войны. На Смоленщине к войне относятся по-особому, здесь вся земля израненная.

— На территории Рославльского района Смоленской области много братских захоронений, но многие родственники погибших в этих местах так и не нашли могилы своих солдат. Можете пояснить эту ситуацию?

Думаю, эта проблема существует не только в Рославльском районе. Перезахоронения в Братскую могилу в Екимовичах производились в 1952–1955 годах из 55-ти братских и 94-х индивидуальных могил, находившихся на территории бывшего Екимовичского района (тогда это был посёлок районного значения, в 1961 г. территория Екимовичского района стала относиться в основном к Рославльскому району; сейчас Екимовичи — село).

Но не все имена захороненных установлены: много документов, особенно в 1941 году, когда наши войска отступали, безвозвратно утеряно, гибли целые подразделения, вместе с ними гибли и документы. Нательные медальоны с данными бойца существовали только до ноября 1942 года, потом они были заменены на гораздо менее сохранные красноармейские книжки, а медальон солдат мог носить по своему желанию. К тому же многие бойцы изначально не заполняли медальоны, считали это плохой приметой.

Периодически выявляются новые данные о погибших — в основном благодаря электронным базам ("Мемориал", "Память народа" и др.). Чтобы установить место гибели, первичного захоронения и перезахоронения бойца, необходимо собрать о нём максимальное количество данных. Часто кроме фамилии, имени, отчества и даты рождения требуется проанализировать много информации: воинское звание, именные списки безвозвратных потерь воинских подразделений, приказы об исключении из списков, которые выпускаются по военкоматам, а также изучить журналы боевых действий, карты и т. д.

Приходится работать с письмами, с различными публикациями, консультироваться с поисковиками, беседовать с местными жителями. К сожалению, участников и свидетелей событий тех лет теперь уже почти не осталось. Работой с документами и базами данных занимается в основном мой муж, Гречин Николай Александрович, который является членом Совета нашего школьного музея как представитель ветеранской организации Смоленской АЭС и член Союза краеведов России.

Когда нам удаётся установить неизвестные ранее фамилии, мы составляем обращение в военкомат с подробным обоснованием необходимости внесения их в список захороненных в Братской могиле 17-4 села Екимовичи. Таким образом мы ведём поиск бойцов, считавшихся ранее пропавшими без вести.

Поиском бойцов активно и профессионально занимаются поисковые отряды, только в Смоленской области их восемьдесят три, три из них работают в Десногорске, два — в Рославле.

Списки перезахороненных в Братскую могилу села имеются в Рославльском райвоенкомате, в администрации сельского поселения, в нашем музее. Списки пополняются каждый год, как уже сказала ранее. Недавно в Екимовичи приехали родственники погибшего в сорок первом году. Они почти восемьдесят лет искали своего родственника, который был призван из Благовещенска. Мать, к сожалению, так и не узнала о судьбе пропавшего без вести сына, завещала своим дочерям и внукам его разыскать.

И вот только недавно они обнаружили его фамилию в наших списках. Родственники приехали в Екимовичи, мы отвезли их на Братское захоронение.

Восемьдесят лет поисков завершились у нас в музее, где они оставили фотографии и копии писем с фронта для нашего архива, больше этот солдат не числится пропавшим без вести.

Обычно родственники погибших обращаются с запросом в сельскую администрацию. Администрация, как правило, отсылает нам, а мы вместе с мужем по мере сил стараемся систематизировать информацию и ведём эту базу. Когда кто-то из родственников к нам обращается, мы никому не отказываемся помочь, если это в наших силах.