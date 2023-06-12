Как безопасно для психики ребёнка выйти из декрета на работу

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По данным Росстата за 2019 год, число работающих россиянок с детьми до 6 лет за 10 лет увеличилось с 62,8% до 67,1% от всех мам дошколят. В 2022 году более 1 млн россиянок находились в отпуске по уходу за ребёнком, а это 1,4% всех женщин в стране. Отношение к декретному отпуску у всех разное, но в основном женщины в декрете делятся на тех, кто ждёт не дождётся выхода на любимую работу, и на тех, кто готов на всё, лишь бы только не прерывать столь блаженный период наслаждения материнством. Однако и те и другие, независимо от того, хотят ли они карьерной реализации или мечтают о семейном уюте, всегда с естественным материнским чувством тревоги едва ли готовы легко и безболезненно передать своё чадо на поруки няням или бабушкам и выйти "к станку", не переживая о том, как это отразится на ребёнке.

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Подобные страхи небезосновательны, ведь в первые годы жизни малыша присутствие матери и атмосфера, которую она создаёт для ребенка, критически важны как для формирования стабильной психики и физического здоровья ребёнка, так и для спокойствия самой матери. Что же делать, если обстоятельства жизни вынуждают женщину искать работу, а на кону спокойствие и здоровье малыша? О том, как безопасно для психики ребёнка и эмоционально комфортно для матери выйти на работу из декрета и совмещать материнство с карьерной реализацией, расскажет основатель онлайн-платформы для самозанятых "Моя смена" Николай Гальянов.

Как безболезненно вернуться на работу из декретного отпуска

Расширить привычный круг близких людей для ребёнка

Любому малышу всегда полезно находиться в обществе широкого круга людей помимо мамы и папы. Чем более разнообразным является общение ребенка, тем более насыщена его эмоциональная жизнь, лучше развиваются познавательные функции и формируются коммуникативные навыки, что готовит его к будущей самостоятельной жизни и успешному взаимодействию с социумом. Однако часто, в силу обстоятельств или просто из-за чрезмерного желания родителей оградить крошку от посторонних, малыш оказывается изолирован от столь важного для становления его личности общения и в дальнейшем испытывает сложности во время контактов с новыми людьми.

Чтобы ваша крошка развивалась в соответствии с биологическими ритмами, а также свободно и комфортно для себя умела взаимодействовать с людьми в этом мире, стоит с раннего детства уделять внимание тому, чтобы вокруг ребёнка всегда было как можно больше людей. Приучая его к общению с детьми на площадке, с бабушками, дедушками, друзьями семьи, вы помогаете укреплять в его мозгу нейронные связи, отвечающие за взаимодействие с обществом, и создавать активные сценарии коммуникации с разными группами людей. Кроме того, вы подготавливаете малыша к комфортному процессу естественной сепарации от родителей и минимизируете стресс при вынужденном отлучении на работу.

"По статистике опросов в сфере HR одна из основных сложностей для мам при выходе на работу — не с кем оставить ребенка либо сложно планировать занятость на длительный и постоянный срок из-за возможной болезни детей и проблем с неизбежной сменой детского режима дня, — комментирует Николай Гальянов. — В качестве альтернативы неудобному 8-часовому рабочему графику женщины с детьми до 3-х лет выбирают короткие подработки у дома".

Самостоятельная активность для ребёнка

Помимо широкого круга общения, для формирования самостоятельности и активности малыша в его повседневное расписание стоит включать такие виды деятельности, где он проявляет инициативу и действует независимо от присутствия матери. Конечно, речь не идёт о смартфонах и планшетах, телевизорах или компьютерах, вредное воздействие которых уже доказано специалистами. Стоит приучать малыша к частичным отдельным действиям, где он в отсутствие матери может сам справляться с небольшими задачами, это укрепит его самооценку, столь важную в его будущей жизни, а также поможет развитию наблюдательности и стрессоустойчивости. К слову, немецкий психолог Эрик Эриксон считал трёхлетный возраст временем формирования инициативности ребенка. Именно в этот период дитя принимает решения о том, насколько он может проявлять себя в мире и дерзать. Это время высказываний "Я сам!", и крайне важно дать малышу возможность всё пробовать.

Очевидно, бросать ребёнка один на один с метровым пазлом незачем, да и в ванной одного не оставишь. Но если у вас есть пластилин, карандаши, пальчиковые краски, кубики и шарики, то постепенно эти виды игр могут перерасти в самостоятельное занятие. Начать стоит с совместных игр и показать ребенку, как именно взаимодействовать с предметами, а затем постепенно переходить к отдельным самостоятельным этапам игры, шаг за шагом передавая инициативу самому ребёнку. Этот поход поможет малышу адаптироваться к периодам продуктивного одиночества, а также проявлять и формировать свои качества на практике. Конечно, стоит стимулировать его активность поэтапно, выражая живой интерес и восхищение результатами его творчества, например, предлагая к приходу матери из магазина вместе с няней или бабушкой нарисовать картинку, а потом попросить маму угадать, кто на ней нарисован.

Сепарация поэтапно на короткие промежутки

Как правило, после окончания декрета женщина просто выходит на работу, оставляя ребёнка на попечение ответственных лиц. Однако даже если за малышом будет следить такой благонадежный и высококвалифицированный специалист по внукам, как бабушка, которая уже воспитала своих детей, всё же сердце матери будет не на месте, а ребёнок испытает переживания по поводу внезапного исчезновения матери. Чтобы минимизировать риски стрессовой реакции малыша, не стоит резко менять режим дня ребенка и его привычную обстановку. При выходе на работу попробуйте договориться с работодателем о сокращённом рабочем дне, это довольно сегодня распространённый способ решения проблемы.

Но если ваш начальник по разными причинам не готов пойти вам навстречу, то старайтесь задолго до окончания декрета приучать ребёнка к тому, что вы можете отлучаться на короткие периоды, во время которых он с бабушкой или папой построит домик игрушкам или нарисует цветочек. Помимо самих игр, придумайте свои волшебные ритуалы приветствия и прощания, в которых малышу будет интересно и увлекательно участвовать. К примеру, позвольте малышке подать маме сумку или положить платочек в карман, а может, ритуал обязывает вас поцеловать ребёнка в обе щёчки, ушки, носик и глазки, или пусть это будут 10 поцелуев в каждый пальчик. Это поможет ему в игровой форме принять ваше исчезновение и с радостью ждать вашего прихода. Кроме того, полезным будет формат ролевых игр с ребёнком, где вы разыгрываете сценарий ухода куколки или водителя грузовика на работу, а главный герой, олицетворяющий ребёнка, в это время ждет его дома, занимаясь полезными делами и играми.