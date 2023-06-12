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Ирина Гусакова

Как безопасно для психики ребёнка выйти из декрета на работу

7:45
Общество » Семья

По данным Росстата за 2019 год, число работающих россиянок с детьми до 6 лет за 10 лет увеличилось с 62,8% до 67,1% от всех мам дошколят. В 2022 году более 1 млн россиянок находились в отпуске по уходу за ребёнком, а это 1,4% всех женщин в стране. Отношение к декретному отпуску у всех разное, но в основном женщины в декрете делятся на тех, кто ждёт не дождётся выхода на любимую работу, и на тех, кто готов на всё, лишь бы только не прерывать столь блаженный период наслаждения материнством. Однако и те и другие, независимо от того, хотят ли они карьерной реализации или мечтают о семейном уюте, всегда с естественным материнским чувством тревоги едва ли готовы легко и безболезненно передать своё чадо на поруки няням или бабушкам и выйти "к станку", не переживая о том, как это отразится на ребёнке.

Как безопасно для психики ребёнка выйти из декрета на работу
Фото: https://eimaimama.gr/

Подобные страхи небезосновательны, ведь в первые годы жизни малыша присутствие матери и атмосфера, которую она создаёт для ребенка, критически важны как для формирования стабильной психики и физического здоровья ребёнка, так и для спокойствия самой матери. Что же делать, если обстоятельства жизни вынуждают женщину искать работу, а на кону спокойствие и здоровье малыша? О том, как безопасно для психики ребёнка и эмоционально комфортно для матери выйти на работу из декрета и совмещать материнство с карьерной реализацией, расскажет основатель онлайн-платформы для самозанятых "Моя смена" Николай Гальянов.

 Как безболезненно вернуться на работу из декретного отпуска

  • Расширить привычный круг близких людей для ребёнка

Любому малышу всегда полезно находиться в обществе широкого круга людей помимо мамы и папы. Чем более разнообразным является общение ребенка, тем более насыщена его эмоциональная жизнь, лучше развиваются познавательные функции и формируются коммуникативные навыки, что готовит его к будущей самостоятельной жизни и успешному взаимодействию с социумом. Однако часто, в силу обстоятельств или просто из-за чрезмерного желания родителей оградить крошку от посторонних, малыш оказывается изолирован от столь важного для становления его личности общения и в дальнейшем испытывает сложности во время контактов с новыми людьми.

Чтобы ваша крошка развивалась в соответствии с биологическими ритмами, а также свободно и комфортно для себя умела взаимодействовать с людьми в этом мире, стоит с раннего детства уделять внимание тому, чтобы вокруг ребёнка всегда было как можно больше людей. Приучая его к общению с детьми на площадке, с бабушками, дедушками, друзьями семьи, вы помогаете укреплять в его мозгу нейронные связи, отвечающие за взаимодействие с обществом, и создавать активные сценарии коммуникации с разными группами людей. Кроме того, вы подготавливаете малыша к комфортному процессу естественной сепарации от родителей и минимизируете стресс при вынужденном отлучении на работу.

"По статистике опросов в сфере HR одна из основных сложностей для мам при выходе на работу — не с кем оставить ребенка либо сложно планировать занятость на длительный и постоянный срок из-за возможной болезни детей и проблем с неизбежной сменой детского режима дня, — комментирует Николай Гальянов. — В качестве альтернативы неудобному 8-часовому рабочему графику женщины с детьми до 3-х лет выбирают короткие подработки у дома".

  • Самостоятельная активность для ребёнка

Помимо широкого круга общения, для формирования самостоятельности и активности малыша в его повседневное расписание стоит включать такие виды деятельности, где он проявляет инициативу и действует независимо от присутствия матери. Конечно, речь не идёт о смартфонах и планшетах, телевизорах или компьютерах, вредное воздействие которых уже доказано специалистами. Стоит приучать малыша к частичным отдельным действиям, где он в отсутствие матери может сам справляться с небольшими задачами, это укрепит его самооценку, столь важную в его будущей жизни, а также поможет развитию наблюдательности и стрессоустойчивости. К слову, немецкий психолог Эрик Эриксон считал трёхлетный возраст временем формирования инициативности ребенка. Именно в этот период дитя принимает решения о том, насколько он может проявлять себя в мире и дерзать. Это время высказываний "Я сам!", и крайне важно дать малышу возможность всё пробовать.

Очевидно, бросать ребёнка один на один с метровым пазлом незачем, да и в ванной одного не оставишь. Но если у вас есть пластилин, карандаши, пальчиковые краски, кубики и шарики, то постепенно эти виды игр могут перерасти в самостоятельное занятие. Начать стоит с совместных игр и показать ребенку, как именно взаимодействовать с предметами, а затем постепенно переходить к отдельным самостоятельным этапам игры, шаг за шагом передавая инициативу самому ребёнку. Этот поход поможет малышу адаптироваться к периодам продуктивного одиночества, а также проявлять и формировать свои качества на практике. Конечно, стоит стимулировать его активность поэтапно, выражая живой интерес и восхищение результатами его творчества, например, предлагая к приходу матери из магазина вместе с няней или бабушкой нарисовать картинку, а потом попросить маму угадать, кто на ней нарисован.

  • Сепарация поэтапно на короткие промежутки

Как правило, после окончания декрета женщина просто выходит на работу, оставляя ребёнка на попечение ответственных лиц. Однако даже если за малышом будет следить такой благонадежный и высококвалифицированный специалист по внукам, как бабушка, которая уже воспитала своих детей, всё же сердце матери будет не на месте, а ребёнок испытает переживания по поводу внезапного исчезновения матери. Чтобы минимизировать риски стрессовой реакции малыша, не стоит резко менять режим дня ребенка и его привычную обстановку. При выходе на работу попробуйте договориться с работодателем о сокращённом рабочем дне, это довольно сегодня распространённый способ решения проблемы.

Но если ваш начальник по разными причинам не готов пойти вам навстречу, то старайтесь задолго до окончания декрета приучать ребёнка к тому, что вы можете отлучаться на короткие периоды, во время которых он с бабушкой или папой построит домик игрушкам или нарисует цветочек. Помимо самих игр, придумайте свои волшебные ритуалы приветствия и прощания, в которых малышу будет интересно и увлекательно участвовать. К примеру, позвольте малышке подать маме сумку или положить платочек в карман, а может, ритуал обязывает вас поцеловать ребёнка в обе щёчки, ушки, носик и глазки, или пусть это будут 10 поцелуев в каждый пальчик. Это поможет ему в игровой форме принять ваше исчезновение и с радостью ждать вашего прихода. Кроме того, полезным будет формат ролевых игр с ребёнком, где вы разыгрываете сценарий ухода куколки или водителя грузовика на работу, а главный герой, олицетворяющий ребёнка, в это время ждет его дома, занимаясь полезными делами и играми.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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