Пессимисты — это такие прекрасные люди, которые как будто бы говорят жизни постоянно "нет!” Замечали? "Давай попробуем?” "Не выйдет”. "А давай поедем…?” "Нее, давай лучше посидим.”
Жить рядом с таким человеком непросто, особенно если вы — полная ему противоположность. Что же делать? Самый простой ответ: не жить. Но давайте поищем ответ поинтереснее. О том, как построить жизнь с пессимистом, рассказала читателям Pravda.Ru бизнес-коуч и предприниматель, автор трансформационного ежедневника Changes Анна Барановская.
Каждый человек выбирает наилучшее для себя решение в определённый момент жизни. Стоит посмотреть на своего партнёра через эту призму.
Пессимистам действительно кажется, что любые удачи — чистой воды случайность, а неудачи — вполне понятная закономерность. Если мы вспомним золотое правило — "всё идёт от наших мыслей”, то станет вполне понятно, что человек из раза в раз притягивает себе ровно то, о чём думает. Изменить свои мысли он может, но это требует определённой внутренней работы.
По какой-то причине вы выбрали себе в партнёры именно этого прекрасного мужчину или женщину. Как вы думаете, для чего вам рядом такой человек? Чему вы можете научиться через пессимизм? Ответы на эти вопросы помогут вам понять себя и своего партнёра.
Попробуйте предложить партнёру посмотреть на жизнь "шире”. Поищите вместе возможные варианты решения ситуации вместо перечисления препятствий на пути.
Есть такое понятие, как позиция жертвы. Не погружаясь сильно в нюансы, можно предположить, что наш партнёр-пессимист является "жертвой обстоятельств” каждый день своей жизни. Человек как будто бы снимает ответственность с себя и перекладывает её на "бренное течение жизни”. Часто это связано с глубокой неуверенностью в себе и своих силах. В совместном, доверительном диалоге вполне возможно обсудить и поискать причину.
Попробуйте прожить несколько дней, смотря на своего партнёра из этой позиции, и тогда, возможно, вы увидите изменения.
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