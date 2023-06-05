Как построить жизнь с пессимистом

2:30 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

Пессимисты — это такие прекрасные люди, которые как будто бы говорят жизни постоянно "нет!” Замечали? "Давай попробуем?” "Не выйдет”. "А давай поедем…?” "Нее, давай лучше посидим.”

Фото: Fotodom. ru

Жить рядом с таким человеком непросто, особенно если вы — полная ему противоположность. Что же делать? Самый простой ответ: не жить. Но давайте поищем ответ поинтереснее. О том, как построить жизнь с пессимистом, рассказала читателям Pravda.Ru бизнес-коуч и предприниматель, автор трансформационного ежедневника Changes Анна Барановская.

Как построить жизнь с пессимистом

Каждый человек выбирает наилучшее для себя решение в определённый момент жизни. Стоит посмотреть на своего партнёра через эту призму.

Понимание и принятие.

Пессимистам действительно кажется, что любые удачи — чистой воды случайность, а неудачи — вполне понятная закономерность. Если мы вспомним золотое правило — "всё идёт от наших мыслей”, то станет вполне понятно, что человек из раза в раз притягивает себе ровно то, о чём думает. Изменить свои мысли он может, но это требует определённой внутренней работы.

Интерес.

По какой-то причине вы выбрали себе в партнёры именно этого прекрасного мужчину или женщину. Как вы думаете, для чего вам рядом такой человек? Чему вы можете научиться через пессимизм? Ответы на эти вопросы помогут вам понять себя и своего партнёра.

Пробуждение.

Попробуйте предложить партнёру посмотреть на жизнь "шире”. Поищите вместе возможные варианты решения ситуации вместо перечисления препятствий на пути.

Психология.

Есть такое понятие, как позиция жертвы. Не погружаясь сильно в нюансы, можно предположить, что наш партнёр-пессимист является "жертвой обстоятельств” каждый день своей жизни. Человек как будто бы снимает ответственность с себя и перекладывает её на "бренное течение жизни”. Часто это связано с глубокой неуверенностью в себе и своих силах. В совместном, доверительном диалоге вполне возможно обсудить и поискать причину.

Попробуйте прожить несколько дней, смотря на своего партнёра из этой позиции, и тогда, возможно, вы увидите изменения.