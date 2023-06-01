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Маргарита Кичерова

Новая тенденция — свадьба без гостей

5:17
Общество » Семья

Всё реже молодые приглашают гостей на регистрацию брака в ЗАГС. Связано ли это с желанием молодожёнов сэкономить, как изменился средний возраст жениха и невесты за последние годы и какой свадебный закон принят во многих странах Азии и Африки, Pravda.Ru рассказала главный научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Оксана Кучмаева.

Новая тенденция — свадьба без гостей
Фото: trikky.ru

— Оксана, сейчас на регистрацию брака в ЗАГС многие приходят без гостей, с родителями или фотографом. Это модная тенденция или экономия бюджета?

— В целом для России в последнее десятилетие характерно снижение уровня регистрации браков. Зачастую регистрация брака носит формальный характер: люди регистрируют отношения, когда это требуется им для каких-то других дел, семейных или внесемейных. Они живут вместе, потому что любят друг друга, но не считают нужным официально регистрировать отношения.

Недавнее исследование репродуктивных планов Росстата показывает, что менее трети россиян полагают, что нужно обязательно регистрировать первый брак. А среди молодых людей, которые находятся в брачном возрасте, таковых ещё меньше. Поэтому снижается количество походов в ЗАГС, и люди часто не рассматривают свадьбу как грандиозное событие в жизни. Это связано со многими культурологическими факторами. Это первый момент.

Второй момент, люди относятся к празднованию свадьбы прагматически. В ряде стран:

  • Азии,
  • Африки

правительства вынуждены принимать нормативный документ, регулирующий затраты населения на свадьбы: там часто люди залезают в долги, чтобы показать, насколько семья чтит традиции или является состоятельной. В России это носит не столь значительный характер. Специалисты по экономической статистике говорят, что в последнее время снижается уровень сбережений населения, при этом в потреблении значительную долю занимают траты на продукты питания, а это критерий бедности. Поэтому если люди и регистрируют брак, то стараются минимизировать затраты.

— То есть это не только экономические проблемы, но еще и разнообразные личные, психологические факторы?

— Да, безусловно. Для каждого свои. Тем более тенденция такая, что люди позже вступают в брак. Если даже справляют свадьбы, то стараются сделать это событие приятным для себя, а не для широкого круга друзей, родственников.

— Это же праздник для двоих. То есть гораздо удобнее зарегистрировать брак и полететь куда-нибудь в тёплые страны, потратив ту же сумму. А молодёжь какой стилистики придерживается на свадьбах? Как раньше — традиционное белое платье или есть новые образы?

— Нет единой модели поведения. Это связано с системой ценностей людей. Кто-то вырос в многопоколенной, многодетной семье, в небольших населённых пунктах, где велико влияние социального контроля, мнения окружения. А в крупных мегаполисах мы живём годами в доме и понятия не имеем, кто живёт рядом, и нам тем более всё равно, что о нас подумают.

Для кого-то значима традиционная свадьба. С другой стороны, в последние десятилетия появляются агентства, которые берут на себя организацию свадеб в оригинальных местах, с оригинальными процедурами.

— Каков средний возраст пары?

— Чаще считают средний возраст вступления в первый брак, потому что повторные браки регистрируются меньше. В 2022 году средний возраст невесты — 23 года, жениха — 25 лет. По статистике, за десятилетие в среднем на год увеличивается возраст вступления в брак. Эта тенденция началась в 1990-е годы.

— По вашему опыту, самая возрастная пара?

— Наша статистика разрабатывает данные распределения женихов и невест по возрасту.

Есть каждый год несколько пар, когда невеста в возрасте до 18 лет, то есть брак заключается по специальному разрешению с 16-17 лет, а жениху за 70. И обратная ситуация, когда жениху 18 лет, а невесте под 70. Такие браки заключают по социальным мотивам.

В целом люди, заключая вторые или третьи браки, в более зрелом возрасте, реже отмечают необходимость регистрации. То есть чаще всего это остаётся на уровне фактических брачных отношений. При этом люди часто регистрируют брак в возрасте после 60 лет, когда овдовели или развелись, а дети выросли. Но здесь другие мотивы вступления в брак. Это достаточно массовое явление.

— Наверное, это поколение как раз и приводит с собой гостей?

— Гости есть, но небольшое количество. Опять же, у всех по-разному. Какие-то пары — это "просто встретились два одиночества". Кто-то поддерживает хорошие отношения с детьми и приглашает на свою свадьбу и детей, и внуков.

Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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