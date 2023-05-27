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Ирина Гусакова

Чтоб на всё хватало: куда уходят силы и как их восстановить

4:00
Общество » Практика

Мы обещаем себе, что после работы пойдём на встречу с друзьями или в фитнес-зал, но вечером у нас уже ни на что нет сил и желания. Что делать, если из-за работы сил на жизнь не остаётся, а увольняться не вариант? Рассказывает читателям Pravda.Ru психолог, кандидат психологических наук и основательница онлайн-школы "Психодемия" Мария Данина.

Чтоб на всё хватало: куда уходят силы и как их восстановить
Фото: kafeteria.pl

Как выстроить свою жизнь, чтобы хватило сил на всё

В наш век погони за ресурсами вопрос сохранения жизненной энергии является не просто насущным — это вопрос выживания. Скажем, к чему человеку деньги на развлечения, если сил после их зарабатывания просто не остаётся? Хотя считается, что мы обмениваем на деньги своё время, в реальности нашей основной валютой остаётся наша энергия.

И тот, у кого она выше, богаче того, кто еле тащит свое тело на высокооплачиваемую работу, надеясь отоспаться сразу после. Возникает резонный вопрос — как выстроить свою жизнь таким образом, чтобы нас хватило на всё, что для нас действительно важно? На развитие и учебу, отношения с близкими, творчество и хобби, заботу о себе и здоровье, на наведение порядка и чистоты вокруг, на путешествия и познание мира.

"Я лично не знаю ни одного человека, который может похвастаться такой жизнью, не имея высокого или пассивного дохода. Если мы тратим свое время на зарабатывание денег, если оно стоит дёшево относительно стоимости жизни, то сохранить баланс просто невозможно — всегда нужно будет выбирать, на что направить свой дефицитный ресурс, чтобы получить максимальную отдачу.

Если это так, то распорядиться своим временем лучше всего следующим образом — инвестировать его в свой социальный и материальный рост. Это позволит выйти на такой уровень заработка, который позволит уже задаваться вопросом о балансе и поддержании энергии", — отмечает психолог.

Если ваше время стоит немало или вы имеете стабильный пассивный доход, задача становится проще и упирается в понимание ваших приоритетов. Иногда, конечно, приоритетом является сама работа и тот результат, который вы хотели бы на ней получить, но такое бывает реже. Обычно люди работают для того, чтобы мочь заниматься другими важными для себя вещами.

Что важнее всего для вас?

Если бы вы могли вообще не работать, то какую жизнь выбрали бы для себя?

Чем занимались в свободное время?

Как распоряжались бы своими ресурсами?

Исходя из ответов на эти вопросы, вы формируете свои топ-5 приоритетов, для которых выделяется отдельное время и пространство. Это время становится несдвигаемым, тем более его нельзя занимать дополнительными задачами из списка низкоприоритетных дел, которые не принесут лично вам никакого удовлетворения.

Скажем, вы очень хотите заниматься творчеством, а помогать родителям по даче — не очень. Но чувство вины перед родителями не позволяет отказать им в просьбе вскопать грядку-другую на ненавистной даче. И вы отказываетесь от работы над своей задумкой, выбрав колорадского жука своим напарником в выходной день. Это не поможет успевать и поддерживать вашу энергию. После дачи вы обязательно захотите сделать что-то для себя и отнимете ресурс у своего второго приоритета — сна и отдыха. А это в свою очередь повлияет на вашу работоспособность и может уменьшить потенциальные возможности заработка.

Строгое "нет", безжалостный отказ от того, что не является вашим выбором, фокус на росте дохода и источников дохода за то же время, отказ от жадного и безудержного взятия на себя всё большего количества задач на работе — это тот путь, который поможет чувствовать удовлетворение от жизни и даст ощущение того, что вы успеваете главное.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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