На совете атаманов ВсКО взят курс на усиление

В штабе ВсКО состоялось заседания совета атаманов Всероссийского казачьего общества.
Вместе с атаманами войсковых казачьих обществ во главе
со Всероссийским атаманом Николаем Долудой исполнение плана мероприятий Стратегии государственной политики в отношении российского казачества до 2030 года, а также решений Совета при Президенте РФ по делам казачества, участие российского казачества в СВО, формирование кадрового резерва, развитие системы непрерывного казачьего и патриотическое воспитание молодежи — обсудили
Приветствуя участников заседания от имени председателя Совета Дмитрия Миронова, Алексей Кириченко выразил благодарность за проявленный героизм и отвагу всех атаманов и казаков Всероссийского казачьего общества, участвующих в СВО, оказывающих всестороннюю помощь пострадавшему от действий противника мирному населению.
"В сложный для страны период российское казачество по праву заняло свое место в ряду защитников Отчества. И сегодня большие надежды возлагаются государством и обществом на казаков. Наша общая задача их оправдать. Важно, чтобы задачи взаимопомощи, поддержки братьев-казаков, находящихся на фронте. И членов их семей вошли в число основных приоритетов деятельности каждого казачьего общества", — говорится в тексте обращения.
В приветственном адресе Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл обратил внимание на то, что вера и преданность Богу помогают братьям казакам, как и в древние времена, показывать удивительные примеры героизма и стойкости: "Традиционно казачество зиждется на твердом фундаменте веры. Именно Православие стало объединяющей чертой русских казаков от Кавказа до Дальнего Востока. Церковь помогла им выжить и сохранить свою идентичность в суровых условиях приграничных регионов в царское время, в жестоких гонениях Советского Союза и в заграничном рассеянии".
Анализируя работу войсковых казачьих обществ по участию казаков в СВО, Николай Долуда подчеркнул, что задача формирования казачьих добровольческих отрядов, решение вопросов обучения добровольцев и боевого слаживания подразделений — всецело зависят от профессионализма, авторитета и управленческих способностей войсковых атаманов.
— Сегодня в составе 15 казачьих добровольческих отрядов выполнили и выполняют задачи в зане СВО 19,5 тысяч казаков Кубани, Крыма, Дона, Терека, Поволжья, Центральной России, Сибири. Встретившись с добровольцами казачьих БАРСов №№ 6, 15, 16, я ни у одного казака не увидел в глазах смятения, сожаления или сомнений по поводу того, что он по собственной воле отправился за "ленточку" защищать матушку Россию в самых горячих точках СВО — Красном Лимане, Марьинке, Артемовске. Я не увидел нытья, трусости. Увидел стойкость, мужество, казачий стержень, казачий дух — в каждом, с кем общался. Вот кто такие казаки! — сказал Всероссийский атаман.
Особый акцент сделал на подборе командиров отряда, который должен быть настоящим лидером, управленцем и до конца выполнять поставленные боевые задачи.
— Руководить подразделением должен только профессионал, имеющий опыт участия в военных конфликтах. Именно от командира зависит оперативность принятия решения, грамотное инженерное обеспечение, укомплектование снарядами, расстановка сил во время штурма, понимание того, где находится противник, — отметил Николай Долуда.
В качестве примера профессионального подхода к решению серьезных государственных задач по защите интересов России в СВО Николай Долуда отметил работу атаманов Кубанского (3 отряда), Терского (3 отряда), Оренбургского (2 отряда), Волжского (1 отряд), Черноморского (1 отряд) войсковых казачьих обществ, Всевеликого войска Донского (1 отряд).
— Тронулись и пошли сибиряки — казаки Забайкальского, Сибирского, хотя пока малым числом, но и — Енисейского казачьих обществ. И в первых боях проявили мужество и стойкость казачьего, сибирского характера! Молодцы петербургские, балтийские казаки. Все поднялись, все впряглись — и встали на защиту нашей матушки России! — сказал Всероссийский атаман.
Отдельную благодарность ВсКО Николай Долуда выразил атаману Черноморского ВКО Антону Сироткину, вручил медаль ВсКО "За выдающийся вклад в развитие Российского казачества"
— Антон Викторович — единственный из всех войсковых атаманов, который полгода был со своими казаками "за ленточкой". И вновь сформировал и обучил личный состав трех новых добровольческих отрядов, смог организовать отряд добровольцев, который обеспечивает общественный порядок на освобожденных территориях Донбасса.
Наступает время ротации личного состава. Всероссийский атаман призвал войсковых атаманов взять под личный контроль за подбором личного состава, который заменит воинов на передовой.
— Сейчас это стратегическая государственная задача. За нами — Россия, за нами — жители нашей страны! Мы должны брать пример с наших героических предков и тех, кто сейчас на передовой. Необходимо формировать новые отряды, не допустить уменьшения казаков в зоне СВО. Увеличение — да! Снижение — нет! — подчеркнул Николай Долуда.
Все направления жизни и деятельности страны — экономика, культура, информационный фронт, считает Всероссийский атаман, охвачены состоянием борьбы, подчинены решению наиглавнейшей задачи: выстоять и победить.
По словам Всероссийского атамана, патриотическое воспитание казачьей молодежи нужно освободить от лозунгов и обещаний.
— Доброе дело — должно стать не пустой, затертой фразой, но образом жизни молодых людей. Каждый день должен начинаться и заканчиваться тем, что казачата помогли маме погибшего героя сажать огород, подмести двор, отремонтировать дверь. Занимаясь грантами, должны помогать построить в родном хуторе спортивные площадки или казачьей школе — приобрести компьютеры, спортивный инвентарь… — сказал Николай Долуда.
Николай Долуда подверг резкой критике атамана Иркутского ВКО Анатолия Никитина за недостатки в управленческой деятельности всего атаманского корпуса войска по всем направлениям жизни и деятельности и, в первую очередь, касающимся участия казаков в военной спецоперации.
— Сегодня особенно не допустимы безразличие, безответственность войсковых атаманов, их неумение или нежелание работать и решать серьёзные государственные задачи. Если чувствуете, что больше нет ресурса, найдите в себе мужество уйти. С такими атаманами будет расставаться однозначно! — сказал атаман ВсКО.
Серьёзные замечания прозвучали в адрес атаманов Енисейского, Забайкальского и Сибирского войсковых казачьих обществ, также окружных казачьих обществ Санкт-Петербурга и Калининградской области, у которых в 2022 году не было призвано ни одного казака.
— В Иркутском, Уссурийском, Черноморском казачьих войсках стоят на первоначальном воинском учете — по 4 казака. Это значит, что атаманы всех восьми названных войсковых казачьих обществ обрекли свои войска на отсутствие какого бы то ни было будущего! Фактически — подписали приговор! Нет казачьей молодежи — нет у казачьего общества никакого будущего, — подчеркнул Николай Александрович.
В очередной раз он напомнил, что отсутствие призывников влечет за собой недоукомплектование казачьих частей и подразделений Вооруженных Сил РФ:
— Отсутствие призывников говорит о том, что завтра некому будет защищать Родину. И это при том, что численность выпускников казачьих школ и кадетских корпусов составляет сегодня 18 тысяч человек. Казаками-наставниками все 18 тысяч должны быть поставлены на первоначальный воинский учет. Чтобы в последующем, во время провождения срочной службы, — пополнить личный состав казачьих частей и подразделений. Этим совместно должны заниматься атаманы и те казаки, для которых мы определили штатную должность в местных военкоматах.
По итогам работы Совета приняты решения:
Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.