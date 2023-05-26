На совете атаманов ВсКО взят курс на усиление

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В штабе ВсКО состоялось заседания совета атаманов Всероссийского казачьего общества.

Фото: Всероссийское казачье общество

Вместе с атаманами войсковых казачьих обществ во главе

со Всероссийским атаманом Николаем Долудой исполнение плана мероприятий Стратегии государственной политики в отношении российского казачества до 2030 года, а также решений Совета при Президенте РФ по делам казачества, участие российского казачества в СВО, формирование кадрового резерва, развитие системы непрерывного казачьего и патриотическое воспитание молодежи — обсудили

ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по делам казачества Алексей Кириченко ,

, статс-секретарь — заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Анна Котова ,

, первый заместитель (товарищ) атамана ВсКО Константин Перенижко ,

, заместители атамана ВсКО Валерий Ефремов ,

, Игорь Казарезов ,

, ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством священник Тимофей Чайкин.

"Большие надежды возлагаются государством и обществом на казаков"

Приветствуя участников заседания от имени председателя Совета Дмитрия Миронова, Алексей Кириченко выразил благодарность за проявленный героизм и отвагу всех атаманов и казаков Всероссийского казачьего общества, участвующих в СВО, оказывающих всестороннюю помощь пострадавшему от действий противника мирному населению.

"В сложный для страны период российское казачество по праву заняло свое место в ряду защитников Отчества. И сегодня большие надежды возлагаются государством и обществом на казаков. Наша общая задача их оправдать. Важно, чтобы задачи взаимопомощи, поддержки братьев-казаков, находящихся на фронте. И членов их семей вошли в число основных приоритетов деятельности каждого казачьего общества", — говорится в тексте обращения.

В приветственном адресе Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл обратил внимание на то, что вера и преданность Богу помогают братьям казакам, как и в древние времена, показывать удивительные примеры героизма и стойкости: "Традиционно казачество зиждется на твердом фундаменте веры. Именно Православие стало объединяющей чертой русских казаков от Кавказа до Дальнего Востока. Церковь помогла им выжить и сохранить свою идентичность в суровых условиях приграничных регионов в царское время, в жестоких гонениях Советского Союза и в заграничном рассеянии".

"Казаки поднялись, все впряглись — и встали на защиту матушки-России!"

Анализируя работу войсковых казачьих обществ по участию казаков в СВО, Николай Долуда подчеркнул, что задача формирования казачьих добровольческих отрядов, решение вопросов обучения добровольцев и боевого слаживания подразделений — всецело зависят от профессионализма, авторитета и управленческих способностей войсковых атаманов.

— Сегодня в составе 15 казачьих добровольческих отрядов выполнили и выполняют задачи в зане СВО 19,5 тысяч казаков Кубани, Крыма, Дона, Терека, Поволжья, Центральной России, Сибири. Встретившись с добровольцами казачьих БАРСов №№ 6, 15, 16, я ни у одного казака не увидел в глазах смятения, сожаления или сомнений по поводу того, что он по собственной воле отправился за "ленточку" защищать матушку Россию в самых горячих точках СВО — Красном Лимане, Марьинке, Артемовске. Я не увидел нытья, трусости. Увидел стойкость, мужество, казачий стержень, казачий дух — в каждом, с кем общался. Вот кто такие казаки! — сказал Всероссийский атаман.

Особый акцент сделал на подборе командиров отряда, который должен быть настоящим лидером, управленцем и до конца выполнять поставленные боевые задачи.

— Руководить подразделением должен только профессионал, имеющий опыт участия в военных конфликтах. Именно от командира зависит оперативность принятия решения, грамотное инженерное обеспечение, укомплектование снарядами, расстановка сил во время штурма, понимание того, где находится противник, — отметил Николай Долуда.

В качестве примера профессионального подхода к решению серьезных государственных задач по защите интересов России в СВО Николай Долуда отметил работу атаманов Кубанского (3 отряда), Терского (3 отряда), Оренбургского (2 отряда), Волжского (1 отряд), Черноморского (1 отряд) войсковых казачьих обществ, Всевеликого войска Донского (1 отряд).

— Тронулись и пошли сибиряки — казаки Забайкальского, Сибирского, хотя пока малым числом, но и — Енисейского казачьих обществ. И в первых боях проявили мужество и стойкость казачьего, сибирского характера! Молодцы петербургские, балтийские казаки. Все поднялись, все впряглись — и встали на защиту нашей матушки России! — сказал Всероссийский атаман.

Отдельную благодарность ВсКО Николай Долуда выразил атаману Черноморского ВКО Антону Сироткину, вручил медаль ВсКО "За выдающийся вклад в развитие Российского казачества"

— Антон Викторович — единственный из всех войсковых атаманов, который полгода был со своими казаками "за ленточкой". И вновь сформировал и обучил личный состав трех новых добровольческих отрядов, смог организовать отряд добровольцев, который обеспечивает общественный порядок на освобожденных территориях Донбасса.

Время ротации: "Увеличение — да! Снижение — нет!"

Наступает время ротации личного состава. Всероссийский атаман призвал войсковых атаманов взять под личный контроль за подбором личного состава, который заменит воинов на передовой.

— Сейчас это стратегическая государственная задача. За нами — Россия, за нами — жители нашей страны! Мы должны брать пример с наших героических предков и тех, кто сейчас на передовой. Необходимо формировать новые отряды, не допустить уменьшения казаков в зоне СВО. Увеличение — да! Снижение — нет! — подчеркнул Николай Долуда.

Все направления жизни и деятельности страны — экономика, культура, информационный фронт, считает Всероссийский атаман, охвачены состоянием борьбы, подчинены решению наиглавнейшей задачи: выстоять и победить.

"Главными в жизни молодежи — должны стать добрые дела!"

По словам Всероссийского атамана, патриотическое воспитание казачьей молодежи нужно освободить от лозунгов и обещаний.

— Доброе дело — должно стать не пустой, затертой фразой, но образом жизни молодых людей. Каждый день должен начинаться и заканчиваться тем, что казачата помогли маме погибшего героя сажать огород, подмести двор, отремонтировать дверь. Занимаясь грантами, должны помогать построить в родном хуторе спортивные площадки или казачьей школе — приобрести компьютеры, спортивный инвентарь… — сказал Николай Долуда.

Всероссийский атаман подверг критике бездеятельность войсковых атаманов

Николай Долуда подверг резкой критике атамана Иркутского ВКО Анатолия Никитина за недостатки в управленческой деятельности всего атаманского корпуса войска по всем направлениям жизни и деятельности и, в первую очередь, касающимся участия казаков в военной спецоперации.

— Сегодня особенно не допустимы безразличие, безответственность войсковых атаманов, их неумение или нежелание работать и решать серьёзные государственные задачи. Если чувствуете, что больше нет ресурса, найдите в себе мужество уйти. С такими атаманами будет расставаться однозначно! — сказал атаман ВсКО.

Серьёзные замечания прозвучали в адрес атаманов Енисейского, Забайкальского и Сибирского войсковых казачьих обществ, также окружных казачьих обществ Санкт-Петербурга и Калининградской области, у которых в 2022 году не было призвано ни одного казака.

— В Иркутском, Уссурийском, Черноморском казачьих войсках стоят на первоначальном воинском учете — по 4 казака. Это значит, что атаманы всех восьми названных войсковых казачьих обществ обрекли свои войска на отсутствие какого бы то ни было будущего! Фактически — подписали приговор! Нет казачьей молодежи — нет у казачьего общества никакого будущего, — подчеркнул Николай Александрович.

В очередной раз он напомнил, что отсутствие призывников влечет за собой недоукомплектование казачьих частей и подразделений Вооруженных Сил РФ:

— Отсутствие призывников говорит о том, что завтра некому будет защищать Родину. И это при том, что численность выпускников казачьих школ и кадетских корпусов составляет сегодня 18 тысяч человек. Казаками-наставниками все 18 тысяч должны быть поставлены на первоначальный воинский учет. Чтобы в последующем, во время провождения срочной службы, — пополнить личный состав казачьих частей и подразделений. Этим совместно должны заниматься атаманы и те казаки, для которых мы определили штатную должность в местных военкоматах.

Первоочередные задачи

По итогам работы Совета приняты решения: