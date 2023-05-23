Скандальный "разговор Ромы и Коли" — фейк или…

Члены Демократической партии России обратились с официальной просьбой к министру МВД Владимиру Колокольцеву "всесторонне изучить" телефонный разговор, который приписывают бизнесменам Роману Троценко и Николаю Матушевскому.
Напомним, диалог двух олигархов, получивший среди пользователей соцсетей кодовое название "разговор Ромы и Коли", попал в Сеть в конце апреля. Мужчины слишком провокационно обсуждали как ситуацию в России, так и самого президента Путина. Поэтому пользователи соцсетей стали теряться в догадках — фейк ли это или аудиофайл подлинный.
Как пишет "Блокнот", правоохранительные органы верифицируют аудиозапись беседы двух мужчин, чтобы понять, действительно ли голоса принадлежат основателю корпорации AEON Роману Троценко и руководителю компании Realogic, создателю московского дизайн-завода "Флакон" Николаю Матушевскому.
Если вернуться к сути телефонного разговора, то всё сводится к одному — в России всё плохо.
"На улицах Москвы скоро будут друг друга убивать", — говорит якобы Троценко, добавляя, что сейчас лучшее время, чтобы бежать из страны. Условный Матушевский с ним соглашается, вот ему "прям тяжело было в России".
"Не надо вспоминать, что было в России, — советует якобы Троценко. — Этого уже нет и больше не будет".
Нелестные оценки прозвучали и в отношении лидера страны:
"Вы и правда считаете, что этот человек может страной управлять?".
Звучали во время диалога и более грубые фразы:
"К сожалению, Россия, которую мы так искренне любим, оказалась в лапах каких-то мудил".
Когда была сделана запись — неизвестно, на платформе Youtube видео датировано 10 января 2023 года. Сами же бизнесмены открещиваются от подобной беседы. Основатель корпорации AEON сказал журналистам, что не общался с Матушевским "больше года". Матушевский же посчитал, что всё это чья-то идиотская шутка с применением ИИ.
Подобная аудиозапись — вторая по счёту за последнее время. Ранее в соцсетях гуляла запись разговора продюсера Иосифа Пригожина с экс-сенатором Фархадом Ахметовым. По законам нового "жанра" — мужчины тоже критиковали власти РФ, причём весьма нецензурно. На подлинность этот разговор до сих пор никто не проверил.
В Демократической партии считают, что сейчас не то время, чтобы терпеть подобные выходки. Фейки это ли нет, но они раскачивают ситуацию внутри страны.
"Просим провести проверку в соответствии с законодательством РФ, — говорится в обращении к Колокольцеву. — И принять незамедлительные меры реагирования на произошедшее".
Одно из предложений членов партии — вызвать Троценко и Матушевского в Центральный аппарат МВД "для дачи ими объяснений". Также партийцы настаивают на проведении фоноскопической экспертизы аудиозаписи.
В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.