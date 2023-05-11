Как следователь-"решальщик" Кирилл Качур стал блогером-иноагентом

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Наши "сомневающиеся" сограждане, сбежавшие из России, не покладая рук отрабатывают западные методички. Недавно основатель проекта Gulagu.net иноагент Владимир Осечкин* распускал слухи о готовности Москвы нанести ядерные удары. Покинувшая Россию в сентябре прошлого года политолог иноагент Евгения Альбац* мечтает разделить Родину по Уральскому хребту. Беглый журналист Валерий Панюшкин* считает, что русский народ руководствуется логикой "бешеной собаки".

Кирилл Качур

Кто такой и в чем обвиняется Кирилл Качур?

К этому хору поливающих присоединился новый персонаж — Кирилл Качур. В России он известен тем, что проходит главным обвиняемым по громкому уголовному делу компании Merlion (бренд "Ситилинк"). После предъявления обвинения Качур сбежал из страны и теперь в соцсетях активно критикует действующую систему власти. Таким образом он пытается заработать славу очередного борца "за прекрасную Россию будущего", чтобы конвертировать ее в политические очки и получить индульгенцию у западных кураторов.

В ноябре прошлого года Следственный комитет России предъявил Кириллу Качуру заочные обвинения в создании организованного преступного сообщества, в которое также входили "решальщики" и правоохранители-коррупционеры. Они незаконно возбуждали уголовные дела против собственников и топ-менеджеров компании Merlion, а затем вымогали у бизнесменов миллионы долларов в обмен на прекращение расследования.

В ходе следствия Качур (ранее, кстати, служивший следователем в Подмосковье) с подельниками были объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Дело Merlion, учитывая большое количество фигурирующих в нем бывших и действовавших на момент совершения преступления следователей, находится на особом контроле у центрального аппарата СКР. Ведомство официально объявило в ноябре 2022 года о том, что следствию известно, в каком государстве скрывается Качур, и о начале процедуры его экстрадиции.

Сейчас Качуру вменяется в вину совершение тяжких и особо тяжких преступлений как минимум по пяти статьям УК РФ:

хищение;

мошенничество и вымогательство в особо крупном размере;

фальсификация доказательств;

привлечение к уголовной ответственности невиновных лиц.

Максимальный срок по некоторым из них может достигать 20 лет лишения свободы. Этим и объясняется бегство Качура за рубеж, а также его бурная активность в публичном поле, которую он развернул, чтобы заслужить доверие у западных русофобов.

Качур выбирает кэш

Публичную деятельность Качур начал осенью 2022 года — в момент, когда следствие активизировалось по его уголовному делу. Он завел свой телеграм-канал и зарегистрировал ютуб-канал, на котором разместил обращение к президенту РФ со справкой-докладом о необходимости реформы системы госуправления в стране. Качур считает, что Конституция России нелегитимна, госаппарат колоссально коррумпирован, а "про равенство всех перед законом и судом можно только молчать". В отличие от ставших привычными мантр иноагентов Кирилл Качур во всех бедах винит не президента, а его окружение, в первую очередь его силовое крыло. Сам себя позиционирует патриотом Родины, который не боится говорить правду главе государства.

На поверку все его сенсационные разоблачения и эксклюзивы — взятая из открытых источников информация, поданная в нужном прозападным кураторам ключе. Так, недавно он поделился "инсайдом", сообщив о "закрытом совещании у Александра Лукашенко" по подготовке к изменению статуса СВО. На самом деле об этом мероприятии накануне написали все СМИ и посвящено оно было усилению борьбы с разного рода диверсантами, проникающими на территорию Белоруссии.

Как показывает его биография, Качур был закрытой фигурой, обыкновенным "следаком", который со временем между честью и кэшем выбрал последний. По-тихому "решал вопросы", "разводил" бизнесменов на деньги. Сейчас он громко о себе заявляет как о хранителе секретов и тайн "высокопоставленных и имеющих миллиардные долларовые состояния недоброжелателей", которые хотят "сделать так, чтобы он любой ценой замолчал". Информационный шум нужен Качуру для того, чтобы легализовать себя на Западе в роли общественного деятеля, день и ночь отважно борющегося с "кремлевской гидрой". За это от американских и европейских инструкторов может перепасть немного печенья, но Качуру необходимо в первую очередь замылить свое криминальное прошлое в России и начать новую жизнь защитника светлых европейских идеалов.

Схема немудреная, публичную критику режима в качестве инструмента известные проходимцы начали использовать еще до начала СВО. Пятичасовое интервью беглого банкира Сергея Пугачева украинскому журналисту Дмитрию Гордону — классический пример информационного хайпа в своих корыстных целях. Вышло оно накануне главного суда Пугачева с РФ за "удачно приватизированные" ранее многомиллиардные активы, проходившего на Западе. Кстати, суд Пугачев все равно впоследствии проиграет.

Качур и ЦИПсО

Вот и Качур активно поливает грязью российскую власть. При этом его фантазиям позавидует любое ЦИПсО. Так, в январе этого года ряд телеграм-каналов распространил информацию о том, что в черногорской Будве "было совершено покушение на начальника охраны известного российского юриста Качура Кирилла Витальевича, в последнее время остро высказывающегося по ряду политических тем". Блогер тут же связал случившееся со своей общественной деятельностью и фактически обвинил в покушении ФСБ России. Более того, на своей странице в Picnob Качур сообщил, что его включили в "теневую часть" обменного списка между Россией и США, прибегая к помощи иностранной разведки, чтобы меня поймали и выдали ФСБ". Еще в декабре 2022 года блогер писал о том, что обмен Виктора Бута и американской баскетболистки Бриттни Грайнер был "ширмой" в переговорном процессе по его персоне. Он также уверял, что попадал в обменный фонд уже в июле 2022 года вместе с "азовцами"**, Виктором Медведчуком и Эдвардом Сноуденом.

За неполные полгода такой публичной активности Кирилл Качур к уже имеющимся уголовным статьям добавил себе еще и госизмену, и фейки об СВО. Получится ли у него спрятать за псевдообщественной деятельностью свою криминальную историю, чтобы избежать экстрадиции на Родину? А вот здесь Качур "порешать" не смог и, очевидно, просчитался: для западных стран он является слишком токсичной фигурой из-за своего уголовного багажа. Зато российские правоохранители таких нерукопожатных любят и с нетерпением ждут, тем более им про Качура все известно: в какой стране он сейчас скрывается, как, с кем и на что живет, чем, как говорится, дышит. Так что уйти от ответственности ему не удастся, и вместо европейского гранта бывшего подмосковного следователя-"решальщика" ждет заслуженная "двадцаточка" в родной отечественной колонии.

* - физические лица, признанные в России иногентами.

** - признаны решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ