Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции

В России проституция не легализована. Плохо это или хорошо — другой вопрос. Хотя, она существует уже десятилетиями. Ещё недавно объявления о "девочках" открыто печатались в российских газетах. Но самое страшное, судя по сообщениям СМИ, в их рядах много несовершеннолетних, что не делает чести стране. Не будем вдаваться в причины вовлечения детей в уличную проституцию. Главное, что это полная незащищённость беднейших слоёв населения и развращённость богатой среды.

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Столетие назад отмечалось, что среди женщин, занимающихся проституцией, преобладают несовершеннолетние. По сообщению петербургской Калинкинской больницы, из 103 опрошенных проституток — 22 человека начали заниматься этим ремеслом до 16 лет. 78 человек — с 16 до 21 года.

Подростковая проституция — обычное явление

В сентябре в Брюсселе собирался международный конгресс, который занимался проблемой борьбы с венерическими болезнями (как это напоминает недавние конгрессы по СПИДУ). В ходе прений выяснилось, что половина несовершеннолетних проституток уже заражены сифилисом и служат источником его распространения. И конгресс постановил — запретить женщинам заниматься проституцией до гражданского совершеннолетия. Но как? На это вопрос никто не ответил.

Озабоченность детской и подростковой проституцией волнует общество Европы не одну сотню лет. В 1809 году парижский муниципалитет думал, что делать с больными и несовершеннолетними проститутками. А значит, их было немало. Решено было создать некое исправительное учреждение с больницей и возможностью работать где-нибудь в деревне. Полагаю, что советские органы надзора также взяли этот опыт за пример, создавая трудовые коммуны для беспризорников и малолетних преступников в первое десятилетие Советской власти.

В 1895 году французский сенат (ведь никак не уходит с улиц детская проституция) постановляет:

"Всякий несовершеннолетний мужского и женского пола моложе 18 лет, уличённый в проституции, должен быть привлечён к суду. Последний, судя по обстоятельствам, или решает его возвратить родителям, или отправить до его совершеннолетия в исправительное учреждение или уважаемой семье".

Короче, как вам исполнится 18, добро пожаловать к "ночным бабочкам". Но уже легально. С документиком и квитанцией о налогообложении.

Конечно, вопрос о том, как такие исправительные заведения могут быть обустроены, куда родители могли бы отправить ведущую безнравственную жизнь, свою дочь — важен. Как важно и то, что такие заведения могут только быть в законопослушной и неподверженной коррупции стране. Иначе чья-то дочь будет "обслуживать" не на улице, а в так называемом "исправительном учреждении".

Как отмечали органы надзора, нередко в этих учреждениях молодые девицы попадают под влияние уже порочных, но таких же молодых проституток. И о каком исправлении может идти речь. Так что, заведения тюремного типа чаще всего не исправляют, а калечат молодых. Поэтому заведения, похожие на общежития гражданского типа с возможностью там работать, получать навыки и средства к сосуществованию — в приоритете.

Попасть на улицу легко. Вернуться — трудно

Давно отмечалось, что условия труда играют немаловажную роль в развитии проституции. А сегодня, когда не так давно даже в СМИ пиарилась "лёгкая и беззаботная" жизнь проститутки — это немало. Давно считалось, что на улице рекрутируются в основном работницы, занимающиеся ручным трудом. Это прислуга, надомницы, работницы фабрик, бесправные мигрантки, безработные из сельской местности. То есть, те профессии, которые зачастую приносят малый заработок при тяжёлом труде.

Кстати, портнихи везде и всегда зарабатывали немного. Сто лет назад в Париже они составляли почти пятую часть нелегальных проституток, а в Российской империи — десятую часть зарегистрированных.

Вот типичная история, как невинные девчушки, попадали на "панель". Четырнадцатилетние девочки поступали в ученицы в мастерскую. Идут десятилетия, но по сути с падением нравственности среди современных подростков и появлением соцсетей, затягивание в проституцию стало ещё проще. Нередко девочки совсем переселялись на житье в мастерскую или общежитие. Родных они практически не видят, когда живут очень далеко от дома.

Органы следствия отмечали, что в Петербурге молодым работницам приходилось очень много работать и мало спать. Заработок был мал. Об удовлетворении духовных потребностей речь вообще не могла идти. И вот, девушка кончает обучение, надо идти зарабатывать себе на жизнь. А жизнь даже при профессии оказывается далека от мечтаний. И таких сразу же примечают специалисты другой профессии — уличной.

В Петербурге было общество попечения о молодых девицах, которое устраивало общежитие для потерявших веру в себя. Дабы они не стали на пути проституции. Там было и немало портних.

"Лето создавало поголовную безработицу для них. В течение лета они распродавали свои вещи, делали долги, и, тем не менее, голодали", — говорила заведующая заведением.

В общежитии для попавших в беду девушек давали обеды, нередко в долг. С появлением работы они должны были оплатить издержки общества. Но помощь была очевидна. И девчонки не шли на улицу.

В то же время врач М. Покровская, занимавшаяся проблемами детской проституции отмечала:

"В каком же положении находятся девочки, которые снимают угол на частных квартирах. Они не выдерживают без помощи и гибнут".

Она считала, что только сострадание общества может помочь молодым. Для этого им нужны приюты, а нередко и более гуманные методы исправления.