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Сергей Лебедев

России стоило бы поучиться у Китая выживаемости

5:21
Общество

В разное время в разных странах люди в сложные годы питались тем, что бог пошлёт.

России стоило бы поучиться у Китая выживаемости
Фото: Вадим Савицкий

В неурожайные годы, чтобы не помереть, одни варили лебеду с крапивой, другие прыгали за лягушками, третьи, благо море позволяло, щёлкали слизней и ракушки. Так что, все те "деликатесы", которые теперь стоят больших денег в ресторанах и которые навязывают нуворишам и туристам с большим кошельком, — это наследие тех голодных времён.

Интересна пищевая карта Китая, который может похвастаться такими "лакомствами", которые в иной стране стали бы предметом насмешек и брезгливости. А что же вы хотели, когда наши предки ещё лазали по деревьям, китайские племена уже объединились в огромную империю, произведя на свет порох, бумагу и иероглифы.

Крысы, собаки, кошки — пища наша

Прокормить сотни миллионов людей пару тысячелетий назад одними бобами не получалось. Неслучайно, во времена последней императрицы Китая современники говорили, что бедный китаец не особенно разборчив в еде. Он ест почти всё, что так или иначе переваривается в желудке человека. А то, от чего какой-нибудь голодный итальянский бедняк нос отвернёт, даже богатый китаец сочтёт за деликатес.

Например, Kwen-Jen, гнёзда морских индийских ласточек (саланганов) и морские слизни. Это являлось обязательным составляющим на торжественном мероприятии среди других таких же деликатесов. Ласточка выдавливает из желудка части полупереваренной пищи и пользуется этой клейкой массой, как замазкой, для склеивания соломинок при постройке гнезда.

Надо отметить, что это весьма редкий продукт, не как лягушки. Гнёзда доставляли с берегов полуострова Малакка и других южных островов Китая. Да и сам сбор ласточкиных гнёзд был весьма трудоёмким занятием. Гнёзда свои птички лепят на высоких обрывистых скалах или в пещерах. Поэтому их цена и тогда, и сейчас весьма велика. Сегодня, вероятно, всю эту смесь может заменить далеко ушедшая за сто лет пищевая химия.

Благодаря китайскому НЭПу, сегодня КНР поставляет ряд продуктов на экспорт, а когда-то в китайском Кантоне (сегодня — Гуанчжоу) можно было видеть откормленных собак, которые шли на обед. В Китае существовали специальные лавки, где также можно было купить, идущих в пищу, кошек и крыс.

Как отмечали европейцы, именно в Кантоне крысье рагу было весьма популярно у местного населения. Здесь были порты, масса населения и главное прибежище для крыс — склады с разным товаром. Может быть, поэтому именно на юге Китая крысы и стали любимым лакомством тамошнего населения.

Путешественники рассказывали, что кое-где в Китае можно было купить и женское молоко. Последнее, по мнению местных эскулапов, было весьма полезно для восстановления старческих сил. На севере Китая, ближе к России, в основном употребляли коровье молоко. На юге, из-за различных верований, оно было запрещено. Зато верблюдов и ослов, в любом виде сохранности, полуголодное население разбирало до косточек. Также доставалось и свиньям. Даже свиная щетина шла не на щётки и скребки, а в пищу.

Китайцев всегда выручал оптимизм

Интересно, что китайцы с европейской "колонизацией" весьма полюбили сгущённое молоко. Причём, его использование мало чем отличается от нашего сегодняшнего дня — есть ложками или намазывать на хлеб.

Старый Китай выделялся и своей медициной. Может быть, европейцы не так уж были неправы, называя тамошних врачей шарлатанами и невеждами. Сегодня у нас бездоказательно запретили гомеопатию, зато за деньги распиарили китайскую иглотерапию. Есть ли от этого польза или вред, однозначного ответа нет. Так и китайские врачеватели утверждали светилам европейской медицины, что они исключительно полагаются на пульс человека. По его биению, мол, мы можем установить 72 болезни. Скажете, чушь? Но население Китая растёт, а Европы и России — уменьшается.

Трёхтысячелетняя история Китая, голодное состояние и войны научили местное население большому оптимизму и выживанию. Вы могли бы дать болезни "чёрная оспа" такие названия, как "Радость" или "Цветение"? А они дали. И никто не обижался на человека, который задавал другому вопрос: "Вы уже цвели?". А у того уже пол-лица обезображено оспинами.

А русским путешественникам весьма понравился китайский рецепт от холеры. Болезни, которая даже в Советское время была нередкостью в приволжских и астраханских областях. Не буду описывать состав этого снадобья, где были и папайя, и лакрица. Главное, что основной продукт этого пойла — 1 литр водки. Так можно любую болезнь вылечить. Даже холеру.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы китай история болезни здоровье продукты питания
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