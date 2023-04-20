Куда ушли миллиарды: сотрудники "Победы" не смогли ответить на вопросы о финансовой отчетности

4:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Сотрудники фонда "Победа" не знают, где можно найти информацию о финансовой деятельности организации за прошедший год, несмотря на то, что данные должны были появиться в открытом доступе еще на прошлой неделе. В Сети неоднократно публиковались материалы, что работа фонда непрозрачна, а миллиарды, поступающие в него, могут расходоваться не по назначению.

В соответствии с законодательством РФ фонд "Победа", который, по информации СМИ, связан с губернатором Петербурга Александром Бегловым и может использоваться в коррупционных схемах по "освоению" бюджетных средств, должен был передать в Министерство юстиции РФ данные о поступлении и расходовании средств. Не позднее 15 апреля 2023 года ведомство публикует полученные отчеты у себя на сайте. Однако никаких данных о деятельности "Победы" там не появилось.

Кроме того, по закону не позднее 15 апреля информация о финансовой деятельности фонда "Победа" должна была быть опубликована на сайте организации. Однако ни в тот день, ни позднее данных о расходовании организацией средств, предназначенных на восстановление Мариуполя, так и не появилось. Наша редакция связалась с представителями фонда с просьбой сориентировать, где на сайте можно найти документ с финансовой отчетностью, но ответа на свой вопрос не получила. На горячей линии корреспонденту посоветовали позвонить секретарю фонда Дарье, назвав ее ответственным за отчетность сотрудником.

"Я дам вам телефон секретаря фонда, и она точно вас уже сориентирует", — сказал сотрудник горячей линии фонда "Победа".

Однако и секретарь фонда оказалась не в курсе, где можно получить информацию о финансовых делах организации.

"Подождите, пожалуйста, я за это не отвечаю, я делопроизводитель. В мои должностные обязанности входит организация делопроизводства внутреннего, собственно самого предприятия", — сказала сотрудница фонда Дарья в беседе с нашим корреспондентом.

На вопрос у кого же все-таки можно получить информацию о расходовании фондом средств, собеседница издания ответила, что в течение рабочего дня постарается найти ответственного. Однако кажется странным, что простые, казалось бы, данные, так тщательно скрываются, хотя должны были почти неделю назад появиться в открытом доступе.

"Я сейчас буду обзванивать, похожу по организации, поищу специалиста, который у нас за это отвечает. Я постараюсь это сделать как можно быстрее и с Вами связаться", — подытожила Дарья.

Наша редакция не в первый раз пытается выяснить, куда и как расходуются десятки миллиардов, поступающие в фонд на восстановление Мариуполя, в том числе — из бюджета Петербурга. В октябре 2022 года "Победа" не ответила даже официальный запрос нашего издания. Теперь же сотрудники организации решили проигнорировать требования федерального закона.

Ранее в СМИ появлялась информация, что контроль за финансовыми потоками фонда "Победа" осуществляет семья Захватовых. Как указывают источники, Захватовы тесно связаны с губернатором Бегловым, братьев даже называют "серыми кардиналами" петербургской политики и спецпредставителями градоначальника, решающими различные вопросы финансового характера.

Фигура Ивана Орынчука, компания которого участвовала в работах по восстановлению Мариуполя, тоже может указывать на коррупционную составляющую работы фонда "Победа". Ранее Орынчук получил награду от города, а спустя пару дней его задержали по подозрению в хищении денежных средств. Стоит отметить, что в Сети появлялась информация, что контракты на восстановление Мариуполя, города-побратима Петербурга, Орынчук мог получить с помощью губернатора Александра Беглова, с которым давно знаком.

В связи с этим попытки фонда "Победа" скрыть финансовую отчетность кажутся все более подозрительными. Не исключено, что деятельность фонда действительно является прикрытием коррупционных схем, по которым в карманы заинтересованных лиц утекают миллиарды рублей.