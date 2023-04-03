Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Как настроиться на работу после отпуска: лайфхаки от эксперта

2:27
Общество » Практика

Возвращение из отпуска для многих становится очень сложным испытанием. За время отдыха, как правило, у человека меняется режим дня. Он успевает решить гораздо больше личных вопросов за этот период или же просто хорошенько расслабляется. В любом случае это резко контрастирует с рабочим периодом, поэтому после возвращения в офис приходится проходить некий период адаптации к той реальности, из которой ненадолго выпал. Обычно на это уходит несколько дней. О том, как преодолеть послеотпускной синдром, рассказал читателям Pravda.Ru директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

Как настроиться на работу после отпуска: лайфхаки от эксперта

Как преодолеть послеотпускной синдром

В первые дни после отпуска не нужно брать на себя рабочую нагрузку в полном объёме, ведь не зря он называется периодом адаптации. Можно провести аналогию с прилётом в страну с другим климатическим поясом — организму требуется время, чтобы перестроиться. После выхода из отпуска аналогично: узнайте у коллег последние новости, примите дела и постепенно начинайте включаться в работу.

Для того, чтобы адаптация прошла быстрее, можно начать готовиться к выходу на работу заранее. Например, за несколько дней до окончания отпуска начать вставать пораньше, а также психологически настроиться на рабочий ритм.

Можно проговорить про себя те плюсы, которые сопровождают работу:

  • дружелюбный коллектив — прекрасно,
  • столовая/кафе поблизости с вкусными обедами — отлично,
  • пополнение семейного бюджета, который за время отдыха частично опустел — хорошо и так далее.

Выход после отпуска чем-то похож на возвращение со школьных каникул: с одной стороны, не всегда хочется погружаться с головой в учёбу, с другой — увидишь друзей, по которым успел соскучиться. Вот с таким психологическим настроем желательно приступать к работе.

Ещё один лайфхак от эксперта, позволяющий грамотно распределить нагрузку в первую рабочую неделю: выходить из отпуска не в понедельник, а в среду, если есть такая возможность. Тогда до выходных как раз хватит времени, чтобы включиться в работу и при этом не сильно устать.

Важно подходить к отпуску как к моменту восстановления сил, тогда при выходе на работу будет энергия на новые проекты.

Семь способов не думать о работе дома или в отпуске
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Во Франции разразился скандал из-за фотосессии министра для Playboy
РВ: ВКС РФ уничтожают боевиков ВСУ на Запорожском направлении
Немецкий политик: "Поставка танков Украине — определённый жест"
Фронтмен группы "Земляне" Киселёв назвал певца SHAMAN "нерукопожатным"
Рогов: ВС РФ уничтожили базу с десятками иностранных наёмников в Запорожской области
Штурмовики ВС РФ под Авдеевкой описали свою работу: "Страшно умереть трусом"
Atomic Heart впервые получила скидку с момента релиза
Врио губернатора Херсонской области Сальдо посоветовал Киеву "готовиться к эвакуации"
Отвлеченное вождение способствует росту числа смертельных случаев, считают регуляторы
Baijiahao: указ Путина №229 заставил Блинкена позвонить Лаврову
Популярное
Эксперт назвал главную причину проблем ВС РФ в Донбассе

Продвигаться армии России в Донбассе мешает артиллерия ВСУ.

Военкор Сладков заявил, что войска ВС РФ увязли в Донбассе из-за артиллерии ВСУ
МК: подозреваемая в убийстве военкора Татарского резко разбогатела и собиралась на Украину
Разбогатела и собиралась на Украину — МК о подозреваемой в убийстве Татарского
Михаил Галустян сообщил, что получил армянское гражданство
Появилось фото Дарьи Треповой утром в день убийства Татарского
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Названа главная опасность вакцинации от коронавируса
Леонков рассказал о стратегическом значении Артёмовска
В Бахмуте уничтожены важные офицеры спецназа Украины
В Бахмуте уничтожены важные офицеры спецназа Украины
Последние материалы
Как настроиться на работу после отпуска: лайфхаки от эксперта
Эксперт: "Избавиться от расширенных пор на лице поможет ниацинамид"
Во Франции разразился скандал из-за фотосессии министра для Playboy
РВ: ВКС РФ уничтожают боевиков ВСУ на Запорожском направлении
Немецкий политик: "Поставка танков Украине — определённый жест"
Фронтмен группы "Земляне" Киселёв назвал певца SHAMAN "нерукопожатным"
Рогов: ВС РФ уничтожили базу с десятками иностранных наёмников в Запорожской области
Штурмовики ВС РФ под Авдеевкой описали свою работу: "Страшно умереть трусом"
Atomic Heart впервые получила скидку с момента релиза
Врио губернатора Херсонской области Сальдо посоветовал Киеву "готовиться к эвакуации"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников