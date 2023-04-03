Как настроиться на работу после отпуска: лайфхаки от эксперта

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Возвращение из отпуска для многих становится очень сложным испытанием. За время отдыха, как правило, у человека меняется режим дня. Он успевает решить гораздо больше личных вопросов за этот период или же просто хорошенько расслабляется. В любом случае это резко контрастирует с рабочим периодом, поэтому после возвращения в офис приходится проходить некий период адаптации к той реальности, из которой ненадолго выпал. Обычно на это уходит несколько дней. О том, как преодолеть послеотпускной синдром, рассказал читателям Pravda.Ru директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

Как преодолеть послеотпускной синдром

В первые дни после отпуска не нужно брать на себя рабочую нагрузку в полном объёме, ведь не зря он называется периодом адаптации. Можно провести аналогию с прилётом в страну с другим климатическим поясом — организму требуется время, чтобы перестроиться. После выхода из отпуска аналогично: узнайте у коллег последние новости, примите дела и постепенно начинайте включаться в работу.

Для того, чтобы адаптация прошла быстрее, можно начать готовиться к выходу на работу заранее. Например, за несколько дней до окончания отпуска начать вставать пораньше, а также психологически настроиться на рабочий ритм.

Можно проговорить про себя те плюсы, которые сопровождают работу:

дружелюбный коллектив — прекрасно,

столовая/кафе поблизости с вкусными обедами — отлично,

пополнение семейного бюджета, который за время отдыха частично опустел — хорошо и так далее.

Выход после отпуска чем-то похож на возвращение со школьных каникул: с одной стороны, не всегда хочется погружаться с головой в учёбу, с другой — увидишь друзей, по которым успел соскучиться. Вот с таким психологическим настроем желательно приступать к работе.

Ещё один лайфхак от эксперта, позволяющий грамотно распределить нагрузку в первую рабочую неделю: выходить из отпуска не в понедельник, а в среду, если есть такая возможность. Тогда до выходных как раз хватит времени, чтобы включиться в работу и при этом не сильно устать.

Важно подходить к отпуску как к моменту восстановления сил, тогда при выходе на работу будет энергия на новые проекты.

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